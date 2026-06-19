भारत ए और श्रीलंका ए के बीच होगा ट्राई नेशन ए सीरीज का फाइनल, 21 जून को मुकाबला, नोट कर लें टाइम
ट्राई नेशन सीरीज का फाइनलिस्ट तय हो चुके हैं। भारत ए और श्रीलंका ए के बीच फाइनल मुकाबला दांबुला में 21 जून को खेला जाएगा। यह मैच सुबह 10 बजे से शुरू होगा। श्रीलंका ने अफगानिस्तान को रोककर फाइनल में प्रवेश किया है। भारत पहले ही फाइनल में पहुंच चुका था।
श्रीलंका में आयोजित ट्राई नेशन ए सीरीज के दोनों फाइनलिस्ट पक्के हो गए हैं। भारत ए और श्रीलंका ए के बीच अब फाइनल मुकाबला होगा। भारत ए, श्रीलंका ए और अफगानिस्तान ए के बीच दांबुला में खेले गए इस टूर्नामेंट में भारत ने पहले ही अफगानिस्ता को 101 रनों से हराकर फाइनल में एंट्री कर ली थी। इसके बाद शुक्रवार, 19 जून को दूसरा फाइनलिस्ट श्रीलंका ए बनाम अफगानिस्तान ए के मुकाबले से तय होना था। श्रीलंका ए ने दांबुला में खेले जा रहे मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 322 रन बनाए थे और अफगानिस्तान ए को 323 रनों का लक्ष्य दिया था। ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल में पहुंचने के लिए अफगानिस्तान को इस मुकाबले को 29 ओवर के अंदर जीतना था, हालांकि, अफगानिस्तान ऐसा नहीं कर सकी और अब श्रीलंका ए, भारत ए के साथ फाइनल मुकाबले में भिड़ेगी।
21 जून को खेला जाएगा फाइनल मुकाबला, समय 10 बजे से
ट्राई नेशन सीरीज का फाइनल मुकाबला दांबुला में भारत ए और श्रीलंका ए के बीच खेला जाएगा। यह मैच 21 जून को सुबह 10 बजे से खेला जाएगा। भारत ने इस पूरे टूर्नामेंट में पॉइंट्स टेबल में टॉप पर फिनिश किया है, जबकि श्रीलंका दूसरे स्थान पर रही है। अफगानिस्तान को तीसरे स्थान से संतोष करना पड़ा है। पिछली बार जब भारत और श्रीलंका की टीमें आमने-सामने थीं तब बहुत कुछ घटनाक्रम देखने को मिला था। फाइनल में किसका पलड़ा भारी होगा यह टीमों के प्रदर्शन से पता चलेगा। दोनों ही टीमों ने अच्छा प्रदर्शन किया है।
भारत के पास बदला लेने का मौका
बता दें कि भारत और श्रीलंका के बीच फाइनल में कांटे की टक्कर होने की उम्मीद है क्योंकि पिछली बार जब दोनों टीमें इस टूर्नामेंट में आमने सामने थीं तब मुकाबला सुपर ओवर तक गया था और श्रीलंका ने भारत को उस मैच में हरा दिया था। ऐसे में अब भारतीय टीम के पास श्रीलंका के खिलाड़ियों से बदला लेने का अच्छा मौका है। युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी से फाइनल मुकाबले में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी, क्योंकि उनका बल्ला अब तक खामोश रहा है और उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके हैं। इसके अलावा भारत की गेंदबाजी यूनिट की भी श्रीलंका के बल्लेबाजों के सामने चुनौती होगी। इस सीरीज में भारत के पास मेन तेज गेंदबाजों की कमी नजर आ रही है। ऐसे में युवा बल्लेबाजों पर ही ज्यादा दारोमदार होगा। खासकर वैभव सूर्यवंशी के अलावा प्रियांश आर्या पर भी नजरें होंगीं, वहीं प्रभसिमरन सिंह भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए हैं।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।