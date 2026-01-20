WPL में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाली टॉप 5 प्लेयर, दीया यादव ने नया इतिहास रच डाला
Deeya Yadav WPL Debut: दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) ने मंगलवार को दीया यादव को डब्ल्यूपीएल में डेब्यू का मौका दिया। 16 साल की दीया ने इतिहास रच दिया है।
दीया यादव ने महिला प्रीमियर लीग (WPL) में नया इतिहास रच डाला है। वह डब्ल्यूपीएल में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने मंगलवार को डब्यूपीएल 2026 में दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) के लिए पहला मैच खेला। दिल्ली की कप्तान जेमिमा रोड्रिग्स ने टूर्नामेंट के 13वें मैच में मुंबई इंडियंस (एमआई) के खिलाफ टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी। डीसी की जब प्लेइंग इलेवन सामने आई तो उसमें 16 साल की दीया का नाम देखकर सभी चौंक गए। दरअरसल, दिल्ली ने प्लेइंग इलेवन में एक बदलाव किया और मिन्नू मणि की जगह की दीया को शामिल किया। वहीं, मुंबई की टीम ने चार बदलाव किए।
दीया ने कमलिनी का रिकॉर्ड तोड़ा
दीया ने 16 साल और 103 दिन उम्र में डब्ल्यूपीएल में डेब्यू किया है। उन्होंने विकेटकीपर जी कमलिनी का रिकॉर्ड तोड़ा है। कमलिनी ने पिछले साल मुंबई की ओर से 16 साल और 213 दिन की उम्र में डब्ल्यूपीएल में पहला मैच खेला था। लिस्ट में तीसरे नंबर पर शबनम शकील हैं। उन्होंने 2024 में 16 और 263 दिन की उम्र में गुजरात जायंट्स डेब्यू किया। वह तब गुजरात जायंट्स का हिस्सा थीं। पार्श्वी चोपड़ा 2023 में यूपी वॉरियर्स की ओर से 16 साल और 312 दिन की उम्र में खेली थीं। वीजे जोशीथा ने पिछले साल 18 साल और 205 दिन की उम्र में पहला डब्ल्यूपीएल मैच खेला। वह उस वक्त रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) में थीं।
WPL में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाली टॉप 5 प्लेयर
16 साल 103 दिन - दीया यादव (डीसी) बनाम एमआई, वडोदरा, 2026
16 साल 213 दिन - जी कमलिनी (एमाई) बनाम गुजरात जायंट्स, वडोदरा, 2025
16 साल 263 दिन - शबनम शकील (गुजरात जायंट्स) बनाम आरसीबी, दिल्ली, 2024
16 साल 312 दिन - पारशवी चोपड़ा (यूपी वॉरियर्स) बनाम एमआई, नवी मुंबई, 2023
18 साल 205 दिन - वीजे जोशीथा (आरसीबी) बनाम गुजरात जायंट्स, वडोदरा, 2025
कौन हैं दीया यादव?
दीया यादव दाएं हाथ की बल्लेबाज हैं। हरियाणा की रहने वाली दीया को डीसी ने 10 लाख रुपये में खरीदा। वह सीनियर महिला टी20 ट्रॉफी के 2025/26 के दौरान टॉप ऑर्डर में अहम खिलाड़ी बनकर उभरीं। उन्होंने आठ पारियों में करीब 300 रन बनाए और उसका स्ट्राइक रेट लगभग 130 का रहा। उनकी निरंतरता और तेजी से रन बनाने की क्षमता ने फ्रेंचाइजी के टैलेंट स्काउट्स का ध्यान खींचा। उन्होंने 2023 में अंडर-15 वनडे ट्रॉफी में भी कमाल का प्रदर्शन किया। दीया ने टूर्नामेंट में 96.33 के औसत से 578 रन बनाए। उनका अटैकिंग माइंडसेट है। उन्हें ‘छोटी शेफाली’ कहा जाता है। दीया ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए मशहूर शेफाली वर्मा को अपना आइडल मानती हैं।