2027 WC में रोहित को खेलते देखना चाहते हैं ट्रेविस हेड, कोहली को महान खिलाड़ी बताया

संक्षेप: ट्रेविस हेड ने भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा के 2027 वनडे विश्व कप में खेलने का पुरजोर समर्थन किया है। हेड ने कहा है कि अगर उन्हें कभी मौका मिला तो वह उनके साथ जरूर खेलेंगे।

Fri, 17 Oct 2025 03:12 PMHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला रविवार को पर्थ में खेला जाएगा। भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया पहुंचते ही सीरीज की तैयारी शुरू कर दी है। ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज ट्रेविस हेड ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा की जमकर तारीफ की है और उम्मीद जताई है कि रोहित 2027 में होने वाले वनडे विश्व कप का हिस्सा होंगे। हेड ने रोहित शर्मा और विराट कोहली को सीमित ओवरों का महान खिलाड़ी बताया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी सीरीज में रोहित और कोहली पर सबकी नजरें रहेंगी क्योंकि कई रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि शायद ये खिलाड़ी इसके बाद नीली जर्सी में ना दिखें।

इंडिया टूडे की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेविस हेड ने मीडिया से कहा, "रोहित सफेद गेंद के महानतम खिलाड़ियों में से एक हैं। जिस तरह से वह पारी की शुरुआत करते हैं और खेल पर अपना दबदबा बनाते हैं, वह अविश्वसनीय है। मैंने उन्हें देखकर बहुत कुछ सीखा है।" हेड ने आगे कहा, “मुझे उम्मीद है कि वह 2027 विश्व कप तक खेलते रहेंगे। उनके जैसे खिलाड़ी का खेल में बने रहना क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है।”

हेड ने यह भी कहा कि हालांकि उनकी रोहित से ज्यादा बातचीत नहीं हुई है, लेकिन वह मैदान पर उनके तौर-तरीकों के प्रशंसक हैं। उन्होंने कहा, “कभी मौका मिला तो मैं उनके साथ जरूर खेलना चाहूंगा। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के साथ खेलने और उनसे सीखने से बेहतर कुछ नहीं है।”

2027 विश्व कप दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होने वाला है, जहां की पिचें तेज और उछाल भरी होती हैं। पूर्व क्रिकेटरों का मानना है कि ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में रोहित शर्मा का अनुभव और उनका तेज पिचों पर खेलने का हुनर टीम इंडिया के लिए कीमती साबित हो सकता है। भले ही रोहित को वनडे की कप्तानी से हटाकर शुभमन गिल को जिम्मेदारी दी गई हो, लेकिन उनका सीनियर खिलाड़ी के रूप में टीम में होना युवाओं के लिए मार्गदर्शन का काम करेगा।

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
