ट्रैविस हेड ने शतक जड़ इंग्लैंड को हिलाया, तोड़ा रोहित शर्मा का धाकड़ रिकॉर्ड!

संक्षेप: ट्रैविस हेड ने इंग्लैंड के खिलाफ शतक जड़ ऑस्ट्रेलिया को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है। 5 मैच की सीरीज के पहले दो मुकाबले जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया अब सीरीज अपने नाम करने की कगार पर है।

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच 5 मैच की एशेज 2025 टेस्ट सीरीज का तीसरा मुकाबला एडिलेड में खेला जा रहा है। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के धाकड़ बल्लेबाज ट्रैविस हेड ने शतक ठोक अपनी टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है। सीरीज के पहले दो मैच जीतकर 2-0 से आगे चल रही ऑस्ट्रेलियाई टीम अब तीसरा मैच जीतने के भी करीब है। ऑस्ट्रेलिया अगर जीत की हैट्रिक लगाने में कामयाब रहती है तो वह सीरीज में अजेय बढ़त बना लेगी। एडिलेड टेस्ट में ट्रैविस हेड ने 146 गेंदों पर अपने टेस्ट करियर का 11वां शतक जड़ा। उन्होंने अपने इस शतक के दम पर रोहित शर्मा का भी रिकॉर्ड धवस्त कर दिया है।

ट्रैविस हेड ने रोहित शर्मा का रिकॉर्ड वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप यानी WTC के इतिहास में सबसे ज्यादा शतकों के मामले में तोड़ा है। हेड का यह WTC में कुल 10वां शतक है। वहीं पूर्व भारतीय कप्तान ने इस टूर्नामेंट में 9 शतक ठोके थे। ट्रैविस हेड अब इन 10 शतकों के साथ शुभमन गिल के बराबर संयुक्त रूप से चौथे पायदान पर पहुंच गए हैं। जो रूट के नाम WTC में सबसे ज्यादा शतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है।

WTC के इतिहास में सबसे ज्यादा शतक जो रूट- 22

स्टीव स्मिथ- 13

केन विलियमसन- 11

मार्नस लाबुशेन- 11

शुभमन गिल- 10

ट्रैविस हेड- 10