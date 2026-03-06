होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
दो कीपर लगाने पड़ेंगे..., अर्शदीप की दिशाहीन गेंदबाजी पर अभिषेक शर्मा का तंज, वीडियो वायरल

Mar 06, 2026 06:19 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
वायरल वीडियो में अभिषेक शर्मा पर अर्शदीप सिंह उनकी फील्डिंग को लेकर नाइस फील्डिंग कहते हैं, जिसके जवाब में अभिषेक शर्मा अर्शदीप सिंह को आड़े हाथों लेते हैं और कहते हैं कि आपको गेंदबाजी करने के लिए दो विकेट कीपर की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि आप वाइड गेंदें ज्यादा करने लगे हो।

भारत और इंग्लैंड के बीच मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में अर्शदीप सिंह लय में दिखाई नहीं दिए। उन्हें ना सिर्फ बल्लेबाजों ने चौके- छक्के लगाए, बल्कि वे अपनी दिशा से भी भटकते नजर आए। वहीं, इस मुकालबे में संजू सैमसन ने शानदार प्रदर्शन किया। अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर निराश किया। एक तरफ संजू सैमसन ने 89 रनों की शानदार पारी खेली, वहीं अभिषेक शर्मा सिर्फ 9 रन ही बनाने में सफल रहे। अर्शदीप सिंह के लिए गुरुवार का दिन खास नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने चार ओवर की गेंदबाजी पर 51 रन दिए और सिर्फ 1 विकेट हासिल किया। अपनी गेंदबाजी के दौरान अर्शदीप सिंह ने पांच वाइड गेंदें डालीं।

इस मैच के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, अर्शदीप सिंह और संजू सैमसन नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में एकदम हंसी मजाक वाला माहौल बना हुआ है, तभी अभिषेक शर्मा पर अर्शदीप सिंह उनकी फील्डिंग को लेकर नाइस फील्डिंग कहते हैं, जिसके जवाब में अभिषेक शर्मा अर्शदीप सिंह को आड़े हाथों लेते हैं और कहते हैं कि आपको गेंदबाजी करने के लिए दो विकेट कीपर की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि आप वाइड गेंदें ज्यादा करने लगे हो। इसे अर्शदीप सिंह मजाक में लेते हैं और बगल में बैठे संजू सैमसन से पूछते हैं क्यों संजू भाई दो कीपर लगा लें और फिर कैमरा ईशान किशन की तरफ चला जाता है और अर्शदीप सिंह कहते हैं अपने पास तो हैं भी दो विकेट कीपर। बता दें कि भारत की प्लेइंग इलेवन में संजू और ईशान दोनों खेल रहे हैं और दोनों सलामी विकेटकीपर बल्लेबाज हैं।

यह वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें फैंस तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक फैंस ने लिखा अभिषेक भाई अगर अर्शदीप को गेंदबाजी करने के लिए दो विकेट कीपर चाहिए तो आपको भी तीन लाइफलाइन की जरूरत तो पड़ ही रही है। बाकी फैंस इसमें काफी फनी रिएक्शन दे रहे हैं और भारत के टीम बॉन्ड को काफी एन्जॉय कर रहे हैं। हालांकि, वायरल वीडियो के कल के मैच के बाद का है या उससे पहले का यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन फैंस इसका खूब आनंद ले रहे हैं।

