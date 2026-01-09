टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए बिग बैश में नहीं खेलेंगे ट्रेविस हेड, एशेज में उड़ाया था गर्दा

Cricket Logo
ऑस्ट्रेलिया के ओपनर और खूंखार बल्लेबाज ट्रेविस हेड का फोकस अब अगले महीने से शुरू होने जा रहे टी20 वर्ल्ड कप पर है। उसकी तैयारी के लिए वह बिग बैश लीग में नहीं खेलेंगे। हेड इंग्लैंड के खिलाफ एशेज में ऑस्ट्रेलिया की 4-1 की शानदार जीत में अहम भूमिका निभाई थी।

Jan 09, 2026 04:25 pm IST
ऑस्ट्रेलिया के ओपनर और खूंखार बल्लेबाज ट्रेविस हेड का फोकस अब अगले महीने से शुरू होने जा रहे टी20 वर्ल्ड कप पर है। उसकी तैयारी के लिए वह बिग बैश लीग में नहीं खेलेंगे। हेड इंग्लैंड के खिलाफ एशेज में ऑस्ट्रेलिया की 4-1 की शानदार जीत में अहम भूमिका निभाई थी। वह सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। हेड ने 5 टेस्ट में 629 रन बनाया।

ट्रेविस हेड के अलावा कैमरन ग्रीन में बिग बैश लीग में हिस्सा नहीं लेंगे। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मुकाबलों में खेला था। वैसे इस ऑलराउंडर को बिग बैश लीग का कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं मिला है लिहाजा वह वर्ल्ड कप से पहले अपनी फिटनेस पर ध्यान दे रहे हैं। 2024 के आखिर में उनकी एक मेजर बैक सर्जरी हुई थी।

टी20 विश्व कप से पहले ऑस्ट्रेलिया हरगिज नहीं चाहेगा कि उसके कुछ और खिलाड़ी चोटिल हो। वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल पैट कमिंस और जोश हैजलवुड पहले ही चोट से जूझ रहे हैं। कमिंस बैक इंजरी से उबर रहे हैं और हैजलवुड हैम्स्ट्रिंग से।

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के जनरल मैनेजर बेन ओलिवर ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स से कहा, '5 मैच की एशेज सीरीज बहुत ही तगड़ी रही। हम हर खिलाड़ियों के साथ काम कर रहे हैं और चोट से उबरने के लिए हर खिलाड़ी को उसके लिहाज से बेस्ट प्लान बनाया है।'

टी20 वर्ल्ड कप अगले महीने से भारत और बांग्लादेश की संयुक्त मेजबानी में शुरू होने जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया की टीम ग्रुप बी में है और 11 फरवरी को कोलंबो में आयरलैंड के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी।

