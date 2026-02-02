T20 वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के ठोकने वाले टॉप 5 प्लेयर, विराट कोहली लिस्ट में लास्ट

संक्षेप: T20 वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज्यादा ठोकने वाले टॉप 5 प्लेयर की लिस्ट में विराट कोहली अंतिम पायदान पर हैं। अब तक दो खिलाड़ी 50 या उससे अधिक छक्के लगा पाए हैं।

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का शनिवार से आगाज होने जा रहा है। भारत और श्रीलंका टूर्नामेंट के दसवें संस्करण के संयुक्त मेजबान हैं। भारत डिफेंडिंग चैंपियन है। क्रिकेट फैंस को एक बार फिर चौके-छक्कों की बरसात देखने को मिलेगी। चलिए, आपको टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के ठोकने वाले टॉप 5 प्लेयर के बारे में बताते हैं। लिस्ट में दो भारतीय जबकि वेस्टइंडीज, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का एक-एक प्लेयर शामिल है। साल 2007 से शुरू हुए टूर्नामेंट में अब तक सिर्फ दो खिलाड़ी ही 50 या उससे अधिक सिक्स लगा पाए हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में सर्वाधिक छक्के मारने का रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम दर्ज है। वेस्टइंडीज के पूर्व घाकड़ क्रिकेटर गेल ने टूर्नामेंट में 33 मैचों में 63 सिक्स उड़ाए। वह आखिरी बार 2021 टी20 वर्ल्ड कप में खेले थे। 'हिटमैन' रोहित शर्मा दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने 47 मुकाबलों में 50 सिक्स लगाने का कारनामा अंजाम दिया। रोहित के नेतृत्व में भारत ने 2024 में टी20 वर्ल्ड कप जीता था। वह टेस्ट और टी20 इंटरनेसनल से संन्यास ले चुके हैं। इंग्लैंड के विकेटकीपर-बल्लेबाज जोस बटलर ने 35 मैचों में 43 सिक्स जड़े हैं। वह आगामी टूर्नामेंट में एक्शन में नजर आएंगे।

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर फेहरिस्त में चौथे नंबर हैं। उन्होंने 41 मैच खेलने के बाद 40 सिक्स उड़ाए। उन्होंने 2024 में रिटायरमेंट ले लिया। भारत के स्टार क्रिकेटर विराट कोहली लिस्ट में अंतिम पायदान पर हैं। वह 35 सिक्स के साथ पांचवे पायदान पर हैं। उन्होंने टूर्नामेंट में 2012 से से लेकर 2024 तक कुल 35 मैच खेले। रोहित की तरह कोहली भी टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से रिटायर हो चुके हैं। दोनों ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद सबसे छोटे फॉर्मेट को अलविदा कहा था और अब भारतीय टीम के लिए सिर्फ वनडे क्रिकेट खेलते हैं।

T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा ठोकने वाले टॉप 5 प्लेयर