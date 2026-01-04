भारत की एशिया कप ट्रॉफी का ठिकाना बताने से कतराए 'ट्रॉफी चोर' मोहसिन नकवी, दिया अजीबोगरीब जवाब
'ट्रॉफी चोर' मोहसिन नकवी ने एशिया कप ट्रॉफी का ठिकाना नहीं बताया है। टीम इंडिया ने ट्रॉफी जीती, लेकिन उनको अभी तक ट्रॉफी नहीं मिली है। एशिया कप की ट्रॉफी पर अभी भी मोहसिन नकवी चुप्पी साधे हुए हैं।
एशिया कप 2025 की चैंपियन भारतीय टीम थी। ये टूर्नामेंट सितंबर में खेला गया था। तीन महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन चैंपियन टीम इंडिया को एशिया कप की ट्रॉफी नहीं मिली है। एशिया कप की ट्रॉफी एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी एसीसी के प्रेसिडेंट मोहसिन नकवी का कब्जा है, जो कि पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी के चेयरमैन भी हैं। लगातार मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेकर सवाल किए जाते हैं, लेकिन वे गोल-मोल जवाब ही देते हैं। भारतीय मीडिया ने तो उन्हें ट्रॉफी चोर घोषित किया हुआ है।
एशिया कप 2025 ट्रॉफी को लेकर चल रही बहस पर छोटा, लेकिन मतलब वाला जवाब दिया है। कराची में मीडिया से बातचीत के दौरान, जब पत्रकारों ने मोहसिन नकवी से पूछा कि एशिया कप 2025 ट्रॉफी अभी कहां है, तो उन्होंने जवाब दिया, “जहां भी है, सुरक्षित है।” ध्यान दें कि हाल ही में हुई इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC की मीटिंग में एशिया कप ट्रॉफी के मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई थी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने भी मीटिंग के दौरान इस मामले पर चर्चा नहीं की।
रिपोर्ट्स की मानें तो ICC बोर्ड मीटिंग के एजेंडा में एशिया कप ट्रॉफी का मुद्दा शामिल ही नहीं था। ऐसे में चर्चा होने की संभावना भी कम थी। अब सवाल यही है कि भारतीय टीम को ये ट्रॉफी कब मिलेगी? इसका जवाब सिर्फ ट्रॉफी चोर कहे जा रहे मोहसिन नकवी के पास है। हालांकि, एशिया कप की ट्रॉफी एशियन क्रिकेट काउंसिल के दुबई स्थित दफ्तर में लॉक बताई गई है। इसका एक्सेस सिर्फ और सिर्फ एसीसी चीफ मोहसिन नकवी के पास है। बीसीसीआई ने कई बार ये दावा किया है कि एक-दो दिन में ट्रॉफी उनके पास आ जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है।
क्यों नहीं मिली भारत को ट्रॉफी?
28 सितंबर को दुबई में आयोजित हुए एशिया कप 2025 के फाइनल को जीतने के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने एसीसी के चेयरमैन मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं ली थी, जो कि पाकिस्तान सरकार में मंत्री भी हैं। वे भारत के खिलाफ अक्सर बयानबाजी करते हैं। ऐसे में भारतीय खिलाड़ी ट्रॉफी के लिए मंच पर नहीं पहुंचे। ऐसे में मोहसिन नकवी ट्रॉफी अपने साथ लेकर चले गए थे।