बांग्लादेश को मिल रही हार पर हार, कप्तान बोले- अब सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा, बल्कि हमें…
बांग्लादेश को घर के बाहर वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में लगातार हार पर हार मिल रही है। इस पर स्टैंड इन कैप्टन ने कहा है कि अब सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा, बल्कि हमें सुधार करना होगा।
बांग्लादेश की वनडे टीम के स्टैंड इन कैप्टन तौहीद ह्रदॉय ने बताया है कि उनकी टीम ने ट्राई नेशन वनडे सीरीज में इतना घटिया प्रदर्शन क्यों किया? बांग्लादेश की टीम अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे के साथ त्रिकोणीय सीरीज खेल रही थी, लेकिन टीम फाइनल में नहीं पहुंच पाई, क्योंकि अपने दोनों मुकाबले में बांग्लादेश को शर्मनाक हार मिली। इस हार के बाद कप्तान तौहीद ह्रदॉय ने कहा कि वे ODI में अपनी बातों को एक्शन में नहीं बदल पाए हैं। उन्होंने माना है कि घर के बाहर बांग्लादेश का प्रदर्शन वनडे क्रिकेट में बहुत ही शर्मनाक रहा है।
बांग्लादेश की टीम पिछले दो साल में घर से बाहर 16 वनडे इंटरनेशनल मैच खेली है। इनमें से सिर्फ दो ही मैच टीम जीती है और बाकी के मुकाबलों में हारी है। इतना ही नहीं, इनमें से पांच मुकाबले तो बांग्लादेश की टीम अफगानिस्तान के खिलाफ हारी है। 21 अक्तूबर को खेले गए एक और वनडे मैच में अफगानिस्तान से हारकर बांग्लादेश की टीम को ट्राई नेशन वनडे सीरीज से बाहर होना पड़ा। अफगानिस्तान ने फाइनल का टिकट कटाया, जहां उन्हें जिम्बाब्वे से भिड़ना होगा।
अफगानिस्तान से मिली हार के बाद कप्तान हृदॉय ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, “ईमानदारी से कहूं तो हम अपनी बातों को काम में नहीं बदल पाए हैं। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि हम देश के बाहर अच्छा नहीं कर रहे हैं और यह लगभग डेढ़ साल से चल रहा है। मुझे लगता है कि बाहर के हालात में बहुत तेजी से ढलना और साथ ही मैच और हालात की मांग के हिसाब से काम करना जरूरी है और सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा।”
उन्होंने आगे कहा, “देखिए, इसी टीम ने बड़ी टीमों को हराया है। हमने उन्हें अपने घर में हराया है। इनमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान जैसे देश शामिल हैं। मैं एक या दो मैच या सीरीज के आधार पर पूरी टीम को जज नहीं करना चाहता। हाल ही में हमने जो मैच बाहर खेले हैं, उनमें हमारी बैटिंग यूनिट ने लगातार बहुत खराब बैटिंग की है और इसीलिए पूरी टीम संघर्ष कर रही है।”
इस सीरीज के लिए कप्तानी संभालने वाले ह्रदॉय ने आगे कहा, "जब हम घर पर खेले हैं, तो बैट्समैन ने लगभग हर मैच में अच्छा किया है। इसलिए कुछ एरिया हैं, जहां हमें विदेश में खेलते समय डेवलप करने की जरूरत है।” इसके अलावा कप्तान ने यह भी माना है कि हमें अपने माइंडसेट और गेम अवेयरनेस पर काम करने की जरूरत है, जिसकी कीमत टीम को चुकानी पड़ी है। ह्रदॉय ने कहा, “समस्या निश्चित रूप से माइंडसेट की है। मुझे लगता है कि इस एरिया में थोड़ा और डेवलप करने की गुंजाइश है। इंटरनेशनल क्रिकेट में, अगर डिफेंसिव माइंडसेट है, तो सफलता बहुत मुश्किल है। इसलिए जब पूरी टीम, बैटिंग यूनिट, एक साथ ढह जाती है और हम उससे उबर नहीं पाते हैं, तो मुझे लगता है कि हमें बेहतर प्लान बनाना चाहिए।”
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:
क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।
ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल
पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।
विशेषज्ञता:
क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट