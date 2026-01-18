Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़U19 World Cup Updated Points Table After India thrilling victory over Bangladesh Pakistan at Bottom Sri Lanka
U19 World Cup Points Table: भारत ने बांग्लादेश पर रोमांचक जीत के साथ किया क्वालीफाई, पाकिस्तान फिसड्डी

U19 World Cup Points Table: भारत ने बांग्लादेश पर रोमांचक जीत के साथ किया क्वालीफाई, पाकिस्तान फिसड्डी

संक्षेप:

U19 World Cup Updated Points Table: भारत ने बांग्लादेश पर रोमांचक जीत दर्ज कर अंडर-19 वर्ल्ड कप के अगले राउंड सुपर-6 के लिए क्वालीफाई कर लिया है। टीम इंडिया की यह टूर्नामेंट की लगातार दूसरी जीत है।

Jan 18, 2026 05:57 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
U19 World Cup Updated Points Table- आयुष म्हात्रे की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने शनिवार, 17 जनवरी को बांग्लादेश पर रोमांचक जीत दर्ज करते हुए अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के अगले राउंड यानी सुपर-6 के लिए क्वालीफाई किया। टीम इंडिया टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहीं 16 टीमों में से सुपर-6 का टिकट हासिल करने वाली पहली टीम बनी है। भारत ने बांग्लादेश से पहले यूएसए को धूल चटाई थी। टीम इंडिया ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले बैटिंग करते हुए वैभव सूर्यवंशी की 72 और अभिज्ञान कुंदू की 80 रनों की पारी के दम पर 238 रन बोर्ड पर लगाए थे। बारिश से बाधित इस मुकाबले में बांग्लादेश को 165 रनों का आसान सा लक्ष्य मिला था, मगर विहान मल्होत्रा की कातिलाना गेंदबाजी के दम पर भारत ने जीत दर्ज की।

विहान मल्होत्रा ने मात्र 4 ओवर में ही मैच को पलट दिया। उन्होंने मात्र 14 रन खर्च कर बांग्लादेश के 4 विकेट हासिल कर भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई।

इसके अलावा अंडर-19 वर्ल्ड कप में शनिवार को श्रीलंका ने जापान पर 203 रनों से धमाकेदार जीत दर्ज की और ऑस्ट्रेलिया को पछाड़ते हुए पॉइंट्स टेबल में पहला स्थान हासिल किया।

ग्रुप-ए में भारत, ग्रुप-बी में इंग्लैंड, ग्रुप-सी में श्रीलंका और ग्रुप-डी में वेस्टइंडीज टॉप पर है।

ICC U19 वर्ल्ड कप ग्रुप-ए पॉइंट्स टेबल

टीममैचजीतहारनो रिजल्टपॉइंट्सनेट रन रेट
भारत22004+2.025
न्यूजीलैंड000000
बांग्लादेश10100-0.621
यूएसए10100-3.144

ICC U19 वर्ल्ड कप ग्रुप-बी पॉइंट्स टेबल

टीममैचजीतहारनो रिजल्टपॉइंट्सनेट रन रेट
इंग्लैंड11002+0.740
जिम्बाब्वे100110
स्कॉटलैंड100110
पाकिस्तान00000-0.740

ICC U19 वर्ल्ड कप ग्रुप-सी पॉइंट्स टेबल

टीममैचजीतहारनो रिजल्टपॉइंट्सनेट रन रेट
श्रीलंका11002+4.060
ऑस्ट्रेलिया11002+1.275
आयरलैंड10100-1.275
जापान10100-4.060

ICC U19 वर्ल्ड कप ग्रुप-डी पॉइंट्स टेबल

टीममैचजीतहारनो रिजल्टपॉइंट्सनेट रन रेट
वेस्टइंडीज11002+3.465
अफगानिस्तान11002+0.560
साउथ अफ्रीका10100-0.560
तंजानिया10100-3.465

आज यानी रविवार, 18 जनवरी को अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में तीन मुकाबले खेले जाने हैं। वेस्टइंडीज की टीम अफगानिस्तान से तो इंग्लैंड जिम्बाब्वे से और न्यूजीलैंड की टीम यूएसए से भिड़ेगी। वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के पास सुपर-6 के लिए क्वालीफाई करने का मौका होगा।

