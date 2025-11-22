Cricket Logo
TOP 5 Travis Head Records After Hitting 69 Ball Century in 1st Ashes Test 123 year old Record also broken
एशेज में ट्रैविस हेड की तूफानी सेंचुरी से बने 5 धांसू कार्तिमान, 123 साल पुराना रिकॉर्ड भी हो गया ध्वस्त

एशेज में ट्रैविस हेड की तूफानी सेंचुरी से बने 5 धांसू कार्तिमान, 123 साल पुराना रिकॉर्ड भी हो गया ध्वस्त

संक्षेप:

Travis Head Century Records: धाकड़ बल्लेबाज ट्रैविस हेड ने ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड पहले एशेज टेस्ट में शतक जमाया। उन्होंने पर्थ में आयोजित मैच में कई कीर्तिमान बनाए।

Sat, 22 Nov 2025 07:24 PMMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
Travis Head Century Records: ऑस्ट्रेलिया के ट्रैविस हेड ने शनिवार को इंग्लैंड के खिलाफ पहले एशेज टेस्ट में कमाल की बल्लेबाजी की। उन्होंने पर्थ में 83 गेंदों में 123 रनों की पारी खेली, जिसमें 16 चौके और चार छक्के शामिल हैं। उन्होंने 69 गेंदों में शतक कंप्लीट किया। हेड के शतक के दम पर मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने 205 रनों का लक्ष्य 28.2 ओवर में चेज करते हुए आठ विकेट से जीत दर्ज की। उस्मान ख्वाजा के चोटिल होने के कारण हेड को ओपनिंग के लिए उतारा गया था। मैच महज दो दिन में खत्म हो गया। पहले दिन 19 जबकि दूसरे दिन 13 विकेट गिरे। विकेटों के पतझड़ के बीच हेड के बल्ले से निकली तूफानी सेंचुरी में पांच धांसू कीर्तिमान बने हैं।

123 साल पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त

हेड ने टेस्ट क्रिकेट में चौथी पारी में सबसे तेज शतक लगाने का कारनामा अंजाम दिया है। उन्होंने इंग्लैंड के गिल्बर्ट जेसोप का 123 साल पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त किया है। गिल्बर्ट ने 1902 में ओवल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच की चौथी पारी में 76 गेंदों में सेंचुरी लगाई थी। उन्होंने 104 गेंदों में कुल 77 रन बनाए थे, जिसमें 17 चौके हैं। इंग्लैंड ने तब 263 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए एक विकेट से रोमांचक जीत अपने नाम की थी।

एशेज में दूसरी सबसे तेज सेंचुरी

टैविस हेड ने एशेज इतिहास की दूसरी सबसे तेज सेंचुरी ठोकने का कमाल किया है। एशेज इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड एडम गिलक्रिस्ट के नाम दर्ज है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज विकेटकीपर-बल्लेबाज गिलक्रिस्ट ने दिसंबर 2006 में पर्थ में खेले गए एशेज टेस्ट की दूसरी पारी में सिर्फ 57 गेंदों में शतक पूरा किया था। गिलक्रिस्ट ने 59 गेंदों का सामना करने के बाद 102 रन बनाए थे। उन्होंने 12 चौके और चार छक्के मारे। ऑस्ट्रेलिया को 206 रन से जीत मिली थी।

डेविड वॉर्नर की बराबरी की

हेड टेस्ट क्रिकेट में संयुक्त रूप से सबसे तेज शतक जड़ने वाले ओपनर बन गए हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व धाकड़ ओपनर डेविड वॉर्न की बराबरी की है। वॉर्नर ने 2012 में पर्थ में भारत के खिलाफ टेस्ट में 69 गेंदों में शतक कंप्लीट किया था। वॉर्नर ने 159 गेंदों में कुल 180 रन बनाए थे, जिसमें 20 चौके और पांच छक्के हैं। ऑस्ट्रेलिया ने पारी और 37 रनों से मैच जीता था।

टेस्ट में पांचवां सबसे तेज शतक

टैविस हेड टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में संयुक्त रूप से पांचवें स्थान पर पहुंच गए हैं। हेड और वॉर्नर के अलावा वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज शिवनारायण चन्द्रपॉल भी 69 गेंदों में शतक मार चुके है। सबसे तेज सेंचुरी जड़ने का रिकॉर्ड ब्रैंडन मैकुलम के नाम है। न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर मैकुलम ने 2016 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 57 गेंदों में सेंचुरी पूरी की थी।

जॉनी बेयरस्टो का रिकॉर्ड तोड़ा

हेड का तूफानी पारी के दौरान 148.19 का स्ट्राइक रेट है, जो एक नई उपलपब्धि है। यह टेस्ट इतिहास में सफल रन चेज में सबसे अधिक स्ट्राइक रेट है। हेड ने इंग्लैंड के जॉनी बेयरस्टो का रिकॉर्ड तोड़ा है। बेयरस्टो ने 2022 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 92 गेंदों में 14 चौकों और सात छक्कों की बदौलत 136 रनों की पारी खेली थी। उनका स्ट्राइक रेट 147.82 का था।

मोहम्मद अकरम, लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। अकरम को पत्रकारिता में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं। अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। और पढ़ें
