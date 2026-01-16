U19 World Cup Points Table: भारत समेत इन टीमों का खुला खाता, पाकिस्तान का मैच आज

U19 World Cup 2026 Points Table: आयुष म्हात्रे की अगुवाई वाली भारतीय अंडर-19 टीम ने U19 वर्ल्ड कप 2026 अभियान का आगाज जीत के साथ किया। टीम इंडिया ने बारिश से बाधित अपने पहले मुकाबले में यूएसए को 6 विकेट से धूल चटाई। भारत ने पहले बॉलिंग करते हुए यूएसए को 107 रनों पर ढेर कर दिया था। बारिश की वजह से ओवर में कटौती हुई। भारत को 37 ओवर में DLS मेथन की वजह से 96 रनों का टारगेट मिला। इस स्कोर को टीम इंडिया ने 17.2 ओवर में 6 विकेट रहते हासिल कर जीत दर्ज की। भारत के अलावा वेस्टइंडीज, स्कॉटलैंड और जिम्बाब्वे की टीमें भी पॉइंट्स टेबल में खाता खोलने में कामयाब रहीं। वेस्टइंडीज अंडर-19 टीम ने तंजानिया को हराया तो, जिम्बाब्वे और स्कॉटलैंड का मैच बारिश की भेंट चढ़ा। आईए एक नजर U19 वर्ल्ड कप पॉइंट्स टेबल पर डालते हैं-