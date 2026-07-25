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विराट कोहली के साथ हैंडशेक विवाद पर ट्रैविस हेड ने तोड़ी चुप्पी, बोले- मुझे लगता है कि…

By Lokesh Khera
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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ट्रैविस हेड ने आखिरकार आईपीएल 2026 के दौरान विराट कोहली के साथ हुए हैंडशेक विवाद पर चुप्पी तोड़ी है। मैच के दौरान दोनों खिलाड़ियों के बीच कहा सुनी हुई थी, जिसके बाद कोहली ने उनसे हाथ तक नहीं मिला था।

Travis Head and Virat Kohli
ट्रैविस हेड और विराट कोहली

ऑस्ट्रेलिया स्टार बल्लेबाज ट्रैविस हेड ने आखिरकार आईपीएल 2026 के दौरान विराट कोहली के साथ हुए हैंडशेक विवाद पर चुप्पी तोड़ी है। आरसीबी वर्सेस एसआरएच मैच के दौरान जब विराट कोहली बैटिंग कर रहे थे तो हेड और उनके बीच कहा सुनी हुई थी। मामले ने तूल उस समय पकड़ी जब कोहली ने मैच के बाद हेड से हाथ नहीं मिला। इसके बाद सोशल मीडिया पर हेड की पत्नी के साथ गाली-गलौच भी हुई थी। जब कैमरे में कैद हुआ कि कोहली ने हेड से हाथ नहीं मिला तो बातें होने लगी कि दोनों के बीच अनबन है। हालांकि, हेड ने अफवाहों को खारिज करते हुए कहा कि सुलझाने के लिए कोई मुद्दा नहीं था।

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हेड ने कोड स्पोर्ट्स से कहा, “मुझे नहीं लगता कि पैच ओवर करने जैसा कुछ है। बस यही है। हां। कॉम्पिटिशन कैसे हुआ या क्या हुआ, इससे कोई हैरानी नहीं हुई। तो जैसा सोचा था।”

ऑनलाइन गाली-गलौज से परिवार पर असर

इस विवाद ने पर्सनल मोड़ तब ले लिया जब हेड की पत्नी, जेसिका डेविस ने बताया कि उन्हें सोशल मीडिया पर फैंस से गाली-गलौज वाले मैसेज मिले।

हेड ने माना कि ऑनलाइन रिएक्शन मुश्किल था, खासकर उनके परिवार के लिए, हालांकि उनका मानना ​​है कि एक प्रोफेशनल एथलीट होने के नाते इस तरह का अटेंशन मिलना जरूरी है।

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"मुझे लगता है कि जेसिका और मेरा चीजों को देखने का नजरिया बहुत अच्छा है। हम इसी दुनिया में रहते हैं, और मुझे लगता है कि वह इस तरह की चीजों को जिस तरह से हैंडल करती है, वह कमाल की है।

यह ज्यादातर फैमिली की बातें थीं, जो फैमिली के दूसरे सदस्यों तक पहुंच गईं, जिन्हें ऐसी बातें ज्यादा नजर नहीं आतीं।"

हेड ने पूरे एपिसोड में शांत रहने के लिए अपनी पत्नी की भी तारीफ़ की, और कहा, "कुछ दिनों में हर कोई इसे भूल जाता है। उसने इसे बहुत अच्छे से संभाला। शायद यह दूसरों के साथ इसे संभालने और चीज़ों को लेकर दूसरे लोगों के नज़रिए से है।"

आरसीबी ने जीता लगातार दूसरा खिताब

बता दें, रजत पाटीदार की अगुवाई में रॉयल चैलेंचर्स बेंगलुरु अपना आईपीएल टाइटल डिफेंड करने में कामयाब रही। आरसीबी ने बैक टू बैक अपना दूसरा खिताब जीता। इस सीजन भी विराट कोहली टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे थे। आरसीबी को दूसरी ट्रॉफी जिताने में भी उनकी अहम भूमिका रही थी।

कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में अब सिर्फ वनडे में ही एक्टिव है। उनका सपना अब भारत के लिए 2027 वर्ल्ड कप जीतना है।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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