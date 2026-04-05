RR के लिए तुषार देशपांडे नहीं डालने वाले थे आखिरी ओवर! रियान पराग का खुलासा; क्यों पलटा फैसला?

तुषार देशपांडे, जो गुजरात टाइटंस के खिलाफ रोमांचक मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स की जीत के हीरो रहे, वह आखिरी ओवर नहीं डालने वाले थे। जी हां, कप्तान रियान पराग का कुछ और प्लान था।

तुषार देशपांडे, जो गुजरात टाइटंस के खिलाफ रोमांचक मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स की जीत के हीरो रहे, वह आखिरी ओवर नहीं डालने वाले थे। जी हां, कप्तान रियान पराग का कुछ और प्लान था। मगर एक खिलाड़ी के कहने पर आरआर के कप्तान ने अपने फैसले को पलटा और नतीजा सभी के सामने है। आखिरी 2 ओवर में 15 रन डिफेंड कर राजस्थान रॉयल्स ने सीजन की लगातार दूसरी जीत दर्ज की। रियान पराग ने मैच के बाद खुलासा किया कि वह 20वां ओवर जोफ्रा आर्चर से डलवाना चाहते थे, मगर ध्रुव जुरेल के कहने पर उन्होंने अपना फैसला पलटा।

रियान पराग ने GT vs RR मैच के बाद कहा, "मुझे लगता है कि यह बहुत बढ़िया था। मैंने एक चांस लिया, सोचा कि चलो बस पूरी और तेज़ गेंद डालते हैं। और जिस तरह से लड़कों ने डिलीवर किया, आप देख सकते हैं कि मेरी आवाज़ फूट-फूट कर रो रही थी, मैं बस चिल्ला रहा था। मैं इस बात से बहुत एक्साइटेड था कि उन्होंने जैसा चाहा वैसा किया, और यह बस कमाल का है।

(19वां और 20वां ओवर फेंकने के ऑप्शन होने पर) मैं असल में ऑर्डर बदलने वाला था, तो इसका क्रेडिट ध्रुव जुरेल को जाता है। उन्होंने मुझसे 19वें ओवर में जोफ्रा को भेजने के लिए कहा। तो प्लान यह था, क्योंकि यह तीन बॉल का फर्क था, यह 12 में से 15 रन था। मैं बस एक चांस लेना चाहता था, बस तेज, जितना हो सके तेज़, जितना हो सके उतना अग्रेसिव। अगर यह निकल जाता है, तो यह निकल जाता है और यह बहुत अच्छा लगता है। अगर ऐसा नहीं होता है, तो मैं बस दुखी हो जाऊंगा और अगली बार फिर से जाऊंगा।

(जुरेल पर) हां, मुझे लगता है कि हमने उसके टैलेंट के साथ ज्यादा न्याय नहीं किया है। उसने मुश्किल काम किया है। उसने बैटिंग की है। छह और सात पर। लेकिन अब जब हमने देखा, हमारे पास नंबर तीन पर मौका था, तो मैं सबसे पहले कहने वाला था कि उसे नंबर तीन पर बैटिंग करनी चाहिए और उसने हमें दिखा दिया कि वह ऐसा क्यों कर सकता है। तो उम्मीद है कि यह उसके लिए शुरुआत है और वह आगे चलकर 700, 800 रन बनाएगा और हमें चैंपियनशिप जिताएगा।