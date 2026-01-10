असली मैच विनर हैं ट्रैविस हेड; जब भी लगाया शतक कभी नहीं हारी ऑस्ट्रेलिया
ट्रैविस के करियर की अब तक की सबसे खास बात यह है कि उन्होंने कुल 19 अंतरराष्ट्रीय शतक लगाए हैं, जिनमें से 1 भी मुकाबले में टीम को हार नहीं मिली है। बाएं हाथ के इस सलामी बल्लेबाज के शतक लगाने के बाद 18 बार टीम को जीत मिली है, जबकि एक टेस्ट मैच ड्रॉ रहा था।
ऑस्ट्रेलियाई स्टार ट्रैविस हेड ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों में एक 'बड़े मैचों के खिलाड़ी' (Big-match player) के रूप में अपनी पहचान बनाई है। हेड की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वे दबाव की स्थितियों में निखरते हैं और उनके शतक अक्सर टीम के लिए जीत की गारंटी साबित होते हैं। हेड के अब तक के अंतरराष्ट्रीय करियर में कुल 19 शतक (12 टेस्ट, 7 वनडे) दर्ज हैं, जिनमें से कई पारियां सीधे तौर पर आईसीसी (ICC) टूर्नामेंटों के फाइनल और एशेज जैसे महत्वपूर्ण मुकाबलों में जीत का आधार बनी हैं।
टेस्ट क्रिकेट में दबदबा और महत्वपूर्ण पारियां:
ट्रैविस हेड ने टेस्ट क्रिकेट में 12 शतक लगाए हैं, जिनमें से भारत के खिलाफ 2023 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) फाइनल में खेली गई 163 रनों की पारी उनके करियर की सबसे महत्वपूर्ण पारियों में से एक मानी जाती है। इसके अलावा हाल ही में जनवरी 2026 में सिडनी (SCG) में इंग्लैंड के खिलाफ लगाया गया उनका 163 रनों का शतक उनकी 'मैच-विजेता' छवि को और मजबूत करता है। उनके टेस्ट शतकों की सूची में एशेज के दौरान ब्रिसबेन और होबार्ट में खेली गई पारियां भी शामिल हैं, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को मजबूत बढ़त दिलाने में मदद की।
वनडे और टी20 में 'इम्पैक्ट'प्लेयर की भूमिका
एकदिवसीय मैचों (ODI) में हेड के 7 शतक हैं, लेकिन उनकी 137 रनों की पारी (बनाम भारत, वर्ल्ड कप फाइनल 2023) ने उन्हें एक 'ग्लोबल आइकन' बना दिया। इस पारी की वजह से ही ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप पर कब्जा किया था। हालांकि हेड ने टी20 अंतरराष्ट्रीय (T20I) में अब तक कोई शतक नहीं लगाया है, लेकिन वे छोटे फॉर्मेट में अपना प्रभाव जरूर दिखाते हैं।
अब तक नहीं हारे हैं 1 भी मैच
ट्रैविस हेड के करियर की अब तक की सबसे खास बात यह है कि उन्होंने कुल 19 अंतरराष्ट्रीय शतक लगाए हैं, जिनमें से 1 भी मुकाबले में टीम को हार नहीं मिली है। बाएं हाथ के इस सलामी बल्लेबाज के शतक लगाने के बाद 18 बार टीम को जीत मिली है, जबकि एक टेस्ट मैच ड्रॉ रहा था, जो भारत के खिलाफ 2024 में ब्रिस्बेन के मैदान पर खेला गया था। ट्रेविस हेड का यह आंकड़ा उनके असली मैच विनर होने की गवाही देता है।
ट्रैविस द्वारा लगाए गए शतक और मैच का परिणाम
टेस्ट में शतक (कुल 12, 11 जीत 1 ड्रॉ)
• 161 रन बनाम श्रीलंका, कैनबरा (2019)- जीत
• 114 रन बनाम न्यूजीलैंड, मेलबर्न (2019)-जीत
• 152 रन बनाम इंग्लैंड, ब्रिसबेन (2021)-जीत
• 101 रन बनाम इंग्लैंड, होबार्ट (2022)-जीत
• 175 रन बनाम वेस्टइंडीज, एडिलेड (2022)-जीत
• 163 रन बनाम भारत, द ओवल (WTC फाइनल, 2023)-जीत
• 119 रन बनाम वेस्टइंडीज, एडिलेड (2024)-जीत
• 140 रन बनाम भारत, एडिलेड (2024)-जीत
• 152 रन बनाम भारत, ब्रिसबेन (2024)-ड्रॉ
• 123 रन बनाम इंग्लैंड, पर्थ (2025)-जीत
• 170 रन* बनाम इंग्लैंड, एडिलेड (2025)-जीत
• 163 रन बनाम इंग्लैंड, सिडनी (SCG, 2026)-जी
वनडे क्रिकेट (कुल 7 शतक):
• 128 रन बनाम पाकिस्तान, एडिलेड (2017)-जीत
• 101 रन बनाम पाकिस्तान, लाहौर (2022)-जीत
• 152 रन बनाम इंग्लैंड, मेलबर्न (2022)-जीत
• 109 रन बनाम न्यूजीलैंड, धर्मशाला (2023)-जीत
• 137 रन बनाम भारत, अहमदाबाद (वर्ल्ड कप फाइनल, 2023)-जीत
• 154 रन* बनाम इंग्लैंड, नॉटिंघम (2024)-जीत
• 142 रन बनाम दक्षिण अफ्रीका, मैके (2025)-जीत
नोट: टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में हेड ने अभी तक एक भी शतक नहीं लगाया है, हालांकि, आईपीएल और बीबीएल में उन्होंने 1-1 शतक लगातार इस फॉर्मेट में भी अपने विस्फोटक अंदाज को दिखाया है।