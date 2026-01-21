ICC वनडे रैंकिंग में सबसे ज्यादा दिन नंबर-1 रहने वाले टॉप 5 प्लेयर, विराट कोहली से एक हफ्ते में छिना 'ताज'

संक्षेप: Virat Kohli ICC ODI Rankings: सुपरस्टार क्रिकेटर विराट कोहली से आईसीसी वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग में नंबर-1 का ताज छिन गया है। वह पिछले हफ्ते ही शीर्ष पर पहुंच थे।

Virat Kohli ICC ODI Rankings: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने बुधवार को पुरुष खिलाड़ियों की ताजा वनडे रैंकिंग जारी की है। भारत के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली का सात दिन में ताज छिन गया है। न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल कोहली को पछाड़कर नंबर-1 वनडे बल्लेबाज बन गए हैं। मिचेल के खाते में फिलहाल 845 रेटिंग अंक हैं। उन्होंने हाल ही में भारत के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में 352 रन बनाए, जिसमें दो शतक हैं। न्यूजीलैंड ने पहली बार भारत में वनडे सीरीज जीती और मिचेल प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए। कोहली 795 अंकों के साथ दूसरे पायदान पर खिसक गए हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड के विरुद्ध 240 रन जोड़े, जिसमें एक शतक है और एक बार नर्वस नाइंटीज का शिकार हुए।

37 वर्षीय कोहली आईसीसी वनडे बैटर्स की रैंकिंग में सबसे ज्यादा दिन नंबर-1 रहने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में तीसरे पायदान पर हैं। वह अब तक अपने करियर में कुल 1553 दिन नंबर-1 वनडे बल्लेबाज रह चुके हैं। वह पहली बार अक्टूबर 2013 में शीर्ष पर पहुंचे थे। कोहली ने 14 जनवरी 2026 को 1404 दिनों के लंबे इंतजार के बाद रैंकिंग में बादशाहत हासिल की थी लेकिन एक हफ्ते में ताज छिन गया। बसे ज्यादा दिनों तक नंबर-1 रहने का रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के महान क्रिकेटर विवियन रिचर्ड्स के नाम दर्ज है। वह 2306 दिन टॉप पर थे। उनके बाद सूची में वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज ब्रायन लारा हैं। वह 2079 तक दिनों नंबर-1 वनडे बल्लेबाज रहे।

ICC वनडे बैटर्स रैंकिंग में सबसे ज्यादा दिन नंबर-1 रहे टॉप 5 प्लेयर

प्लेयर देश नंबर-1 रहने वाले दिन विवियन रिचर्ड्स वेस्टइंडीज 2306 ब्रायन लारा वेस्टइंडीज 2079 विराट कोहली भारत 1553 माइकल बेवन ऑस्ट्रेलिया 1361 बाबर आजम पाकिस्तान 1359