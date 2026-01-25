Cricket Logo
U19 वर्ल्ड कप सुपर-6 का शेड्यूल हुआ साफ, इस दिन भारत-पाकिस्तान मैच; नोट कर लीजिए डेट और टाइमिंग

U19 वर्ल्ड कप सुपर-6 का शेड्यूल हुआ साफ, इस दिन भारत-पाकिस्तान मैच; नोट कर लीजिए डेट और टाइमिंग

संक्षेप:

U19 World Cup Super Six schedule- अंडर-19 वर्ल्ड कप ग्रुप स्टेज खत्म होने के बाद अगले राउंड यानी सुपर-6 का शेड्यूल साफ हो गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले महामुकाबले की डेट नोट कर लीजिए।

Jan 25, 2026 06:42 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
U19 World Cup Super Six schedule- भारत ने जीत की हैट्रिक लगाते हुए अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 ग्रुप स्टेज का अंत किया। न्यूजीलैंड के खिलाफ हुए आखिरी मुकाबले को टीम इंडिया ने 7 विकेट से जीता। इस जीत के साथ भारत ग्रुप-बी में पहले स्थान पर तो बांग्लादेश दूसरे और न्यूजीलैंड तीसरे पायदान पर रही। भारत का ग्रुप में टॉप करने का मतलब है कि सुपर-6 में फैंस को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान महामुकाबला देखने को मिलेगा। जी हां, सुपर-6 में आयुष म्हात्रे की अगुवाई वाली टीम इंडिया पाकिस्तान के अलावा जिम्बाब्वे से भिड़ेगी। आईए एक नजर U19 वर्ल्ड कप सुपर-6 शेड्युल पर डालते हैं-

U19 वर्ल्ड कप के नियम ऐसे हैं कि जो तीन टीमें ग्रुप से सुपर सिक्स में पहुंचती हैं, वे सुपर सिक्स की दूसरी टीमों के खिलाफ हासिल किए गए पॉइंट्स को आगे ले जाती हैं, ऐसे में उन्हें सुपर-6 में दो ही मैच खेलने होंगे। यह मैच उन टीमों के खिलाफ होंगे जिनकी ग्रुप स्टेज में रैंकिंग उनसे अलग थी: उदाहरण के लिए, A1, D2 और D3 के खिलाफ खेलेगी, लेकिन D1 के खिलाफ नहीं। ग्रुप A और D एक साथ सुपर सिक्स ग्रुप में हैं, और ग्रुप B और C दूसरे ग्रुप में हैं।

भारत B1 और पाकिस्तान C2 पर रहा, जबकि इंग्लैंड ने C ग्रुप में टॉप किया। सुपर सिक्स में, भारत का अगला मुकाबला जिम्बाब्वे (C3) से होगा, इसके बाद टीम इंडिया पाकिस्तान से भिड़ेगी।

इंडिया U19 सुपर-6 शेड्यूल

27 जनवरी- इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे, क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावेयो; दोपहर 1 बजे से

1 फरवरी- इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावेयो; दोपहर 1 बजे से

सुपर सिक्स में सभी टीमें आगे दो मैच खेलेंगी और हर ग्रुप से टॉप-2 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगी।

पहला सेमीफाइनल 3 फरवरी को बुलावायो में होगा, जबकि दूसरा सेमीफाइनल अगले दिन हरारे में खेला जाएगा।

इसके बाद दोनों सेमीफाइनल विजेता 6 फरवरी को हरारे में टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में आमने-सामने होंगे।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
