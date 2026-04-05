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RR के लिए तुषार देशपांडे नहीं डालने वाले थे आखिरी ओवर! रियान पराग का खुलासा; क्यों पलटा फैसला?

Apr 05, 2026 06:27 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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तुषार देशपांडे, जो गुजरात टाइटंस के खिलाफ रोमांचक मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स की जीत के हीरो रहे, वह आखिरी ओवर नहीं डालने वाले थे। जी हां, कप्तान रियान पराग का कुछ और प्लान था।

RR के लिए तुषार देशपांडे नहीं डालने वाले थे आखिरी ओवर! रियान पराग का खुलासा; क्यों पलटा फैसला?

तुषार देशपांडे, जो गुजरात टाइटंस के खिलाफ रोमांचक मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स की जीत के हीरो रहे, वह आखिरी ओवर नहीं डालने वाले थे। जी हां, कप्तान रियान पराग का कुछ और प्लान था। मगर एक खिलाड़ी के कहने पर आरआर के कप्तान ने अपने फैसले को पलटा और नतीजा सभी के सामने है। आखिरी 2 ओवर में 15 रन डिफेंड कर राजस्थान रॉयल्स ने सीजन की लगातार दूसरी जीत दर्ज की। रियान पराग ने मैच के बाद खुलासा किया कि वह 20वां ओवर जोफ्रा आर्चर से डलवाना चाहते थे, मगर ध्रुव जुरेल के कहने पर उन्होंने अपना फैसला पलटा।

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रियान पराग ने GT vs RR मैच के बाद कहा, "मुझे लगता है कि यह बहुत बढ़िया था। मैंने एक चांस लिया, सोचा कि चलो बस पूरी और तेज़ गेंद डालते हैं। और जिस तरह से लड़कों ने डिलीवर किया, आप देख सकते हैं कि मेरी आवाज़ फूट-फूट कर रो रही थी, मैं बस चिल्ला रहा था। मैं इस बात से बहुत एक्साइटेड था कि उन्होंने जैसा चाहा वैसा किया, और यह बस कमाल का है।

(19वां और 20वां ओवर फेंकने के ऑप्शन होने पर) मैं असल में ऑर्डर बदलने वाला था, तो इसका क्रेडिट ध्रुव जुरेल को जाता है। उन्होंने मुझसे 19वें ओवर में जोफ्रा को भेजने के लिए कहा। तो प्लान यह था, क्योंकि यह तीन बॉल का फर्क था, यह 12 में से 15 रन था। मैं बस एक चांस लेना चाहता था, बस तेज, जितना हो सके तेज़, जितना हो सके उतना अग्रेसिव। अगर यह निकल जाता है, तो यह निकल जाता है और यह बहुत अच्छा लगता है। अगर ऐसा नहीं होता है, तो मैं बस दुखी हो जाऊंगा और अगली बार फिर से जाऊंगा।

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(जुरेल पर) हां, मुझे लगता है कि हमने उसके टैलेंट के साथ ज्यादा न्याय नहीं किया है। उसने मुश्किल काम किया है। उसने बैटिंग की है। छह और सात पर। लेकिन अब जब हमने देखा, हमारे पास नंबर तीन पर मौका था, तो मैं सबसे पहले कहने वाला था कि उसे नंबर तीन पर बैटिंग करनी चाहिए और उसने हमें दिखा दिया कि वह ऐसा क्यों कर सकता है। तो उम्मीद है कि यह उसके लिए शुरुआत है और वह आगे चलकर 700, 800 रन बनाएगा और हमें चैंपियनशिप जिताएगा।

(दो में से दो मैच जीतने पर) हां, मेरा मतलब है, हम आज रात जश्न मनाने वाले हैं। जैसे ही सूरज निकले, इसे भूल जाओ और फिर गुवाहाटी पर ध्यान दो और हम मुंबई के खिलाफ क्या कर सकते हैं।"

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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