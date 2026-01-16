U19 World Cup Points Table: भारत समेत इन टीमों का खुला खाता, पाकिस्तान का मैच आज

Cricket Logo
U19 World Cup 2026 Points Table: भारत समेत 4 टीमों ने अंडर-19 वर्ल्ड कप पॉइंट्स टेबल में अपना खाता खोल लिया है। पहली जीत के बाद भारत का नेट रन रेट +3.144 का है, जो टूर्नामेंट में आगे मदद करेगा।

Jan 16, 2026 06:28 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
U19 World Cup 2026 Points Table: आयुष म्हात्रे की अगुवाई वाली भारतीय अंडर-19 टीम ने U19 वर्ल्ड कप 2026 अभियान का आगाज जीत के साथ किया। टीम इंडिया ने बारिश से बाधित अपने पहले मुकाबले में यूएसए को 6 विकेट से धूल चटाई। भारत ने पहले बॉलिंग करते हुए यूएसए को 107 रनों पर ढेर कर दिया था। बारिश की वजह से ओवर में कटौती हुई। भारत को 37 ओवर में DLS मेथन की वजह से 96 रनों का टारगेट मिला। इस स्कोर को टीम इंडिया ने 17.2 ओवर में 6 विकेट रहते हासिल कर जीत दर्ज की। भारत के अलावा वेस्टइंडीज, स्कॉटलैंड और जिम्बाब्वे की टीमें भी पॉइंट्स टेबल में खाता खोलने में कामयाब रहीं। वेस्टइंडीज अंडर-19 टीम ने तंजानिया को हराया तो, जिम्बाब्वे और स्कॉटलैंड का मैच बारिश की भेंट चढ़ा। आईए एक नजर U19 वर्ल्ड कप पॉइंट्स टेबल पर डालते हैं-

ICC U19 वर्ल्ड कप ग्रुप-ए पॉइंट्स टेबल

टीममैचजीतहारनो रिजल्टपॉइंट्सनेट रन रेट
भारत11002+3.144
न्यूजीलैंड000000
बांग्लादेश000000
यूएसए10100-3.144

ICC U19 वर्ल्ड कप ग्रुप-बी पॉइंट्स टेबल

टीममैचजीतहारनो रिजल्टपॉइंट्सनेट रन रेट
जिम्बाब्वे100110
स्कॉटलैंड100110
इंग्लैंड000000
पाकिस्तान000000

ICC U19 वर्ल्ड कप ग्रुप-सी पॉइंट्स टेबल

टीममैचजीतहारनो रिजल्टपॉइंट्सनेट रन रेट
आयरलैंड000000
श्रीलंका000000
ऑस्ट्रेलिया000000
जापान000000

ICC U19 वर्ल्ड कप ग्रुप-डी पॉइंट्स टेबल

टीममैचजीतहारनो रिजल्टपॉइंट्सनेट रन रेट
वेस्टइंडीज11002+3.465
साउथ अफ्रीका000000
अफगानिस्तान000000
तंजानिया10100-3.465

अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे दिन पाकिस्तान का सामना इंग्लैंड से तो, ऑस्ट्रेलिया का आयरलैंड से और अफगानिस्तान का साउथ अफ्रीका से होने वाला है।

भारत का अगला मैच 17 जनवरी को बांग्लादेश से है।

