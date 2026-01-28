U19 World Cup 2026: साउथ अफ्रीका समेत 5 टीमें सेमीफाइनल की रेस से बाहर, जानिए क्या है भारत का हाल?
U19 World Cup 2026 के डबल सुपर 6 से साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड समेत 5 टीमें बाहर हो गई हैं। इंडिया और पाकिस्तान की टीम का हाल क्या है? ये समझ लीजिए। इंडिया और पाकिस्तान एक फरवरी को भिड़ने वाले हैं।
U19 World Cup 2026 के डबल सुपर 6 के मुकाबले खेले जा रहे हैं। सेमीफाइनल के लिए 12 टीमों में लड़ाई हो रही थी, लेकिन इनमें से 5 टीमें टूर्नामेंट में अब आगे नहीं जा पाएंगी। साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड समेत 5 टीमें एलिमिनेट हो चुकी हैं और सेमीफाइनल में प्रवेश नहीं कर पाएंगी। इंडिया और पाकिस्तान अभी टूर्नामेंट में जीवित हैं। दोनों का एक-एक मुकाबला बाकी भी है। दोनों आपस में एक फरवरी को भिड़ने वाले हैं। इससे पहले जान लीजिए कि कौन-कौन सी टीमें सुपर 6 के बाद आगे नहीं खेल पाएंगी।
जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेले जा रहे आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 के डबल सुपर 6 के लिए ग्रुप ए और डी से ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, श्रीलंका, वेस्टइंडीज, साउथ अफ्रीका और आयरलैंड ने क्वालीफाई किया था। वहीं, ग्रुप बी और सी से भारत, इंग्लैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और मेजबान जिम्बाब्वे ने सुपर 6 में जगह बनाई थी। ग्रुप ए और डी से साउथ अफ्रीका और आयरलैंड आगे नहीं जाएंगे, जबकि दूसरे ग्रुप से न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और मेजबान जिम्बाब्वे की टीम का सफर समाप्त हो गया है।
ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, श्रीलंका और वेस्टइंडीज की टीमें ग्रुप ए और डी से जिंदा हैं, जबकि ग्रुप बी और सी से इंडिया, पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीम जीवित हैं। इन्हीं में से कोई चार टीमें सेमीफाइनल में प्रवेश करेंगी। इस समय ग्रुप ए-डी में ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान की टीम टॉप पर हैं, जबकि ग्रुप बी-सी से भारत और इंग्लैंड की टीम टॉप 2 में हैं। ऐसे में बाकी के मुकाबले बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाले हैं। इंग्लैंड की टीम ने अगर न्यूजीलैंड को हरा दिया तो फिर टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। इसके बाद इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच नॉकआउट मुकाबले की तरह होगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम ग्रुप ए-डी से सेमीफाइनल में आसानी से प्रवेश कर जाएगी, जो 3 मैच जीत चुकी है।