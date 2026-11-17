टूटने वाली है ट्रैविस हेड और अभिषेक शर्मा की जोड़ी, IPL 2027 रिटेंशन से पहले SRH को लगा झटका
ट्रैविस हेड और अभिषेक शर्मा की जोड़ी टूटने वाली है। IPL 2027 रिटेंशन से पहले सनराइजर्स हैदराबाद के खेमे से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। ट्रैविस हेड अगले आईपीएल को मिस कर सकते हैं।
IPL में आप पिछले कुछ साल से सनराइजर्स हैदराबाद की तूफानी ओपनिंग जोड़ी को देखते हुए आ रहे होंगे। इनमें एक तरफ से ट्रैविस हेड पिटाई करते थे, जबकि दूसरी ओर से अभिषेक शर्मा गेंदबाजों पर बरसते थे, लेकिन अगले आईपीएल सीजन में ये जोड़ी आपको एक साथ धमाल मचाते हुए शायद नजर नहीं आएगी। अभिषेक शर्मा तो आईपीएल 2027 में सनराइजर्स हैदराबाद के साथ बने रहेंगे, लेकिन ट्रैविस हेड को एसआरएच को मजबूरी में रिलीज करना पड़ सकता है। इसके पीछे की वजह भी सामने आ गई है कि आखिरकार ट्रैविस हेड आईपीएल क्यों मिस करने वाले हैं?
क्रिकइंफो की रिपोर्ट की मानें तो ट्रैविस हेड आईपीएल 2027 को मिस कर सकते हैं। ट्रैविस हेड ने खुद इसकी जानकारी सनराइजर्स हैदराबाद मैनेजमेंट को दी है। इसके पीछे की वजह है बिजी इंटरनेशनल शेड्यूल और वर्कलोड। यही कारण है कि एसआरएच उन्हें आज यानी रिटेंशन डे पर रिलीज कर सकती है। ट्रैविस हेड का जाना निश्चित तौर पर सनराइजर्स हैदराबाद के लिए एक बड़ा झटका साबित होगा, क्योंकि यह जोड़ी पिछले काफी समय से एक मैच विनिंग जोड़ी थी, जो पहली गेंद से ही गेंदबाजों पर अटैक करने के लिए फेमस थी।
एसआरएच ने ट्रैविस हेड को किया था रिटेन
आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में ट्रैविस हेड को 14 करोड़ रुपये में सनराइजर्स हैदराबाद ने रिटेन किया था। 2026 के सीजन में भी उन्हें इसी कीमत पर रिटेन किया गया और इस बार भी उन्हें इतनी सैलरी मिल सकती थी, लेकिन वह देश को आगे रखते हुए 14 करोड़ की डील को छोड़ने के लिए तैयार हैं। हालांकि, ट्रैविस हेड को रिलीज करके पर्स में कुछ पैसे एसआरएच के एड हो जाएंगे, जहां वे अगले महीने आयोजित होने वाले ऑक्शन में किसी बड़े प्लेयर पर दांव खेल सकते हैं।
ट्रैविस हेड का आईपीएल को छोड़ने का फैसला भले ही आपको हैरानी भरा लगता हो, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। इसके पीछे की कहानी यह है कि इसी साल अगस्त में ऑस्ट्रेलिया के हेड कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने क्रिकइन्फो को बताया था कि 2027 में "ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत जरूरी क्रिकेट" है। ऐसे में खिलाड़ियों को "कुछ फैसले लेने होंगे"। आपको बता दें, कुछ ही महीनों में ऑस्ट्रेलिया की टीम को 20 टेस्ट मैच खेलने हैं। भारत के खिलाफ पांच मैचों की टेस्ट सीरीज भी इसमें शामिल है। इसके अलावा इस साल वनडे वर्ल्ड कप भी है तो खिलाड़ियों को फ्रेश रहने का मौका नहीं मिलेगा। ऐसे में दो-सवा दो महीने तक चलने वाला इवेंट खिलाड़ियों के लिए एक अच्छा रेस्ट हो सकता है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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