विराट कोहली-गौतम गंभीर के बीच बातचीत बंद की क्या है सच्चाई? कोच ने तोड़ी चुप्पी

क्या विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच सबकुछ ठीक है? दोनों बात क्यों नहीं कर रहे? IND vs ENG वनडे सीरीज के दौरान कुछ ऐसे ही सवाल सोशल मीडिया पर फैंस पूछ रहे हैं। अब भारतीय कोच ने इस मामले पर चुप्पी तोड़ी है।

विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच अनबन की खबरों से सोशल मीडिया का बाजार भरा हुआ है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड वनडे सीरीज के दौरान ऐसी बातें हो रही है कि दोनों दिग्गज एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। ट्रेनिंग सेशन के दौरान भी वह दूर-दूर नजर आए। ऐसे में इस मामले पर भारतीय कोच ने अपनी चुप्पी तोड़ना बेहतर समझा। कोच ने इन सभी अफवाओं पर पूर्ण विराम लगाते हुए कहा कि कोहली और गंभीर के बीच सबकुछ ठीक है। बता दें, इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में भारत को 4 विकेट से हार का सामना करना पड़ा, जिससे तीन मैच की यह सीरीज 1-1 की बारबरी पर है। विराट कोहली ने इस मैच में 65 रनों की शानदार पारी खेली, मगर वह टीम की जीत के काम नहीं आई।

भारत की हार के बाद बैटिंग कोच सीतांशु कोटक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “विराट और गौतम, उन्होंने आज 10 बार बात की होगी। मुझे नहीं लगता कि उन्हें किसी ब्रिज की जरूरत है।"

कोटक से कोहली के साथ हुई बातचीत के बारे में भी पूछा गया। जवाब पूरी तरह से टेक्निकल था। उन्होंने कहा, "विराट, असल में, बैटिंग में जाने से पहले, उन्होंने कुछ चीजों के बारे में बात की। क्योंकि, विराट, मैं ईमानदारी से कहता हूं, एक बैटिंग कोच के तौर पर, जब तक उन्हें कुछ महसूस न हो, या अगर उन्हें कुछ दिखाई न दे, तब तक उनकी बैटिंग में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और हमें उनके बैटिंग करने के तरीके के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहिए।

लेकिन, मुख्य रूप से, उनका फुटवर्क कैसा चल रहा है? कुछ चीजें, उन्होंने मुझसे पहले पूछी थीं। और फिर, नेट्स के बाद, वह बात कर रहे थे। इसके अलावा, आप जो कह रहे हैं, मुझे नहीं पता, अफवाहें कहां से आती हैं, लेकिन वे आती हैं।"