WPL में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाली टॉप 5 प्लेयर, दीया यादव ने नया इतिहास रच डाला

संक्षेप: Deeya Yadav WPL Debut: दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) ने मंगलवार को दीया यादव को डब्ल्यूपीएल में डेब्यू का मौका दिया। 16 साल की दीया ने इतिहास रच दिया है।

दीया यादव ने महिला प्रीमियर लीग (WPL) में नया इतिहास रच डाला है। वह डब्ल्यूपीएल में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने मंगलवार को डब्यूपीएल 2026 में दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) के लिए पहला मैच खेला। दिल्ली की कप्तान जेमिमा रोड्रिग्स ने टूर्नामेंट के 13वें मैच में मुंबई इंडियंस (एमआई) के खिलाफ टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी। डीसी की जब प्लेइंग इलेवन सामने आई तो उसमें 16 साल की दीया का नाम देखकर सभी चौंक गए। दरअरसल, दिल्ली ने प्लेइंग इलेवन में एक बदलाव किया और मिन्नू मणि की जगह की दीया को शामिल किया। वहीं, मुंबई की टीम ने चार बदलाव किए।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

दीया ने कमलिनी का रिकॉर्ड तोड़ा दीया ने 16 साल और 103 दिन उम्र में डब्ल्यूपीएल में डेब्यू किया है। उन्होंने विकेटकीपर जी कमलिनी का रिकॉर्ड तोड़ा है। कमलिनी ने पिछले साल मुंबई की ओर से 16 साल और 213 दिन की उम्र में डब्ल्यूपीएल में पहला मैच खेला था। लिस्ट में तीसरे नंबर पर शबनम शकील हैं। उन्होंने 2024 में 16 और 263 दिन की उम्र में गुजरात जायंट्स डेब्यू किया। वह तब गुजरात जायंट्स का हिस्सा थीं। पार्श्वी चोपड़ा 2023 में यूपी वॉरियर्स की ओर से 16 साल और 312 दिन की उम्र में खेली थीं। वीजे जोशीथा ने पिछले साल 18 साल और 205 दिन की उम्र में पहला डब्ल्यूपीएल मैच खेला। वह उस वक्त रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) में थीं।

WPL में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाली टॉप 5 प्लेयर 16 साल 103 दिन - दीया यादव (डीसी) बनाम एमआई, वडोदरा, 2026

16 साल 213 दिन - जी कमलिनी (एमाई) बनाम गुजरात जायंट्स, वडोदरा, 2025

16 साल 263 दिन - शबनम शकील (गुजरात जायंट्स) बनाम आरसीबी, दिल्ली, 2024

16 साल 312 दिन - पारशवी चोपड़ा (यूपी वॉरियर्स) बनाम एमआई, नवी मुंबई, 2023

18 साल 205 दिन - वीजे जोशीथा (आरसीबी) बनाम गुजरात जायंट्स, वडोदरा, 2025