2-टियर टेस्ट सिस्टम के लिए ऑस्ट्रेलिया और भारत दिख रहा तैयार, लेकिन इंग्लैंड कर रहा आनाकानी

2-टियर टेस्ट क्रिकेट सिस्टम को लेकर ईसीबी अभी भी असमंजस की स्थिति में है। ईसीबी के चेयरमैन ने कहा है कि वह चाहते हैं कि मौजूदा WTC में ही सुधार किया जाए। ऑस्ट्रेलिया और भारत इस सिस्टम को अपना सकते हैं।

इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड यानी ईसीबी 2 टियर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप यानी डब्ल्यूटीसी के लिए तैयार होता नहीं दिख रहा। वहीं, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया यानी सीए इस नई सोच को अपनाने के लिए तैयार है। यहां तक कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई भी इस नए सिस्टम को अपना सकता है। आईसीसी ने पिछले महीने न्यूजीलैंड के पूर्व बल्लेबाज रोजर ट्वोज के नेतृत्व में एक वर्किंग ग्रुप बनाया था, जिसका उद्देश्य जुलाई 2027 में शुरू होने वाले अगले चक्र से पहले WTC में सुधार सहित अन्य मुद्दों पर विचार करना था। जुलाई में आईसीसी के वार्षिक सम्मेलन में 2 टियर सिस्टम पर सबसे महत्वपूर्ण चर्चा हुई थी। आईसीसी बोर्ड में न्यूज़ीलैंड क्रिकेट के प्रतिनिधि ट्वोज से बोर्ड को सुझाव देने की उम्मीद है।

टू-टियर टेस्ट क्रिकेट पर 15 साल से भी ज्यादा समय से बहस चल रही है। आईसीसी ने 2009 में ही इस विचार पर अपनी इच्छा जताई थी। हालांकि, पूर्ण सदस्य विभिन्न कारणों से इस मुद्दे पर बंटे हुए हैं। पिछले हफ्ते इंग्लैंड और भारत के बीच ओवल टेस्ट के पहले दिन बीबीसी के टेस्ट मैच स्पेशल से बात करते हुए, ईसीबी के अध्यक्ष रिचर्ड थॉम्पसन ने कहा कि टी20 लीगों के "व्यस्त" कैलेंडर के कारण द्विपक्षीय क्रिकेट का महत्व कम हो रहा है और ज्यादातर देशों में टेस्ट क्रिकेट को भारी नुकसान हुआ है। थॉम्पसन ने कहा था कि आईसीसी टेस्ट क्रिकेट के लिए 2 टियर मॉडल पर विचार कर रहा है, लेकिन उन्हें यकीन नहीं है कि यह सही होगा या नहीं।

ईएसपीएनक्रिकइंफो के मुताबिक, उन्होंने कहा था, "हमें कई विकल्पों पर विचार करना होगा। 2-टियर सिस्टम उनमें से एक होगा। हम नहीं चाहेंगे कि इंग्लैंड के रूप में हम एक खाली दौर से गुजरें और इसका मतलब है कि हम डिवीजन दो में आ जाएं और ऑस्ट्रेलिया और भारत के साथ न खेलें? ऐसा नहीं हो सकता। यहां समझदारी से काम लेने की जरूरत है।" थॉम्पसन का मानना था कि मौजूदा WTC में ही बदलाव करना एक बेहतर समाधान हो सकता है। उन्होंने उदाहरण के तौर पर दक्षिण अफ्रीका द्वारा ऑस्ट्रेलिया को हराकर 2023-25 WTC का विजेता बनने का उदाहरण दिया, जहां सही समर्थन से छोटे देश मजबूत दावेदार के रूप में उभर सकते हैं।

आईसीसी के लिए 2-टियर मॉडल पर स्पष्टता महत्वपूर्ण है, क्योंकि देशों ने अगले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (2027-29) चक्र का हिस्सा बनने वाली द्विपक्षीय सीरीजों के लिए बातचीत शुरू कर दी है। नए WTC चक्र (2027-31) के मीडिया अधिकारों के लिए अगले साल टेंडर जारी होने की उम्मीद है, इसलिए आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप को और अधिक सार्थक बनाने के लिए कोई समाधान खोजने को उत्सुक है, लेकिन इस शुरुआती चरण में भी, कई आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं। अधिकांश पूर्ण सदस्य देश 2-टियर टेस्ट मॉडल पर विभिन्न कारणों से हमेशा विभाजित रहे हैं। कुछ को डर था कि अगर उनके देश को आईसीसी द्वारा वार्षिक धनराशि वितरित की जाती है तो उन्हें राजस्व का नुकसान होगा, कुछ निचले स्तर पर नहीं जाना चाहते और कुछ ने आईसीसी बोर्ड द्वारा इस विषय पर चर्चा के दौरान हर बार अहंकार के आधार पर इस विचार को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया।