ट्रैविस हेड ने 2 दिन पहले ही एडिलेड टेस्ट में तय कर दी ऑस्ट्रेलिया की जीत, उनका ये रिकॉर्ड होश उड़ा देगा

संक्षेप:

ट्रैविस हेड ने एडिलेड टेस्ट के तीसरे दिन शतक जड़ ऑस्ट्रेलिया को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है। तीसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद मेजबानों के पास 356 रनों की बढ़त है। हेड के शतक के साथ ऑस्ट्रेलिया की जीत कैसे सुनिश्चित हुई? आईए जानते हैं-

Dec 19, 2025 02:01 pm ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज ट्रैविड हेड ने इंग्लैंड के खिलाफ एडिलेड में जारी तीसरे टेस्ट में शतक जड़ धमाल मचाया। हेड का यह शतक दूसरी पारी में आया। 99 रन पर हैरी ब्रूक ने उनका कैच छोड़ा तो साफ हो गया आज किस्मत पूरी तरह से उनके साथ है। हेड ने 146 गेंदों पर अपनी 11वें टेस्ट सेंचुरी पूरी की। ट्रैविस हेड के इस शतक के साथ तीसरे ही दिन ऑस्ट्रेलिया की जीत सुनिश्चित हो गई। ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया के पास 356 रन की बढ़त है जिस वजह से हम ऐसा कह रहे हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ट्रैविस हेड के टेस्ट क्रिकेट के करियर में ऐसा कोई मैच ही नहीं है जब उन्होंने शतक जड़ा हो और ऑस्ट्रेलिया वो मैच हार गई हो।

जी हां, ट्रैविस हेड के टेस्ट करियर का यह 11वां शतक है। इससे पहले उन्होंने 10 सेंचुरी जड़ी है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया 9 बार जीता है, वहीं भारत के खिलाफ एक मैच ड्रॉ रहा था। इसका मतलब यह है कि हेड के शतक के साथ ऑस्ट्रेलिया की जीत तय हो जाती है। एडिलेड टेस्ट में भी ऐसा ही दिख रहा है।

ट्रैविस हेड के टेस्ट शतक और ऑस्ट्रेलिया की जीत

161 बनाम श्रीलंका 2019, ऑस्ट्रेलिया 366 रनों से जीता

114 बनाम न्यूजीलैंड 2019, ऑस्ट्रेलिया 247 रनों से जीता

152 बनाम इंग्लैंड 2021, ऑस्ट्रेलिया 9 विकेट से जीता

101 बनाम इंग्लैंड 2022, ऑस्ट्रेलिया 146 रनों से जीता

175 बनाम वेस्टइंडीज 2022, ऑस्ट्रेलिया 419 रनों से जीता

163 बनाम भारत 2023, ऑस्ट्रेलिया 209 रनों से जीता

119 बनाम वेस्टइंडीज 2024, ऑस्ट्रेलिया 10 विकेट से जीता

140 बनाम भारत 2024, ऑस्ट्रेलिया 10 विकेट से जीता

152 बनाम भारत 2024, मैच ड्रॉ रहा

123 बनाम इंग्लैंड 2025, ऑस्ट्रेलिया 8 विकेट से जीता

AUS vs ENG, Day 3 Highlights

बात मैच की करें तो, टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने पहले बैटिंग करने का फैसला लिया था। ऐलेक्स कैरी के शतक के दम पर कंगारुओं ने 371 रन बोर्ड पर लगाए, जिसके जवाब में इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 286 पर सिमट गई। 85 रनों की बढ़त के साथ दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक 4 विकेट के नुकसान पर 271 रन बोर्ड पर लगाए और कुल बढ़त को 356 तक पहुंचाया। हेड 142 तो कैरी 52 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं।

