विराट कोहली के साथ हैंडशेक विवाद पर ट्रैविस हेड ने तोड़ी चुप्पी, बोले- मुझे लगता है कि…

ट्रैविस हेड ने आखिरकार आईपीएल 2026 के दौरान विराट कोहली के साथ हुए हैंडशेक विवाद पर चुप्पी तोड़ी है। मैच के दौरान दोनों खिलाड़ियों के बीच कहा सुनी हुई थी, जिसके बाद कोहली ने उनसे हाथ तक नहीं मिला था।

ऑस्ट्रेलिया स्टार बल्लेबाज ट्रैविस हेड ने आखिरकार आईपीएल 2026 के दौरान विराट कोहली के साथ हुए हैंडशेक विवाद पर चुप्पी तोड़ी है। आरसीबी वर्सेस एसआरएच मैच के दौरान जब विराट कोहली बैटिंग कर रहे थे तो हेड और उनके बीच कहा सुनी हुई थी। मामले ने तूल उस समय पकड़ी जब कोहली ने मैच के बाद हेड से हाथ नहीं मिला। इसके बाद सोशल मीडिया पर हेड की पत्नी के साथ गाली-गलौच भी हुई थी। जब कैमरे में कैद हुआ कि कोहली ने हेड से हाथ नहीं मिला तो बातें होने लगी कि दोनों के बीच अनबन है। हालांकि, हेड ने अफवाहों को खारिज करते हुए कहा कि सुलझाने के लिए कोई मुद्दा नहीं था।

हेड ने कोड स्पोर्ट्स से कहा, “मुझे नहीं लगता कि पैच ओवर करने जैसा कुछ है। बस यही है। हां। कॉम्पिटिशन कैसे हुआ या क्या हुआ, इससे कोई हैरानी नहीं हुई। तो जैसा सोचा था।”

ऑनलाइन गाली-गलौज से परिवार पर असर इस विवाद ने पर्सनल मोड़ तब ले लिया जब हेड की पत्नी, जेसिका डेविस ने बताया कि उन्हें सोशल मीडिया पर फैंस से गाली-गलौज वाले मैसेज मिले।

हेड ने माना कि ऑनलाइन रिएक्शन मुश्किल था, खासकर उनके परिवार के लिए, हालांकि उनका मानना ​​है कि एक प्रोफेशनल एथलीट होने के नाते इस तरह का अटेंशन मिलना जरूरी है।

"मुझे लगता है कि जेसिका और मेरा चीजों को देखने का नजरिया बहुत अच्छा है। हम इसी दुनिया में रहते हैं, और मुझे लगता है कि वह इस तरह की चीजों को जिस तरह से हैंडल करती है, वह कमाल की है।

यह ज्यादातर फैमिली की बातें थीं, जो फैमिली के दूसरे सदस्यों तक पहुंच गईं, जिन्हें ऐसी बातें ज्यादा नजर नहीं आतीं।"

हेड ने पूरे एपिसोड में शांत रहने के लिए अपनी पत्नी की भी तारीफ़ की, और कहा, "कुछ दिनों में हर कोई इसे भूल जाता है। उसने इसे बहुत अच्छे से संभाला। शायद यह दूसरों के साथ इसे संभालने और चीज़ों को लेकर दूसरे लोगों के नज़रिए से है।"

आरसीबी ने जीता लगातार दूसरा खिताब बता दें, रजत पाटीदार की अगुवाई में रॉयल चैलेंचर्स बेंगलुरु अपना आईपीएल टाइटल डिफेंड करने में कामयाब रही। आरसीबी ने बैक टू बैक अपना दूसरा खिताब जीता। इस सीजन भी विराट कोहली टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे थे। आरसीबी को दूसरी ट्रॉफी जिताने में भी उनकी अहम भूमिका रही थी।