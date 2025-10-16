तुम किसी और के लिए आए हो, वो आ रहे होंगे; जसप्रीत बुमराह की पपराजी से बेरुखी का वीडियो वायरल

संक्षेप: जसप्रीत बुमराह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें वह पपराजी से अपनी बेरुखी दिखाते हैं। वह मुंबई एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं तो पपराजी उनकी तस्वीरें लेने के लिए घेर लेते हैं। बुमराह चलते रहते हैं और उनसे कहते हैं कि मैंने तो बुलाया ही नहीं, तुम किसी और के लिए आए हो। वो आ रहे होंगे।

स्पीड स्टार जसप्रीत बुमराह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। वह मुंबई एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे हैं और तभी उनको पपराजी घेर लेते हैं। वो उनकी तस्वीर लेना और कुछ बात करना चाहते हैं। दूसरी तरफ तेज गेंदबाज अपनी धुन में मगन उन्हें अनसुना करके आगे बढ़ते जाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं था कि पपराजी वहां उनके लिए आए हैं या उनका इंतजार कर रहे हैं। वह कहते सुनाई देते हैं कि तुम किसी और के लिए आए हो, वो आ ही रहे होंगे।

वीडियो में साफ दिखता है कि बुमराह को पपराजी का घेरना रास नहीं आ रहे। जब वह एयरपोर्ट से बाहर आते हैं तब पपराजी उनकी तस्वीरें खींचने लगते हैं और बुमराह भाई, बुमराह भाई कहकर उन्हें कुछ क्षण के लिए रुकने की गुजारिश करते हैं।

दूसरी तरफ जसप्रीत बुमराह जिस चाल से आ रहे थे, उसी चाल से आगे बढ़ते रहते हैं। न उससे तेज और न ही उससे धीमा। वह पपराजी से कहते हैं, ‘मैंने बुलाया ही नहीं। तुम किसी और के लिए आए हो, आ रहे होंगे वो।’

उनके ऐसा कहने के बाद भी पपराजी उनसे फोटो की रिक्वेस्ट जारी रखते हैं। एक पपराजी तो यहां तक कहता है, ‘बुमराह भाई, आप बोनस में मिले हो हमें दिवाली के।’

उसके बाद जसप्रीत बुमराह ये कहते सुनाई दे रहे हैं, ‘अरे भाई, मेरी गाड़ी के पास जाने दो मुझे।’

जसप्रीत बुमराह ने अभी-अभी वेस्टइंडीज के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज को खत्म किया है। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वनडे सीरीज के लिए उन्हें आराम दिया गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 वनडे मैच की सीरीज 19 अक्टूबर से शुरू हो रही है। दूसरा वनडे 23 अक्टूबर को और तीसरा 25 को खेला जाएगा।