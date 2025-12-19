ट्रैविस हेड ने की डॉन ब्रैडमैन के रिकॉर्ड की बराबरी, एडिलड में लगाया शतकों का अंबार

संक्षेप: ट्रैविस हेड पिछले 4 टेस्ट मैचों में जब-जब एडिलेड के मैदान पर उतरे हैं, तब-तब उन्होंने शतक जड़े हैं। ऑस्ट्रेलिया के एक मैदान पर लगातार चार शतक जड़ने के मामले में उन्होंने सर डॉन ब्रैडमैन की बराबरी कर ली है।

ऑस्ट्रेलिया के धाकड़ सलामी बल्लेबाज ट्रैविसे हेड ने एडिलेड में जारी तीसरे टेस्ट में शतक जड़ इंग्लैंड को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया है। हेड ने अपने टेस्ट करियर की 11वीं सेंचुरी 146 गेंदों पर पूरी की, 99 के स्कोर पर जरूर हैरी ब्रूक ने उनका कैच छोड़ा था, मगर आज किस्मत पूरी तरह से उनके साथ थी। ट्रैविस हेड ने अपने इस शतक के दम पर सर डॉन ब्रैडमैन और स्टीव स्मिथ जैसे दिग्गजों के क्लब में अपनी जगह बना ली है। यह रिकॉर्ड है ऑस्ट्रेलिया में एक मैदान पर सबसे ज्यादा शतक जड़ने का। ट्रैविस हेड के बल्ले से एडिलेड के इस मैदान पर लगातार चार मैचों में यह चौथी सेंचुरी है।

ट्रेविस हेड ने 2022 में वेस्टइंडीज के खिलाफ एडिलेड में 175 रनों की धुआंधार पारी खेल इस रिकॉर्ड की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ 2024 में इसी मैदान पर 119 रनों की शतकीय पारी खेली।

2024 में उन्हें भारत के खिलाफ भी इस मैदान पर खेलने का मौका मिला, जहां उन्होंने 140 रन बनाए। और अब इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने शतक का यह चौका पूरा कर इस लीग में अपनी जगह बनाई।

बता दें, ट्रैविस हेड से पहले एडिलेड के इसी मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क भी लगातार चार मैचों में शतक ठोक चुके हैं। ब्रैडमैन और स्टीव स्मिथ ने यह कारनामा मेलबर्न के मैदान पर किया था।

ऑस्ट्रेलियाई वेन्यू पर लगातार चार टेस्ट में शतक डॉन ब्रैडमैन (AUS), मेलबर्न (1928-1932)

वॉली हैमंड (ENG), सिडनी (1928-1936)

माइकल क्लार्क (AUS), एडिलेड (2012-2014)

स्टीवन स्मिथ (AUS), मेलबर्न (2014-2017)

ट्रैविस हेड (AUS), एडिलेड (2022-2025)