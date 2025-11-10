टीम इंडिया में ये दो परमानेंट और बाकी...हेड कोच गौतम गंभीर अपने फैसले पर अडिग
संक्षेप: हेड कोच गौतम गंभीर ने भारतीय टी20 टीम की बैटिंग लाइनअप पर सवाल उठाने वाले आलोचकों को जवाब दिया है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 2-1 से सीरीज जीती।
भारत ने हाल ही ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पांच मैचों की टी20 सीरीज 2-1 से अपने नाम की। दो मैच बारिश में धुल गए। हेड कोच गौतम गंभीर को सीरीज के दौरान भारतीय टी20 टीम के बल्लेबाजी क्रम में फेरबदल करने के कारण काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। सभी मैचों में ओपनर्स को छोड़कर बल्लेबाजी फेरबदल हुए। खिलाड़ी किसी निश्चित स्थान के बजाय सिचुएशन और अपनी क्षमता के अनुसार बल्लेबाजी करने आए। गंभीर ने अब आलोचकों को जवाब दिया है। वह अपने फैसले पर अडिग हैं। हेड कोच का कहना है कि टीम इंडिया में दो सलामी बल्लेबाज परमानेंट हैं और बाकी बैटिंग ऑर्डर अस्थिर है।
गंभीर ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद 'बीसीसीआई डॉट टीवी' को दिए इंटरव्यू में कहा, "जब से मैंने हेड कोच का पद संभाला है, तब से लेकर अब तक यही सोच रही है। इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। मुझे लगता है कि ओपनर्स को छोड़कर बल्लेबाजी क्रम ओवररेटेड है। दो सलामी बल्लेबाज परमानेंट हैं, बाकी मुझे लगता है कि सबकुछ अस्थिर है। दरअसल, टी20 क्रिकेट में रनों की संख्या मायने नहीं रखती, बल्कि प्रभाव मायने रखता है। लोग कभी-कभी गलत अनुमान लगा लेते हैं या बल्लेबाजी क्रम, रनों और इम्पैक्ट के बीच अंतर नहीं कर पाते।" गंभीर टी20 कप 2024 के बाद राहुल द्रविड़ की जगह कोच बने थे।
कोच ने कहा कि भारतीय टीम औसत और स्ट्राइक रेट के बारे में सोचे बगैर खेलना चाहती है। गंभीर ने कहा, "यही कारण है कि पहले दिन से ही हमारा बल्लेबाजी क्रम अस्थिर रहा है और हम इसी तरह खेलना चाहते हैं। हम औसत, स्ट्राइक रेट और अन्य चीजों के बारे में सोचकर मैच नहीं खेलना चाहते।" गौरतलब है कि गंभीर के बतौ कोच कार्यभार संभालने के बाद से टीम इंडिया ने अभी तक कोई टी20 सीरीज नहीं गंवाई है। ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद भारतीय टीम अब घर पर 14 नवंबर से दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेगी। दोनों टीमें दो टेस्ट, तीन वनडे और पांच टी20 मैच खेलेंगी। टी20 सीरीज 9 दिसंबर से शुरू होगी।