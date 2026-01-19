U19 World Cup Points Table: अफगानिस्तान ने फिर किया बड़ा उलटफेर, पाकिस्तान का खाता भी नहीं खुला; भारत अगले राउंड में
U19 World Cup Updated Points Table: अफगानिस्तान ने अंडर-19 वर्ल्ड कप में एक और बड़ा उलटफेर किया। साउथ अफ्रीका के बाद उन्होंने वेस्टइंडीज को धोया। वहीं इंग्लैंड ने जिम्बाब्वे को हराकर दूसरी जीत दर्ज की।
U19 World Cup Updated Points Table: अफगानिस्तान ने अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में दूसरा बड़ा उलटफेर करते हुए इस बार वेस्टइंडीज को धूल चटाई। अफगानिस्तान की टीम इस टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन कर रही है। पहले मैच में उन्होंने साउथ अफ्रीका को 28 रनों से हराया था। वहीं अब अपने दूसरे मैच में उन्होंने वेस्टइंडीज को 138 रनों से पटखनी दी है। अफगानिस्तान सुपर-6 में जगह बनाने की दहलीज पर है, ऐसे में उनके ग्रुप से वेस्टइंडीज या साउथ अफ्रीका किसी एक का पत्ता कट सकता है। वहीं रविवार, 18 जनवरी को हुए अन्य दो मुकाबलों में इंग्लैंड ने जिम्बाब्वे को हराया। यह इंग्लिश टीम की इस टूर्नामेंट में लगातार दूसरी जीत है। वहीं न्यूजीलैंड और यूएसए के बीच मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ा।
बता दें, न्यूजीलैंड और यूएसए भारत के ग्रुप का पार्ट है। भारत अभी तक सुपर-6 में जगह बनाने वाली एकमात्र टीम है। वहीं पाकिस्तान का अभी तक पॉइंट्स टेबल में खाता भी नहीं खुला है। पाकिस्तान ने अपना पहला मैच इंग्लैंड के खिलाफ खेला था, जहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। आज उनका दूसरा मैच स्कॉटलैंड से है। उम्मीद है कि आज पाकिस्तान की टीम पॉइंट्स टेबल में खाता खोलने में कामयाब रहेगी।
बात अफगानिस्तान वर्सेस वेस्टइंडीज मैच की करें तो, पहले बैटिंग करते हुए अफगानिस्तान ने उस्मान सादात (88) और महबूब खान (86) के अर्धशतकों की मदद से पहले बैटिंग करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 262 रन बोर्ड पर लगाए थे। इस स्कोर का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज की पूरी टीम मात्र 124 रनों पर ही सिमट गई। विकेट कीपर ज्वेल एंड्रयू ने अर्धशतक जड़ 57 रनों की पारी खेली, वहीं वहीं 9 बल्लेबाज सिंगल डिजिट पर आउट हुए।
ICC U19 वर्ल्ड कप ग्रुप-ए पॉइंट्स टेबल
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|नो रिजल्ट
|पॉइंट्स
|नेट रन रेट
|श्रीलंका
|1
|1
|0
|0
|2
|+4.060
|ऑस्ट्रेलिया
|1
|1
|0
|0
|2
|+1.275
|आयरलैंड
|1
|0
|1
|0
|0
|-1.275
|जापान
|1
|0
|1
|0
|0
|-4.060
ICC U19 वर्ल्ड कप ग्रुप-बी पॉइंट्स टेबल
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|नो रिजल्ट
|पॉइंट्स
|नेट रन रेट
|भारत
|2
|2
|0
|0
|4
|+2.025
|न्यूजीलैंड
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|यूएसए
|2
|0
|1
|1
|1
|-3.144
|बांग्लादेश
|1
|0
|1
|0
|0
|-0.621
ICC U19 वर्ल्ड कप ग्रुप-सी पॉइंट्स टेबल
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|नो रिजल्ट
|पॉइंट्स
|नेट रन रेट
|इंग्लैंड
|2
|2
|0
|0
|4
|+1.562
|स्कॉटलैंड
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|जिम्बाब्वे
|2
|0
|1
|1
|1
|-3.304
|पाकिस्तान
|1
|0
|1
|0
|0
|-0.740
ICC U19 वर्ल्ड कप ग्रुप-डी पॉइंट्स टेबल
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|नो रिजल्ट
|पॉइंट्स
|नेट रन रेट
|अफगानिस्तान
|2
|2
|0
|0
|4
|+1.660
|वेस्टइंडीज
|2
|1
|1
|0
|2
|-0.347
|साउथ अफ्रीका
|1
|0
|1
|0
|0
|-0.560
|तंजानिया
|1
|0
|1
|0
|0
|-3.465
अंडर-19 वर्ल्ड कप में आज यानी 19 नवंबर को तीन मैच है। पाकिस्तान स्कॉटलैंड से तो श्रीलंका आयरलैंड से और साउथ अफ्रीका तंजानिया से भिड़ेगा। भारत का ग्रुप स्टेज का अगला और आखिरी मैच न्यूजीलैंड से 24 जनवरी को है।