ट्रैविस हेड का खूंखार शतक, कैरी ने दिया भरपूर साथ; कंगारुओं को आने लगी सीरीज जीत की सुगंध

ट्रैविस हेड ने जड़ दिया खूंखार शतक और एलेक्स कैरी ने दिया उनका भरपूर साथ। कंगारुओं को आने लगी होगी एशेज सीरीज जीत की सुगंध, क्योंकि अब 350 से ज्यादा की लीड ऑस्ट्रेलिया के पास एडिलेड टेस्ट मैच में हो गई है।

Dec 19, 2025 12:57 pm ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एडिलेड में तीसरा टेस्ट मैच एशेज सीरीज का खेला जा रहा है। इस मैच के तीन दिन का खेल समाप्त हो चुका है, लेकिन तीसरे दिन के खेल के बाद ऑस्ट्रेलिया को मैच ही नहीं, बल्कि एशेज सीरीज जीतने की सुगंध आ रही होगी। इसके पीछे का कारण ये है कि दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया के पास 350 रनों से ज्यादा की बढ़त हो चुकी है और अभी मुकाबले में दो दिन का खेल बाकी है। तीसरे दिन ट्रैविस हेड ने खूंखार शतक जड़ा, जबकि विकेटकीपर बल्लेबाज एलेक्स कैरी ने उनका भरपूर साथ दिया, जिन्होंने पहली पारी में शतक जड़ा था और अब अर्धशतक पूरा कर चुके हैं।

ट्रैविस हेड 196 गेंदों में 13 चौके और 2 छक्कों की मदद से 142 रन बनाकर नाबाद लौटे हैं और 52 रन 91 गेंदों में एलेक्स कैरी ने भी बना लिए हैं। उन्होंने पहली पारी में शतक जड़ा था। पांचवें विकेट के लिए ट्रैविस हेड और एलेक्स कैरी के बीच 120 रनों से ज्यादा की साझेदारी हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर तीसरे दिन के खेल के बाद 271/4 है। ऑस्ट्रेलिया के पास 356 रनों की बढ़त हो गई है, क्योंकि 85 रन इंग्लैंड के खिलाफ इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले ही बढ़त के तौर पर हासिल कर लिए थे। इसके बाद शुरुआत दूसरी पारी में अच्छी नहीं मिली, लेकिन ट्रैविस हेड ने कमाल का शतक जड़कर अपनी टीम को ड्राइविंग सीट पर बिठा दिया।

इस मुकाबले की पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया ने 371 रन बनाए थे, जबकि इंग्लैंड की टीम 286 रन बनाकर ढेर हो गई थी। पहली पारी को देखें तो लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम के पास मैच को जीतने के लिए थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन तीसरे दिन का खेल जब खत्म होता है तो कहा जा सकता है कि इंग्लैंड के लिए ये मैच भी खत्म हो गया है, क्योंकि अभी दो दिन का खेल बाकी है। ऑस्ट्रेलिया की टीम आसानी से 100 रन और जोड़ लेगी तो 450 से ज्यादा का टारगेट देकर इंग्लैंड को ऑलआउट कर सकती है और सीरीज पर तीसरे मैच के बाद कब्जा कर सकती है। दो मैच इस सीरीज के मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने पहले ही जीत लिए हैं।

