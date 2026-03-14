टी-20 विश्व कप में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टॉप-5 टीमें, जानिए भारत कितने नंबर पर और पाकिस्तान कहां?
टी-20 विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक मैच किन पाचं टीमों ने जीते हैं आइए आज हम आपको बताते है। भारत इस लिस्ट में अपना जलवा बनाए हुए है, जबकि भारत के मुकाबले पाकिस्तान लिस्ट में बहुत नीचे है।
हाल ही में टी-20 विश्व कप के 10वें संस्करण का समापन हुआ है। भारत ने इस एडिशन में अपना कब्जा जमाया और खिताबी जीत अपने नाम की। क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट के विश्व कप की शुरुआत साल 2007 में हुई थी और तब भी भारतीय टीम ने ही इसे अपने नाम किया था। उस समय भारत के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे। इसके बाद भारत को टी-20 विश्व कप का खिताब जीतने में लंबा समय लगा। भारत ने 2007 के बाद 2024 में रोहित शर्मा की कप्तानी में टी-20 विश्व कप का खिताब अपने नाम किया। इसके बाद टीम इंडिया ने अब सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में 2026 में टी-20 विश्व कप जीता है।
भारत ने टी-20 विश्व कप का खिताब तीन बार तो जीता है और वह ऐसा करने वाली दुनिया की पहली टीम भी है। लेकिन सवाल यह है कि टी-20 विश्व कप में सबसे ज्यादा मैच किस टीम ने जीते हैं। तो आपको जानकर हैरानी या खुशी हो सकती है कि इसका जवाब भी भारत ही है। जी हां, सही पढ़ा आपने। भारतीय टीम ही वह टीम है, जिसने टी-20 विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा जीत हासिल की है। भारत ने कुल 61 मैच खेले हैं, जिसमें से 44 में जीत हासिल हुई है, जबकि 16 मुकाबले हारे हैं और 1 मैच बेनतीजा रहा था। टी-20 विश्व कप के इतिहास में भारत के बाद जीत के मामले में दूसरी सबसे सफल टीम दक्षिण अफ्रीका है। अफ्रीका ने अभी तक भले ही एक भी ट्रॉफी अपने नाम ना की हो, लेकिन मैच जीतने के मामले में भारत के बाद वे दूसरे स्थान पर हैं।
दक्षिण अफ्रीका ने टी-20 विश्व कप में कुल 57 मैच खेले हैं, जिनमें से 39 में जीत हासिल की है और 17 में हार का सामना करना पड़ा है, जबिक एक मुकाबला बिना रिजल्ट के गया था। इस सूची में तीसरे स्थान पर 36 जीत और 25 हार के साथ श्रीलंका है। श्रीलंका का 1 मैच बिना रिजल्ट के भी गया है। चौथे स्थान पर इंग्लैंड का नाम है। इंग्लैंड ने दो बार टी-20 विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है, जबकि उसका जीत प्रतिशत और मैच जीतने की संख्या भी शानदार है। इंग्लैंड ने विश्व कप में अब तक कुल 34 जीत और 24 हार हासिल की है। दो मैच इसके बेनतीजा रहे हैं। पाकिस्तान इस लिस्ट में 34 जीत, 23 हार और 1 बिना रिजल्ट के लिस्ट में पांचवें स्थान पर है। ऑस्ट्रेलिया 32 जीत और 19 हार के साथ लिस्ट में पाकिस्तान से पीछे है। उसका 1 मैच बिना रिजल्ट के गया था। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड क्रमश:32 और 30 जीत के साथ 6वें और 7वें स्थान पर हैं।
टी-20 विश्व कप में सर्वाधिक मैच जीतने वाली टीमें
भारत- 44 जीत, 16 हार, 1 बे-नतीजा
दक्षिण अफ्रीका- 39 जीत, 17 हार, 1 बिना रिजल्ट के
श्रीलंका, 36 जीत, 25 हार, 1 बिना रिजल्ट
इंग्लैंड- 34 जीत, 24 हार, 2 बिना रिजल्ट
पाकिस्तान-34 जीत, 23 हार, 1 बिना रिजल्ट
ऑस्ट्रेलिया- 32 जीत, 19 हार
न्यूजीलैंड- 30 जीत, 24 हार, 1 बेनतीजा
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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