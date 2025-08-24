ट्रैविस हेड ने साउथ अफ्रीका को धो डाला, 80 गेंदों में ठोका शतक; 22 बार गेंद भेजी बाउंड्री पार
ट्रैविस हेड ने साउथ अफ्रीका को तीसरे वनडे मैच में धो डाला। 80 गेंदों में उन्होंने शतक पूरा किया, जबकि 22 बार गेंद उन्होंने बाउंड्री के पार भेजा। पहले दो मैचों में उनके बल्ले से ज्यादा रन नहीं आए थे।
साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहले दो मैचों में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे और आखिरी वनडे में जबरदस्त वापसी की। इस वापसी के नायक रहे स्टार बल्लेबाज ट्रैविस हेड और कप्तान मिचेल मार्श, जिन्होंने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से अफ्रीकी गेंदबाजों की कमर तोड़ दी। बाद में कैमरोन ग्रीन और एलेक्स कैरी भी बरस पड़े। ट्रैविस हेड ने सीरीज के आखिरी मुकाबले में महज 80 गेंदों में अपना सातवां वनडे शतक पूरा किया, जो उनकी आक्रामक खेल शैली का बेहतरीन उदाहरण है।
ट्रैविस हेड ने अपनी पारी में शुरुआत से ही तेजी दिखाई और मैदान के चारों ओर शॉट्स लगाकर फैंस का मनोरंजन किया। उन्होंने अपनी शतकीय पारी में कुल 22 बार गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजा। हेड के बल्ले से 17 शानदार चौके और 5 गगनचुंबी छक्के निकले। 137.86 का स्ट्राइक रेट इस पारी में उनका था। ट्रैविस हेड की इस पारी ने न सिर्फ टीम का मनोबल बढ़ाया, बल्कि सीरीज में लगातार दो हार के बाद ऑस्ट्रेलिया को राहत का एहसास कराया। करीब एक साल के बाद उनके बल्ले से वनडे क्रिकेट में शतक आया है और उन्होंने दिखा दिया है कि क्यों उन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक ओपनर्स में गिना जाता है।
भारत के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज से पहले ये मैच टीम का मनोबल जरूर बढ़ाएगा, क्योंकि यहां ध्यान देने योग्य बात ये है कि सीरीज के पहले दो मैचों में ऑस्ट्रेलियाई टीम 200 रनों का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई थी। उनकी बल्लेबाजी लगातार रन चेज में असफल हो रही थी, लेकिन तीसरे मैच में टीम ने आक्रामक रुख अपनाया। हर बल्लेबाज ने इंटेंट दिखाया, जिसके चलते टीम खबर लिखे जाने तक 400 से ज्यादा रनों के विशाल स्कोर की ओर बढ़ रही है। इस मैच में टीम ने दिखाया कि भले ही वे सीरीज हार चुके हों, लेकिन वे खाली हाथ नहीं लौटेंगे।