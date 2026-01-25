U19 वर्ल्ड कप सुपर-6 का शेड्यूल हुआ साफ, इस दिन भारत-पाकिस्तान मैच; नोट कर लीजिए डेट और टाइमिंग

संक्षेप: U19 World Cup Super Six schedule- अंडर-19 वर्ल्ड कप ग्रुप स्टेज खत्म होने के बाद अगले राउंड यानी सुपर-6 का शेड्यूल साफ हो गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले महामुकाबले की डेट नोट कर लीजिए।

U19 World Cup Super Six schedule- भारत ने जीत की हैट्रिक लगाते हुए अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 ग्रुप स्टेज का अंत किया। न्यूजीलैंड के खिलाफ हुए आखिरी मुकाबले को टीम इंडिया ने 7 विकेट से जीता। इस जीत के साथ भारत ग्रुप-बी में पहले स्थान पर तो बांग्लादेश दूसरे और न्यूजीलैंड तीसरे पायदान पर रही। भारत का ग्रुप में टॉप करने का मतलब है कि सुपर-6 में फैंस को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान महामुकाबला देखने को मिलेगा। जी हां, सुपर-6 में आयुष म्हात्रे की अगुवाई वाली टीम इंडिया पाकिस्तान के अलावा जिम्बाब्वे से भिड़ेगी। आईए एक नजर U19 वर्ल्ड कप सुपर-6 शेड्युल पर डालते हैं-

U19 वर्ल्ड कप के नियम ऐसे हैं कि जो तीन टीमें ग्रुप से सुपर सिक्स में पहुंचती हैं, वे सुपर सिक्स की दूसरी टीमों के खिलाफ हासिल किए गए पॉइंट्स को आगे ले जाती हैं, ऐसे में उन्हें सुपर-6 में दो ही मैच खेलने होंगे। यह मैच उन टीमों के खिलाफ होंगे जिनकी ग्रुप स्टेज में रैंकिंग उनसे अलग थी: उदाहरण के लिए, A1, D2 और D3 के खिलाफ खेलेगी, लेकिन D1 के खिलाफ नहीं। ग्रुप A और D एक साथ सुपर सिक्स ग्रुप में हैं, और ग्रुप B और C दूसरे ग्रुप में हैं।

भारत B1 और पाकिस्तान C2 पर रहा, जबकि इंग्लैंड ने C ग्रुप में टॉप किया। सुपर सिक्स में, भारत का अगला मुकाबला जिम्बाब्वे (C3) से होगा, इसके बाद टीम इंडिया पाकिस्तान से भिड़ेगी।

इंडिया U19 सुपर-6 शेड्यूल 27 जनवरी- इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे, क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावेयो; दोपहर 1 बजे से

1 फरवरी- इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावेयो; दोपहर 1 बजे से

सुपर सिक्स में सभी टीमें आगे दो मैच खेलेंगी और हर ग्रुप से टॉप-2 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगी।

पहला सेमीफाइनल 3 फरवरी को बुलावायो में होगा, जबकि दूसरा सेमीफाइनल अगले दिन हरारे में खेला जाएगा।