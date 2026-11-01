शिकारी बनने की कोशिश करें, शिकार नहीं..., भारत को हराने और प्लेयर ऑफ द सीरीज जीतने के बाद बोले फिलिप्स
शिकारी बनने की कोशिश करें, शिकार नहीं। यह बयान न्यूजीलैंड के मध्य क्रम के बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स ने भारत को पांचवें मैच में शिकस्त देने और प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब जीतने के बाद कही है। उन्होंने और क्या कुछ कहा है पूरा पढ़िए।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी-20 सीरीज के आखिरी मुकाबले में ग्लेन फिलिप्स ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 65 रन बनाए। टिम साइफर्ट और उनकी बेहतरीन बल्लेबाजी से न्यूजीलैंड ने रविवार को खेले गए मुकाबले को 7 विकेट से जीत लिया। इस जीत और प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड अपने नाम करने के बाद ग्लेन फिलिप्स ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि शिकारी बनने की कोशिश करें, शिकार नहीं।
प्लेयर ऑफ द सीरीज ग्लेन फिलिप्स ने मैच के बाद कहा कि जब आप शांत मन से मैदान पर उतरते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। शिकारी बनने की कोशिश करें, शिकार बनने की नहीं। स्पिन गेंदबाजी महत्वपूर्ण होगी यह समझते हुए मैंने उस पर हावी होने की कोशिश की। जब वरुण (वरुण चक्रवर्ती वापस आए, तो वह करो या मरो वाला ओवर था, इसलिए जोखिम लेने का फैसला किया। इससे वनडे मैचों के बारे में लड़कों का आत्मविश्वास काफी बढ़ा है। वनडे मैच थोड़ा लंबा फॉर्मेट है, इसलिए हम लंबे समय तक टिके रहना चाहेंगे।
शिकारी बनने की कोशिश करें, शिकार नहीं
उन्होंने यह पूछे जाने पर कि सीरीज में अपने परफॉर्मेंस और इनिंग्स के दौरान दिखाए गए शांत और संयम व्यवहार पर क्या कहना चाहेंगे पर बोलते हुए कहा- "जैसा आप कहते हैं, शांत और संयम। यह एक अच्छी फीलिंग है। मुझे लगता है कि जब आप साफ दिमाग से मैदान पर जाते हैं और हर बॉल को उसकी मेरिट्स के हिसाब से खेलने की कोशिश करते हैं तो वह अच्छा लगता है। उन्होंने आगे बड़ा बयान देते हुए कहा- "मैदान पर शिकारी बनने की कोशिश करें, शिकार नहीं।"
चक्रवर्ती के ओवर मेक या ब्रेक थे, हमने फायदा उठाया
इंडिया की गेंदबाजी इकाई के बारे में मैच-अप्स और स्पिन बॉलिंग पर अटैक करने के फैसले का अंदाजा लगाने पर बोलते हुए उन्होंने कहा- "मुझे लगता है कि शायद आज यह समझना जरूरी था कि स्पिन उस तरह की बॉलिंग होगी जिसे खत्म करने की जरूरत थी। जाहिर है हमने इंडियन लड़कों को हमारे साथ ऐसा करते देखा और उन्होंने इसे बहुत असरदार तरीके से किया। जब चक्रवर्ती वापस आए, तो यह शायद एक मेक या ब्रेक ओवर था। हम या तो गेम में आगे निकलने वाले थे या वह बहुत सारे विकेट लेने वाले थे। और शायद यह उस रिस्क और उस मैच-अप के लायक था। जिस तरह से साइफर्ट ने आज टॉप पर और पूरे समय बैटिंग की, वह उस मोमेंटम के साथ शानदार था। "
ODI सीरीज के लिए बढ़ेगा आत्मविश्वास
इस परफॉर्मेंस से टीम को ODIs में जाने के लिए जो कॉन्फिडेंस मिला है,जब उनसे यह सवाल पूछा गया तब उन्होंने कहा- "हां, मुझे लगता है कि यह लड़कों के लिए बहुत कॉन्फिडेंस है। और गेम के थोड़े लंबे फॉर्मेट में आप गेम के उतार-चढ़ाव को थोड़ा और खेल सकते हैं। इसमें लंबे समय तक थोड़ी ज्यादा ब्रेन पावर लगती है। इसलिए एक बार में एक बॉल पर उस मोमेंट में रहने की कोशिश करना और बस यह समझना कि अभी बहुत लंबा खेलना है। हैमस्ट्रिंग ठीक है? इसके जवाब में फिलिस्प बोले- "हां।"
सीरीज में बनाए 341 रन, 3 फिफ्टी एक शतक
बता दें कि इस सीरीज के 5 मैचों की 5 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए फिलिप्स ने 113.67 की अद्भुत औसत और 185.33 की शानदार स्ट्राइक रेट से कुल 341 रन बनाए। इस सीरीज में उन्होंने तीन अर्धशतकीय पारियां खेलीं, जबकि एक शतक भी जड़ा। उनके बल्ले से कुल 29 चौके और 20 छक्के निकले। इस शानदार प्रदर्शन के कारण उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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