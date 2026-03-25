IPL में 1000 से ज्यादा रन बनाकर सर्वाधिक स्ट्राइक रेट रखने टॉप-5 ओपनर, फिल साल्ट का जवाब नहीं, सहवाग भी सूची में
आईपीएल में मिनिमम एक हजार रन बनाकर सर्वाधिक स्ट्राइक रेट रखने वाले टॉप-5 सलामी बल्लेबाज कौन-कौन हैं, आइए आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं। इस सूची में फिल साल्ट से लेकर सहवाग तक मौजूद हैं।
आईपीएल का 19वां सीजन 28 मार्च से शुरू हो रहा है। दुनिया की सबसे लोकप्रिय क्रिकेट लीग के अब तक 28 सीजन खेले जा चुके हैं, जिनमें कई रिकॉर्ड्स बने और कई टूटे हैं। आईपीएल के इतिहास में सर्वाधिक स्ट्राइक रेट से रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज कौन हैं, यह सवाल आपके दिमाग में आता होगा। ऐसे में आइए आज हम आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं। इस सूची में 5 में से तीन भारतीय बल्लेबाज हैं। एक आरसीबी का धुरंधर और एक पंजाब किंग्स का धुरंधर भी शामिल है।
आईपीएल में कम से कम 1000 रन बनाने वाले सलामी बल्लेबाजों में सर्वाधिक स्ट्राइक रेट इंग्लैंड के फिल सॉल्ट का है। सॉल्ट ने अपने करियर में अब तक आईपीएल में कुल 31 मैच खेले हैं, जिसकी सभी 31 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 35.24 की औसत और 176.81 की स्ट्राइक रेट के साथ कुल 1022 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका सर्वोच्च स्कोर नाबाद 89 रन है। उन्होंने 10 अर्धशतकीय पारियां खेली हैं। आईपीएल में सर्वाधिक स्ट्राइक रेट वाले दूसरे बल्लेबाज सुनील नरेन हैं, जिन्होंने बतौर ओपनर 67 मैचों की 66 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए कुल 1463 रन बनाए हैं और इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 175.84 का रहा है। उन्होंने आईपीएल में 6 अर्धशतक और 1 शतक जड़े हैं और उनका सर्वोच्च स्कोर 109 रन है।
आईपीएल में 1000 से ज्यादा रन बनाकर सर्वाधिक स्ट्राइक रेट रखने वाले बल्लेबाजों में तीसरे स्थान पर भारत के अभिषेक शर्मा का नाम है। बाएं हाथ के इस सलामी बल्लेबाज ने अब तक कुल 52 मैच खेले हैं, जिसकी 51 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 29.82 की औसत और 165.66 की स्ट्राइक रेट के साथ कुल 1491 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 8 अर्धशतक और 1 शतक जड़ा है। उनका सर्वोच्च स्कोर 141 रन है। इस सूची में चौथे नंबर पर भारत के महान सलामी बल्लेबाजों में से एक वीरेंद्र सहवाग का नाम है। दाए हाथ के इस बल्लेबाज ने आईपीएल में बतौर ओपनर कुल 98 मैच की 98 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 27.8 की औसत और 156.82 के स्ट्राइक रेट से कुल 2586 रन बनाए थे। इस दौरान सहवाग ने 15 अर्धशतक और दो शतक जड़े थे। आईपीएल में उनका सर्वोच्च स्कोर 122 रन है।
आईपीएल में 1000 से ज्यादा रन बनाकर सर्वाधिक स्ट्राइक रेट रखने वाले टॉप-5 बल्लेबाजों में पांचवें नंबर पर पंजाब किंग्स के सलामी बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह हैं। उन्होंने 42 मैचों की 42 पारियों में सलामी बल्लेबाजी करते हुए 155.66 की स्ट्राइक रेट और 27.5 की औसत से कुल 1155 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 7 अर्धशतक और 1 शतक लगाए हैं। सिंह का आईपीएल में सर्वोच्च स्कोर 103 रन है।
आईपीएल में सर्वाधिक स्ट्राइक रेट वाले टॉप-5 बैटर (निम्नतम 1000 रन)
फिल साल्ट- 176.81
सुनील नरेन- 175.84
अभिषेक शर्मा- 165.66
वीरेंद्र सहवाग- 156.82
प्रभसिमरन सिंह- 155.66
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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