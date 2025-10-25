Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Two bowlers took hat trick in same innings in Ranji Trophy for the first time Arjun Sharma and Mohit Jangra for Services
एक ही पारी में दो गेंदबाजों ने ली हैट्रिक, रणजी ट्रॉफी के इतिहास में पहली बार बना ये अद्भुत रिकॉर्ड

एक ही पारी में दो गेंदबाजों ने ली हैट्रिक, रणजी ट्रॉफी के इतिहास में पहली बार बना ये अद्भुत रिकॉर्ड

संक्षेप: रणजी ट्रॉफी में एक अद्भुत रिकॉर्ड 25 अक्टूबर को बना, जब एक ही पारी में दो गेंदबाजों ने हैट्रिक अपने नाम की। इस टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार है, जो दो गेंदबाजों ने ऐसा किया। हालांकि, दो हैट्रिक एक खिलाड़ी पहले चटका चुका है। 

Sat, 25 Oct 2025 02:30 PMVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

रणजी ट्रॉफी में शनिवार 25 अक्टूबर को एक अद्भुत रिकॉर्ड बनते हुए देखा गया। रणजी ट्रॉफी के कई दशकों के इतिहास में पहली बार था, जब एक पारी में दो गेंदबाजों ने हैट्रिक ली। एक और मौका ऐसा था, जब एक पारी में दो हैट्रिक देखने को मिली थीं। हालांकि, उस मैच में सिर्फ एक ही गेंदबाज ने मैच में डबल हैट्रिक ली थी, लेकिन इस बार दो गेंदबाजों ने ये कमाल किया।

दरअसल, रियान पराग की कप्तानी वाली असम की टीम ने दो बार सर्विसेज के खिलाफ लगातार 3-3 गेंदों पर 3-3 विकेट खोए। रणजी ट्रॉफी 2025-26 के सत्र के दूसरे दौर की शुरुआत अलग अंदाज में हुई है। असम वर्सेस सर्विसेज मैच में पहले दिन पहले दो सेशन में दो हैट्रिक देखने को मिलीं। सर्विसेज के लिए अर्जुन शर्मा और मोहित जांगड़ा ने हैट्रिक लेकर इतिहास रचा। दोनों ने मिलकर रणजी ट्रॉफी में एक अद्भुत रिकॉर्ड बनाया। जेएस राव ने नोर्दन पंजाब के खिलाफ सर्विसेज के लिए एक ही पारी में 1963-64 में दो हैट्रिक ली थीं।

24 साल में पहली बार रणजी ट्रॉफी मैच की मेजबानी कर रहे तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन ग्राउंड में घरेलू टीम असम की शुरुआत बेहद खराब रही। 5 विकेट मेजबान टीम ने 45 रन पर गंवा दिए। कप्तान रियान पराग सर्विसेज के बाएं हाथ के स्पिनर अर्जुन शर्मा का पहला शिकार बने, जिसके बाद उन्होंने विकेटकीपर सुमित घाडीगांवकर और सिबशंकर रॉय को आउट कर सीजन की पहली रणजी ट्रॉफी हैट्रिक दर्ज की।

लंच के बाद लेफ्ट आर्म पेसर मोहित जांगड़ा ने पारी की दूसरी हैट्रिक ली। जांगड़ा ने 15वें ओवर की आखिरी गेंद पर सलामी बल्लेबाज प्रद्युन सैकिया को आउट किया, जिन्होंने 42 गेंदों पर दो चौकों और छह छक्कों की मदद से 52 रनों की तेज़ पारी खेली। उन्होंने असम के नौवें नंबर के मुख्तार हुसैन और दसवें नंबर के भार्गव लखर को आउट कर अपनी पहली प्रथम श्रेणी हैट्रिक ली। अर्जुन ने 46 रन देकर पांच विकेट हॉल पूरा किया।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
Riyan Parag Ranji Trophy
लेटेस्ट Ind vs Aus Live Score, क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |