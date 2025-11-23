Cricket Logo
ट्रैविस हेड ने लगभग खत्म कर दिया इस ओपनर का करियर, अगले ही मैच से बैठना पड़ सकता है उसे बाहर

ट्रैविस हेड ने लगभग खत्म कर दिया इस ओपनर का करियर, अगले ही मैच से बैठना पड़ सकता है उसे बाहर

संक्षेप:

ट्रैविस हेड ने पर्थ टेस्ट के दूसरे दिन एक ऐसी पारी खेली, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। महज 69 गेंदों में शतक ठोककर ऑस्ट्रेलिया को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले ट्रैविस हेड ने एक बल्लेबाज का करियर लगभग खत्म कर दिया है।

Sun, 23 Nov 2025 06:41 AMVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
पर्थ में एशेज सीरीज का पहला मुकाबला खेला गया। इस मैच में इंग्लैंड के पास भी जीत दर्ज करने का मौका था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए ओपनर के तौर पर उतरे ट्रैविस हेड ने एक ऐसी आतिशी पारी खेली, जिसमें इंग्लैंड की टीम उड़ गई। महज 69 गेंदों में सेंचुरी और 83 गेंदों में 123 रन ट्रैविस हेड ने बनाए और टीम को एक ऐसे मैच में जीत दिलाई, जिसमें ऑस्ट्रेलिया को मुश्किल हो सकती थी। रन चेज सिर्फ 205 की थी, लेकिन पिच और परिस्थितियों को देखकर लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया के लिए ये लक्ष्य आसान नहीं होगा, लेकिन ट्रैविस हेड के सामने सब फीका है। ट्रैविस हेड ने एक ओपनर का करियर भी लगभग खत्म कर दिया है।

स्टीव स्मिथ ने बताया है कि ट्रैविस हेड ने अपनी जबरदस्त सेंचुरी से ऑस्ट्रेलिया को पहला एशेज टेस्ट जिताने में मदद की और ऐसा करने से उस्मान ख्वाजा का करियर खत्म हो सकता है। स्कॉट बोलैंड और मिचेल स्टार्क दोनों ने दूसरे दिन लंच के बाद तब अच्छी गेंदबाजी की, जब ऑस्ट्रेलिया को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, उन्होंने कुछ खराब शॉट सिलेक्शन की वजह से इंग्लैंड की लाइन-अप को तहस-नहस कर दिया। 205 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए ओपनर के तौर पर उस्मान ख्वाजा नहीं उतरे।

38 साल के उस्मान ख्वाजा इस मैच में फिट नहीं दिखे। पहली पारी में वे मध्य क्रम में बल्लेबाजी करने उतरे थे। जैक वेदरल्ड के साथ टीम को जाना पड़ा। TNT स्पोर्ट से बात करते हुए स्मिथ ने कहा कि जब लीडर्स बातचीत कर रहे थे, तब हेड ने यह काम अपने ऊपर ले लिया कि वे ओपन करने जाएंगे। स्मिथ ने बताया, "सच कहूं तो, यह मेरी देखी हुई सबसे जबरदस्त इनिंग्स में से एक थी। वह पहली बॉल से ही जबरदस्त था। हम टी ब्रेक से आए और सोच रहे थे कि हमें किसके साथ ओपन करना चाहिए। और हेड ने कहा, 'ओह, मुझे लगता है कि मुझे यह करना चाहिए'। मैंने कहा, 'अपनी जान जोखिम में डालो, दोस्त, मजे करो।'हमें पहली इनिंग्स में यह पसंद नहीं आया कि मार्नस लाबुशेन ने ओपन की और मैं तीसरे नंबर पर बैटिंग कर रहा था। इसलिए ट्रैविस ने इसे संभाला और एशेज की शानदार पारियों में से एक खेली।"

ख्वाजा पर तलवार

ट्रैविस हेड के शानदार प्रदर्शन के बाद ख्वाजा अब ब्रिस्बेन में अगले टेस्ट मैच से बाहर हो सकते हैं। पहली इनिंग में समय पर मैदान पर वापस न आने के लिए ख्वाजा की आलोचना हुई, जिसके लिए उन्हें टाइम पेनल्टी मिली। इसका मतलब था कि वह इनिंग शुरू करने के लिए वेदराल्ड के साथ बैटिंग करने नहीं आ सकते थे। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी इनिंग में, ख्वाजा स्लिप में एक बार फिर अपनी पीठ में चोट लगने के कारण मैदान से बाहर रहे। स्मिथ ने कहा कि 38 साल के ख्वाजा काफी दर्द में थे और यह एक बुरी बात थी। अगले मैच से उनको बाहर भी बैठना पड़ सकता है और आगे शायद मौका मिल ही न पाए।

