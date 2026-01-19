Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़U19 World Cup Updated Points Table Afghanistan pulled off another major upset India in Super Six Pakistan at Bottom
U19 World Cup Points Table: अफगानिस्तान ने फिर किया बड़ा उलटफेर, पाकिस्तान का खाता भी नहीं खुला; भारत अगले राउंड में

U19 World Cup Points Table: अफगानिस्तान ने फिर किया बड़ा उलटफेर, पाकिस्तान का खाता भी नहीं खुला; भारत अगले राउंड में

संक्षेप:

U19 World Cup Updated Points Table: अफगानिस्तान ने अंडर-19 वर्ल्ड कप में एक और बड़ा उलटफेर किया। साउथ अफ्रीका के बाद उन्होंने वेस्टइंडीज को धोया। वहीं इंग्लैंड ने जिम्बाब्वे को हराकर दूसरी जीत दर्ज की।

Jan 19, 2026 05:48 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

U19 World Cup Updated Points Table: अफगानिस्तान ने अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में दूसरा बड़ा उलटफेर करते हुए इस बार वेस्टइंडीज को धूल चटाई। अफगानिस्तान की टीम इस टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन कर रही है। पहले मैच में उन्होंने साउथ अफ्रीका को 28 रनों से हराया था। वहीं अब अपने दूसरे मैच में उन्होंने वेस्टइंडीज को 138 रनों से पटखनी दी है। अफगानिस्तान सुपर-6 में जगह बनाने की दहलीज पर है, ऐसे में उनके ग्रुप से वेस्टइंडीज या साउथ अफ्रीका किसी एक का पत्ता कट सकता है। वहीं रविवार, 18 जनवरी को हुए अन्य दो मुकाबलों में इंग्लैंड ने जिम्बाब्वे को हराया। यह इंग्लिश टीम की इस टूर्नामेंट में लगातार दूसरी जीत है। वहीं न्यूजीलैंड और यूएसए के बीच मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

बता दें, न्यूजीलैंड और यूएसए भारत के ग्रुप का पार्ट है। भारत अभी तक सुपर-6 में जगह बनाने वाली एकमात्र टीम है। वहीं पाकिस्तान का अभी तक पॉइंट्स टेबल में खाता भी नहीं खुला है। पाकिस्तान ने अपना पहला मैच इंग्लैंड के खिलाफ खेला था, जहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। आज उनका दूसरा मैच स्कॉटलैंड से है। उम्मीद है कि आज पाकिस्तान की टीम पॉइंट्स टेबल में खाता खोलने में कामयाब रहेगी।

बात अफगानिस्तान वर्सेस वेस्टइंडीज मैच की करें तो, पहले बैटिंग करते हुए अफगानिस्तान ने उस्मान सादात (88) और महबूब खान (86) के अर्धशतकों की मदद से पहले बैटिंग करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 262 रन बोर्ड पर लगाए थे। इस स्कोर का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज की पूरी टीम मात्र 124 रनों पर ही सिमट गई। विकेट कीपर ज्वेल एंड्रयू ने अर्धशतक जड़ 57 रनों की पारी खेली, वहीं वहीं 9 बल्लेबाज सिंगल डिजिट पर आउट हुए।

ICC U19 वर्ल्ड कप ग्रुप-ए पॉइंट्स टेबल

टीममैचजीतहारनो रिजल्टपॉइंट्सनेट रन रेट
श्रीलंका11002+4.060
ऑस्ट्रेलिया11002+1.275
आयरलैंड10100-1.275
जापान10100-4.060

ICC U19 वर्ल्ड कप ग्रुप-बी पॉइंट्स टेबल

टीममैचजीतहारनो रिजल्टपॉइंट्सनेट रन रेट
भारत22004+2.025
न्यूजीलैंड100110
यूएसए20111-3.144
बांग्लादेश10100-0.621

ICC U19 वर्ल्ड कप ग्रुप-सी पॉइंट्स टेबल

टीममैचजीतहारनो रिजल्टपॉइंट्सनेट रन रेट
इंग्लैंड22004+1.562
स्कॉटलैंड100110
जिम्बाब्वे20111-3.304
पाकिस्तान10100-0.740

ICC U19 वर्ल्ड कप ग्रुप-डी पॉइंट्स टेबल

टीममैचजीतहारनो रिजल्टपॉइंट्सनेट रन रेट
अफगानिस्तान22004+1.660
वेस्टइंडीज21102-0.347
साउथ अफ्रीका10100-0.560
तंजानिया10100-3.465

अंडर-19 वर्ल्ड कप में आज यानी 19 नवंबर को तीन मैच है। पाकिस्तान स्कॉटलैंड से तो श्रीलंका आयरलैंड से और साउथ अफ्रीका तंजानिया से भिड़ेगा। भारत का ग्रुप स्टेज का अगला और आखिरी मैच न्यूजीलैंड से 24 जनवरी को है।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
U19 World Cup
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |