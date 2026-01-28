Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़U19 World Cup 2026 South Africa New Zealand Bangladesh Zimbabwe Ireland eliminated What about India Pakistan super 6
U19 World Cup 2026: साउथ अफ्रीका समेत 5 टीमें सेमीफाइनल की रेस से बाहर, जानिए क्या है भारत का हाल?

U19 World Cup 2026: साउथ अफ्रीका समेत 5 टीमें सेमीफाइनल की रेस से बाहर, जानिए क्या है भारत का हाल?

संक्षेप:

U19 World Cup 2026 के डबल सुपर 6 से साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड समेत 5 टीमें बाहर हो गई हैं। इंडिया और पाकिस्तान की टीम का हाल क्या है? ये समझ लीजिए। इंडिया और पाकिस्तान एक फरवरी को भिड़ने वाले हैं।

Jan 28, 2026 09:59 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

U19 World Cup 2026 के डबल सुपर 6 के मुकाबले खेले जा रहे हैं। सेमीफाइनल के लिए 12 टीमों में लड़ाई हो रही थी, लेकिन इनमें से 5 टीमें टूर्नामेंट में अब आगे नहीं जा पाएंगी। साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड समेत 5 टीमें एलिमिनेट हो चुकी हैं और सेमीफाइनल में प्रवेश नहीं कर पाएंगी। इंडिया और पाकिस्तान अभी टूर्नामेंट में जीवित हैं। दोनों का एक-एक मुकाबला बाकी भी है। दोनों आपस में एक फरवरी को भिड़ने वाले हैं। इससे पहले जान लीजिए कि कौन-कौन सी टीमें सुपर 6 के बाद आगे नहीं खेल पाएंगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेले जा रहे आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 के डबल सुपर 6 के लिए ग्रुप ए और डी से ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, श्रीलंका, वेस्टइंडीज, साउथ अफ्रीका और आयरलैंड ने क्वालीफाई किया था। वहीं, ग्रुप बी और सी से भारत, इंग्लैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और मेजबान जिम्बाब्वे ने सुपर 6 में जगह बनाई थी। ग्रुप ए और डी से साउथ अफ्रीका और आयरलैंड आगे नहीं जाएंगे, जबकि दूसरे ग्रुप से न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और मेजबान जिम्बाब्वे की टीम का सफर समाप्त हो गया है।

ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, श्रीलंका और वेस्टइंडीज की टीमें ग्रुप ए और डी से जिंदा हैं, जबकि ग्रुप बी और सी से इंडिया, पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीम जीवित हैं। इन्हीं में से कोई चार टीमें सेमीफाइनल में प्रवेश करेंगी। इस समय ग्रुप ए-डी में ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान की टीम टॉप पर हैं, जबकि ग्रुप बी-सी से भारत और इंग्लैंड की टीम टॉप 2 में हैं। ऐसे में बाकी के मुकाबले बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाले हैं। इंग्लैंड की टीम ने अगर न्यूजीलैंड को हरा दिया तो फिर टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। इसके बाद इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच नॉकआउट मुकाबले की तरह होगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम ग्रुप ए-डी से सेमीफाइनल में आसानी से प्रवेश कर जाएगी, जो 3 मैच जीत चुकी है।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
U19 World Cup
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |