एशेज सीरीज के तीसरे टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 का ऐलान, कप्तान और इस प्लेयर की हुई एंट्री

संक्षेप:

एशेज सीरीज के तीसरे टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 का ऐलान हो गया है। इंग्लैंड के खिलाफ जारी पांच मैचों की टेस्ट सीरीज के तीसरे मुकाबले में नियमित कप्तान पैट कमिंस खेलने वाले हैं, जबकि एक और दिग्गज की वापसी हो गई है।

Dec 16, 2025 09:30 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान
ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच जारी पांच मैचों की एशेज सीरीज का तीसरा मुकाबला बुधवार 17 दिसंबर से एडिलेड में खेला जाना है। इस मुकाबले के लिए ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन का भी ऐलान हो गया है। इंग्लैंड ने एक दिन पहले ही अपनी फाइनल 11 की घोषणा कर दी थी। ऑस्ट्रेलिया की टीम में कप्तान पैट कमिंस की वापसी हो गई है, जबकि दिग्गज स्पिनर नाथन लियोन भी प्लेइंग इलेवन में लौट आए हैं।

पैट कमिंस और नाथन लियोन के लिए ब्रैंडन डॉगेट और माइकल नेसर ने जगह बनाई है। 2-0 से सीरीज में आगे चल रही है ऑस्ट्रेलियाई टीम को और भी ज्यादा बूस्ट अपने नियमित कप्तान से मिलने वाला है। इसका मतलब है कि अनुभवी ओपनर उस्मान ख्वाजा टीम से बाहर ही रहेंगे। वह पहले टेस्ट मैच में लगी पीठ की चोट के बाद प्लेइंग इलेवन में वापसी नहीं कर पाए हैं। बैकअप विकेटकीपर बल्लेबाज जोश इंग्लिस टीम में अपनी जगह बनाए हुए है, जो नंबर 7 पर बैटिंग करेंगे।

ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन

जेक वेदरल्ड, ट्रैविस हेड, मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ, कैमरोन ग्रीन, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), जोश इंग्लिस, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस (कप्तान), नाथन लियोन और स्कॉट बोलैंड

इंग्लैंड ने तीसरे एशेज टेस्ट के लिए अपनी प्लेइंग इलेवन में एकमात्र बदलाव किया। पेसर गस एटकिंसन की जगह जोश टंग को टीम में वापस बुलाया है। हालांकि, स्पिनरों की मददगार पिच की संभावना के बावजूद विशेषज्ञ स्पिनर शोएब बशीर को फाइनल प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं दी गई है।

एशेज के तीसरे टेस्ट के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन

जैक क्रॉली, बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट, हैरी ब्रुक, बेन स्टोक्स (कप्तान), जेमी स्मिथ, विल जैक्स, जोश टंग, ब्रायडन कार्स और जोफ्रा आर्चर।

इंग्लैंड के लिए ये मुकाबला बहुत अहम है। अगर इस मैच में इंग्लैंड को हार मिलती है तो फिर सीरीज उनके हाथ से निकल जाएगी। अभी के लिए इंग्लैंड की टीम चाहेगी कि एडिलेड में सीरीज की स्कोरलाइन को 2-1 किया जाए, क्योंकि यहां से एक भी हार इंग्लैंड के लिए एशेज सीरीज गंवाने वाली होगी। ऐसे में इंग्लैंड की टीम पूरा जोर सीरीज में वापसी के लिए लगाएगी। बहुत कुछ इस मैच पर दांव पर लगा होगा।

