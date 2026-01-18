U19 World Cup Points Table: भारत ने बांग्लादेश पर रोमांचक जीत के साथ किया क्वालीफाई, पाकिस्तान फिसड्डी

संक्षेप: U19 World Cup Updated Points Table: भारत ने बांग्लादेश पर रोमांचक जीत दर्ज कर अंडर-19 वर्ल्ड कप के अगले राउंड सुपर-6 के लिए क्वालीफाई कर लिया है। टीम इंडिया की यह टूर्नामेंट की लगातार दूसरी जीत है।

U19 World Cup Updated Points Table- आयुष म्हात्रे की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने शनिवार, 17 जनवरी को बांग्लादेश पर रोमांचक जीत दर्ज करते हुए अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के अगले राउंड यानी सुपर-6 के लिए क्वालीफाई किया। टीम इंडिया टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहीं 16 टीमों में से सुपर-6 का टिकट हासिल करने वाली पहली टीम बनी है। भारत ने बांग्लादेश से पहले यूएसए को धूल चटाई थी। टीम इंडिया ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले बैटिंग करते हुए वैभव सूर्यवंशी की 72 और अभिज्ञान कुंदू की 80 रनों की पारी के दम पर 238 रन बोर्ड पर लगाए थे। बारिश से बाधित इस मुकाबले में बांग्लादेश को 165 रनों का आसान सा लक्ष्य मिला था, मगर विहान मल्होत्रा की कातिलाना गेंदबाजी के दम पर भारत ने जीत दर्ज की।

विहान मल्होत्रा ने मात्र 4 ओवर में ही मैच को पलट दिया। उन्होंने मात्र 14 रन खर्च कर बांग्लादेश के 4 विकेट हासिल कर भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई।

इसके अलावा अंडर-19 वर्ल्ड कप में शनिवार को श्रीलंका ने जापान पर 203 रनों से धमाकेदार जीत दर्ज की और ऑस्ट्रेलिया को पछाड़ते हुए पॉइंट्स टेबल में पहला स्थान हासिल किया।

ग्रुप-ए में भारत, ग्रुप-बी में इंग्लैंड, ग्रुप-सी में श्रीलंका और ग्रुप-डी में वेस्टइंडीज टॉप पर है।

ICC U19 वर्ल्ड कप ग्रुप-ए पॉइंट्स टेबल

टीम मैच जीत हार नो रिजल्ट पॉइंट्स नेट रन रेट भारत 2 2 0 0 4 +2.025 न्यूजीलैंड 0 0 0 0 0 0 बांग्लादेश 1 0 1 0 0 -0.621 यूएसए 1 0 1 0 0 -3.144

ICC U19 वर्ल्ड कप ग्रुप-बी पॉइंट्स टेबल

टीम मैच जीत हार नो रिजल्ट पॉइंट्स नेट रन रेट इंग्लैंड 1 1 0 0 2 +0.740 जिम्बाब्वे 1 0 0 1 1 0 स्कॉटलैंड 1 0 0 1 1 0 पाकिस्तान 0 0 0 0 0 -0.740

ICC U19 वर्ल्ड कप ग्रुप-सी पॉइंट्स टेबल

टीम मैच जीत हार नो रिजल्ट पॉइंट्स नेट रन रेट श्रीलंका 1 1 0 0 2 +4.060 ऑस्ट्रेलिया 1 1 0 0 2 +1.275 आयरलैंड 1 0 1 0 0 -1.275 जापान 1 0 1 0 0 -4.060

ICC U19 वर्ल्ड कप ग्रुप-डी पॉइंट्स टेबल

टीम मैच जीत हार नो रिजल्ट पॉइंट्स नेट रन रेट वेस्टइंडीज 1 1 0 0 2 +3.465 अफगानिस्तान 1 1 0 0 2 +0.560 साउथ अफ्रीका 1 0 1 0 0 -0.560 तंजानिया 1 0 1 0 0 -3.465