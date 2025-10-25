एक ही पारी में दो गेंदबाजों ने ली हैट्रिक, रणजी ट्रॉफी के इतिहास में पहली बार बना ये अद्भुत रिकॉर्ड
रणजी ट्रॉफी में शनिवार 25 अक्टूबर को एक अद्भुत रिकॉर्ड बनते हुए देखा गया। रणजी ट्रॉफी के कई दशकों के इतिहास में पहली बार था, जब एक पारी में दो गेंदबाजों ने हैट्रिक ली। एक और मौका ऐसा था, जब एक पारी में दो हैट्रिक देखने को मिली थीं। हालांकि, उस मैच में सिर्फ एक ही गेंदबाज ने मैच में डबल हैट्रिक ली थी, लेकिन इस बार दो गेंदबाजों ने ये कमाल किया।
दरअसल, रियान पराग की कप्तानी वाली असम की टीम ने दो बार सर्विसेज के खिलाफ लगातार 3-3 गेंदों पर 3-3 विकेट खोए। रणजी ट्रॉफी 2025-26 के सत्र के दूसरे दौर की शुरुआत अलग अंदाज में हुई है। असम वर्सेस सर्विसेज मैच में पहले दिन पहले दो सेशन में दो हैट्रिक देखने को मिलीं। सर्विसेज के लिए अर्जुन शर्मा और मोहित जांगड़ा ने हैट्रिक लेकर इतिहास रचा। दोनों ने मिलकर रणजी ट्रॉफी में एक अद्भुत रिकॉर्ड बनाया। जेएस राव ने नोर्दन पंजाब के खिलाफ सर्विसेज के लिए एक ही पारी में 1963-64 में दो हैट्रिक ली थीं।
24 साल में पहली बार रणजी ट्रॉफी मैच की मेजबानी कर रहे तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन ग्राउंड में घरेलू टीम असम की शुरुआत बेहद खराब रही। 5 विकेट मेजबान टीम ने 45 रन पर गंवा दिए। कप्तान रियान पराग सर्विसेज के बाएं हाथ के स्पिनर अर्जुन शर्मा का पहला शिकार बने, जिसके बाद उन्होंने विकेटकीपर सुमित घाडीगांवकर और सिबशंकर रॉय को आउट कर सीजन की पहली रणजी ट्रॉफी हैट्रिक दर्ज की।
लंच के बाद लेफ्ट आर्म पेसर मोहित जांगड़ा ने पारी की दूसरी हैट्रिक ली। जांगड़ा ने 15वें ओवर की आखिरी गेंद पर सलामी बल्लेबाज प्रद्युन सैकिया को आउट किया, जिन्होंने 42 गेंदों पर दो चौकों और छह छक्कों की मदद से 52 रनों की तेज़ पारी खेली। उन्होंने असम के नौवें नंबर के मुख्तार हुसैन और दसवें नंबर के भार्गव लखर को आउट कर अपनी पहली प्रथम श्रेणी हैट्रिक ली। अर्जुन ने 46 रन देकर पांच विकेट हॉल पूरा किया।