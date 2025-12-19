Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Travis Head equals Don Bradman record Hundreds in four consecutive Tests at an Australian venue Steve Smith
ट्रैविस हेड ने की डॉन ब्रैडमैन के रिकॉर्ड की बराबरी, एडिलड में लगाया शतकों का अंबार

ट्रैविस हेड ने की डॉन ब्रैडमैन के रिकॉर्ड की बराबरी, एडिलड में लगाया शतकों का अंबार

संक्षेप:

ट्रैविस हेड पिछले 4 टेस्ट मैचों में जब-जब एडिलेड के मैदान पर उतरे हैं, तब-तब उन्होंने शतक जड़े हैं। ऑस्ट्रेलिया के एक मैदान पर लगातार चार शतक जड़ने के मामले में उन्होंने सर डॉन ब्रैडमैन की बराबरी कर ली है।

Dec 19, 2025 12:15 pm ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

ऑस्ट्रेलिया के धाकड़ सलामी बल्लेबाज ट्रैविसे हेड ने एडिलेड में जारी तीसरे टेस्ट में शतक जड़ इंग्लैंड को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया है। हेड ने अपने टेस्ट करियर की 11वीं सेंचुरी 146 गेंदों पर पूरी की, 99 के स्कोर पर जरूर हैरी ब्रूक ने उनका कैच छोड़ा था, मगर आज किस्मत पूरी तरह से उनके साथ थी। ट्रैविस हेड ने अपने इस शतक के दम पर सर डॉन ब्रैडमैन और स्टीव स्मिथ जैसे दिग्गजों के क्लब में अपनी जगह बना ली है। यह रिकॉर्ड है ऑस्ट्रेलिया में एक मैदान पर सबसे ज्यादा शतक जड़ने का। ट्रैविस हेड के बल्ले से एडिलेड के इस मैदान पर लगातार चार मैचों में यह चौथी सेंचुरी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
ये भी पढ़ें:ट्रैविस हेड ने शतक जड़ इंग्लैंड को हिलाया, तोड़ा रोहित शर्मा का धाकड़ रिकॉर्ड!

ट्रेविस हेड ने 2022 में वेस्टइंडीज के खिलाफ एडिलेड में 175 रनों की धुआंधार पारी खेल इस रिकॉर्ड की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ 2024 में इसी मैदान पर 119 रनों की शतकीय पारी खेली।

2024 में उन्हें भारत के खिलाफ भी इस मैदान पर खेलने का मौका मिला, जहां उन्होंने 140 रन बनाए। और अब इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने शतक का यह चौका पूरा कर इस लीग में अपनी जगह बनाई।

ये भी पढ़ें:नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कौन बजाएगा डंका? पिच रिपोर्ट देख समझें कौन किस पर भारी

बता दें, ट्रैविस हेड से पहले एडिलेड के इसी मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क भी लगातार चार मैचों में शतक ठोक चुके हैं। ब्रैडमैन और स्टीव स्मिथ ने यह कारनामा मेलबर्न के मैदान पर किया था।

ऑस्ट्रेलियाई वेन्यू पर लगातार चार टेस्ट में शतक

डॉन ब्रैडमैन (AUS), मेलबर्न (1928-1932)

वॉली हैमंड (ENG), सिडनी (1928-1936)

माइकल क्लार्क (AUS), एडिलेड (2012-2014)

स्टीवन स्मिथ (AUS), मेलबर्न (2014-2017)

ट्रैविस हेड (AUS), एडिलेड (2022-2025)

5 मैच की एशेज सीरीज में 2-0 से आगे चल रही ऑस्ट्रेलियाई टीम तीसरे मुकाबले में भी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। पहले बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने ऐलेक्स कैरी के शतक के दम पर 371 रन बोर्ड पर लगाए, जिसके जवाब में इंग्लैंड 286 पर ढेर हो गया। पहली पारी में 85 रनों की बढ़त के साथ ऑस्ट्रेलिया दूसरी पारी में 4 विकेट के नुकसान पर 243 रन बना चुका है और उनकी कुल लीड 329 रनों की हो गई है।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
Travis Head Australia vs England
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |