Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Two openers are permanent in Team India the rest Head coach Gautam Gambhir is firm on his decision After AUS Series
टीम इंडिया में ये दो परमानेंट और बाकी...हेड कोच गौतम गंभीर अपने फैसले पर अडिग

टीम इंडिया में ये दो परमानेंट और बाकी...हेड कोच गौतम गंभीर अपने फैसले पर अडिग

संक्षेप: हेड कोच गौतम गंभीर ने भारतीय टी20 टीम की बैटिंग लाइनअप पर सवाल उठाने वाले आलोचकों को जवाब दिया है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 2-1 से सीरीज जीती।

Mon, 10 Nov 2025 07:17 PMMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भारत ने हाल ही ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पांच मैचों की टी20 सीरीज 2-1 से अपने नाम की। दो मैच बारिश में धुल गए। हेड कोच गौतम गंभीर को सीरीज के दौरान भारतीय टी20 टीम के बल्लेबाजी क्रम में फेरबदल करने के कारण काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। सभी मैचों में ओपनर्स को छोड़कर बल्लेबाजी फेरबदल हुए। खिलाड़ी किसी निश्चित स्थान के बजाय सिचुएशन और अपनी क्षमता के अनुसार बल्लेबाजी करने आए। गंभीर ने अब आलोचकों को जवाब दिया है। वह अपने फैसले पर अडिग हैं। हेड कोच का कहना है कि टीम इंडिया में दो सलामी बल्लेबाज परमानेंट हैं और बाकी बैटिंग ऑर्डर अस्थिर है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

गंभीर ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद 'बीसीसीआई डॉट टीवी' को दिए इंटरव्यू में कहा, "जब से मैंने हेड कोच का पद संभाला है, तब से लेकर अब तक यही सोच रही है। इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। मुझे लगता है कि ओपनर्स को छोड़कर बल्लेबाजी क्रम ओवररेटेड है। दो सलामी बल्लेबाज परमानेंट हैं, बाकी मुझे लगता है कि सबकुछ अस्थिर है। दरअसल, टी20 क्रिकेट में रनों की संख्या मायने नहीं रखती, बल्कि प्रभाव मायने रखता है। लोग कभी-कभी गलत अनुमान लगा लेते हैं या बल्लेबाजी क्रम, रनों और इम्पैक्ट के बीच अंतर नहीं कर पाते।" गंभीर टी20 कप 2024 के बाद राहुल द्रविड़ की जगह कोच बने थे।

ये भी पढ़ें:मैं ऐसा जश्न नहीं मना सकता...ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद गौतम गंभीर का छलका दर्द

कोच ने कहा कि भारतीय टीम औसत और स्ट्राइक रेट के बारे में सोचे बगैर खेलना चाहती है। गंभीर ने कहा, "यही कारण है कि पहले दिन से ही हमारा बल्लेबाजी क्रम अस्थिर रहा है और हम इसी तरह खेलना चाहते हैं। हम औसत, स्ट्राइक रेट और अन्य चीजों के बारे में सोचकर मैच नहीं खेलना चाहते।" गौरतलब है कि गंभीर के बतौ कोच कार्यभार संभालने के बाद से टीम इंडिया ने अभी तक कोई टी20 सीरीज नहीं गंवाई है। ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद भारतीय टीम अब घर पर 14 नवंबर से दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेगी। दोनों टीमें दो टेस्ट, तीन वनडे और पांच टी20 मैच खेलेंगी। टी20 सीरीज 9 दिसंबर से शुरू होगी।

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram
मोहम्मद अकरम, लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। अकरम को पत्रकारिता में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं। अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। और पढ़ें
Gautam Gambhir Team India India Vs Australia
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |