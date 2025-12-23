2025 में ओडीआई में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली 5 महिला क्रिकेटर, भारतीयों का है दबदबा

संक्षेप: महिला क्रिकेट के लिए 2025 का वर्ष बहुत शानदार रहा। ओडीआई विश्व कप में भारत के रूप में एक नया चैंपियन मिला। पहली बार किसी कैलेंडर वर्ष में किसी महिला क्रिकेटर ने 1000 ओडीआई रन पूरे किए। वो भी एक नहीं, बल्कि दो-दो। टॉप 5 की लिस्ट में भारतीयों का ही दबदबा है।

महिला क्रिकेट के लिए 2025 का वर्ष बहुत शानदार रहा। ओडीआई विश्व कप में भारत के रूप में एक नया चैंपियन मिला। पहली बार किसी कैलेंडर वर्ष में किसी महिला क्रिकेटर ने 1000 ओडीआई रन पूरे किए। वो भी एक नहीं, बल्कि दो-दो। टॉप 5 की लिस्ट में भारतीयों का ही दबदबा है।

2025 में महिला ओडीआई में सबसे ज्यादा रन 1- स्मृति मंधाना 2025 में सबसे ज्यादा रन के मामले में स्मृति मंधाना टॉप पर हैं। उन्होंने इस साल अब तक 23 मैच में 61.90 की शानदार औसत से 1362 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 5 शतक और 5 अर्धशतक जड़े हैं। वह एक कैलेंडर वर्ष में 1000 ओडीआई रन बनाने वाली दुनिया की पहली बल्लेबाज हैं।

2. लॉरा वोल्वार्ड्ट दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लॉरा वोल्वार्ड्ट 2025 में ओडीआई में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला बल्लेबाजों में दूसरे नंबर पर हैं। उन्होंने 21 मैच में 61.78 की औसत से 1174 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से 5 शतक और 4 अर्धशतक आए। लॉरा एक कैलेंडर वर्ष में 1000 ओडीआई रन बनाने वाली मंधाना के बाद अब तक की दूसरी महिला बल्लेबाज हैं।

3. प्रतीका रावल भारत की प्रतीका रावल लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं। 2025 में उन्होंने 21 ओडीआई खेले जिनमें 51.36 की औसत से 976 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 2 शतक और 6 अर्धशतक लगाए हैं। महिला विश्व कप के दौरान अगर वह चोटिल नहीं हुई होतीं तो एक कैलेंडर वर्ष में 1000 ओडीआई रन बनाने वालों की एलिट लिस्ट में शामिल हो सकती थीं।

4. ताजमिन ब्रिट्स दक्षिण अफ्रीका की ताजमिन ब्रिट्स लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं। उन्होंने 2025 में 21 ओडीआई मैचों में 52.05 की औसत से 937 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 5 शतक और 2 अर्धशतक जड़े। उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 171 रन रहा।