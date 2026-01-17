U19 World Cup Points Table: अफगानिस्तान ने कर दिया बड़ा उलटफेर, पाकिस्तान पॉइंट्स टेबल में सबसे फिसड्डी; भारत नंबर-1
U19 World Cup Updated Points Table: अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे दिन पाकिस्तान को इंग्लैंड के हाथों हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा अफगानिस्तान ने साउथ अफ्रीका को हराकर बड़ा उलटफेर किया।
U19 World Cup Updated Points Table: अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 का दूसरा दिन शानदार रहा। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को धूल चटाकर टूर्नामेंट का शानदार आगाज किया। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने आयरलैंड के खिलाफ अपना आसान मैच जीता। दिन का तीसरा मैच अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच था। इस मैच में अफगानिस्तान ने बड़ा उलटफेर करते हुए साउथ अफ्रीका को धूल चटाई। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान की जीत के बाद अंडर-19 वर्ल्ड कप पॉइंट्स टेबल में बड़े बदलाव हुए हैं। ग्रुप-ए में भारत पहले पायदान पर बना हुआ है, वहीं ग्रुप-बी में इंग्लैंड, ग्रुप-सी में ऑस्ट्रेलिया और ग्रुप-डी में वेस्टइंडीज नंबर-1 है। पाकिस्तान इस हार के बाद सबसे नीचे चौथे पायदान पर है। आईए एक नजर U19 वर्ल्ड कप 2026 की पॉइंट्स टेबल पर डालते हैं-
ICC U19 वर्ल्ड कप ग्रुप-ए पॉइंट्स टेबल
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|नो रिजल्ट
|पॉइंट्स
|नेट रन रेट
|भारत
|1
|1
|0
|0
|2
|+3.144
|न्यूजीलैंड
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|बांग्लादेश
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|यूएसए
|1
|0
|1
|0
|0
|-3.144
ICC U19 वर्ल्ड कप ग्रुप-बी पॉइंट्स टेबल
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|नो रिजल्ट
|पॉइंट्स
|नेट रन रेट
|इंग्लैंड
|1
|1
|0
|0
|2
|+0.740
|जिम्बाब्वे
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|स्कॉटलैंड
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|पाकिस्तान
|0
|0
|0
|0
|0
|-0.740
ICC U19 वर्ल्ड कप ग्रुप-सी पॉइंट्स टेबल
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|नो रिजल्ट
|पॉइंट्स
|नेट रन रेट
|ऑस्ट्रेलिया
|1
|1
|0
|0
|2
|+1.275
|जापान
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|श्रीलंका
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|आयरलैंड
|1
|0
|1
|0
|0
|-1.275
ICC U19 वर्ल्ड कप ग्रुप-डी पॉइंट्स टेबल
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|नो रिजल्ट
|पॉइंट्स
|नेट रन रेट
|वेस्टइंडीज
|1
|1
|0
|0
|2
|+3.465
|अफगानिस्तान
|1
|1
|0
|0
|2
|+0.560
|साउथ अफ्रीका
|1
|0
|1
|0
|0
|-0.560
|तंजानिया
|1
|0
|1
|0
|0
|-3.465
अफगानिस्तान ने साउथ अफ्रीका को अपने पहले मैच में 28 रनों से धूल चटाई। अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 266 रन बोर्ड पर लगाए थे, जिसके जवाब में साउथ अफ्रीका 238 पर ही सिमट गया। यह इस वर्ल्ड कप का पहला उलटफेर है।
आज यानी U19 वर्ल्ड कप 2026 के तीसरे दिन भारत का मुकाबला बांग्लादेश से है। वहीं श्रीलंका की टीम जापान से भिड़ेगी।