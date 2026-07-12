Livehindustan होमहोमफोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

श्रेयस अय्यर के लिए टॉस बना अभिशाप, T20I में किसी और भारतीय कप्तान के साथ नहीं हुआ ऐसा

By Md.Akram
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

श्रेयस अय्यर की अगुवाई भारतीय टीम का इंग्लैंड में भी सूपड़ा साफ हो गया। भारत को आखिरी टी20 में 56 रनों से हार का मुंह देखना पड़ा। अय्यर ने अभी तक कोई मैच नहीं जीता है।

श्रेयस अय्यर के लिए टॉस बना अभिशाप, T20I में किसी और भारतीय कप्तान के साथ नहीं हुआ ऐसा

क्रिकेट मैच में हर कप्तान टॉस जीतना चाहता है ताकि अपनी मर्जी से पहले बैटिंग या बॉलिंग चुन सके। कई कप्तान किस्मत के इतने धनी होते हैं, जो ना सिर्फ लगातार टॉस बल्कि मैच भी जीतते हैं। हालांकि, भारतीय टी20 टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर के लिए टॉस अभिशाप बन गया है। उन्होंने लगातार सात मैचों में टॉस अपने नाम किया लेकिन मैच नहीं जीत पाए। सूर्यकुमार यादव की जगह बागडोर संभालने वाले अय्यर अपनी पहली जीत को तरस गए हैं। उनकी अगुवाई में भारत को आयरलैंड और इंग्लैंड में ऐतिहासिक हार का सामना करना पड़ा। आयरलैंड ने दो मैचों की सीरीज में सूपड़ा किया। इंग्लैंड ने पांच मैचों की टी20 सीरीज 4-0 से जीती। यहां पहला टी20 बारिश की भेंट चढ़ गया था।

चेस्टर ली स्ट्रीट में बारिश बनी थी विलेन

श्रेयस अय्यर ने आयरलैंड में दोनों मैचों में टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी थी और भारतीय टीम को फैसला रास नहीं आया। आयरलैंड ने पहला मैच 34 जबकि दूसरे मुकाबला एक रन से जीता। भारत पहली बार आयरलैंड से कोई सीरीज हारा। वहीं, अय्यर ने इंग्लैंड में पहले टी20 में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया था और भारत ने 189/7 का स्कोर बनाया। हालांकि, चेस्टर ली स्ट्रीट में बारिश के कारण इंग्लैंड की पारी शुरू ही नहीं हो सकी। मैनचेस्टर में दूसरे मैच में भारत ने टॉस के बाद बल्लेबाजी की और 190/7 का स्कोर खड़ा किया। इंग्लैंड ने एक ओवर बाकी रहते चार विकेट से जीत दर्ज की।

पांचवें टी20 मैच में बना विशाल स्कोर

इंग्लैंड ने नॉटिंघम में आयोजित तीसरे टी20 में 7 विकेट पर 201 रन बनाए और भारतीय पारी को 76 पर समेटा। इंग्लैंड 125 रन से जीता। यह भारत की भारत को टी20 इंटरनेशनल में रनों के लिहाज से सबसे बड़ी हार थी। अय्यर ने ब्रिस्टल में चौथे मैच में बैटिंग चुनी और भारत ने 158/7 का स्कोर बनाया। इंग्लैंड ने 13.5 ओवर में 9 विकेट से आसानी से जीत हासिल कर ली। भारत ने साउथेम्प्टन में पांचवें टी20 में टॉस जीतने के बाद इंग्लैंड को बैटिंग के लिए उतारा। मेजबान टीम ने 257/3 का विशाल स्कोर खड़ा किया। भारत ने 8 विकेट पर 201 जुटाए और 56 रनों से हार का मुंह देखा। इंग्लैंड ने पहली बार भारत से टी20 सीरीज जीती है।

किसी और भारतीय कप्तान संग नहीं हुआ ऐसा

श्रेयस अय्यर ने शर्मनाक रिकॉर्ड बनाया है। वह लगातार छह टी20 इंटरनेशनल मैच हारने वाले पहले भारतीय कप्तान बन चुके हैं। श्रेयस फुल मेंबर टीम के कप्तान के तौर पर शुरुआती सात T20I मैचों में कोई जीत हासिल नहीं करने वाले चौथे क्रिकेटर हैं। इसके अलावा, अय्यर के नाम एक और अनचाहा रिकॉर्ड हो गया। भारत ने पहली बार एक T20I सीरीज या टूर्नामेंट में 4 मैच गंवाए।

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram

मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


विशेषज्ञता:
मैचों की लाइव कवरेज और एनालिसिस
स्टैट्स बेस्ड दिलचस्पी स्टोरीज
हेडलाइन फ्रेमिंग और कॉपी एडिटिंग में मजबूत पकड़
डेडलाइन मैनेजमेंट और हाई-प्रेशर सिचुएशन में सटीक निर्णय

और पढ़ें
Shreyas Iyer India Vs England Indian Cricket Team
Cricket News लेटेस्ट मैच अपडेट, IPL 2026 , Orange Cap in IPL 2026 और Purple Cap की रेस, IPL 2026 Points Table , IPL 2026 Schedule आज के बड़े मुकाबले PBKS vs MI Live Score और पल-पल के Live Cricket Score अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। सभी क्रिकेट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।