2025 में किस टीम ने जीते सबसे ज्यादा मैच, भारत से आगे सिर्फ ये देश; पाकिस्तान भी टॉप-3 में

संक्षेप: क्रिकेट के नजरिए से 2025 एक ऐतिहासिक साल रहा। जीत के आंकड़ों को देखें तो न्यूजीलैंड की टीम इस साल की सबसे सफल टीम बनकर उभरी है, जबकि टीम इंडिया बड़े खिताबों (चैंपियंस ट्रॉफी, एशिया कप) की विजेता रही।

साल 2025 क्रिकेट फैंस के लिए काफी यादगार रहा है। भारतीय टीम ने इस साल दो ट्रॉफी अपने नाम की और टीम साल के अंत तक तक व्हाइट बॉल फॉर्मेट में नंबर वन टीम बनने का गौरव हासिल किया। भारतीय टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी और एशिया कप जीतकर सफेद गेंद के खेल में अपनी बादशाहत कायम रखी। हालांकि टेस्ट में घर पर भारतीय टीम उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सकी। वहीं साल 2025 में सबसे ज्यादा मैच जीतने के मामले में भारतीय टीम दूसरे स्थान पर रही। न्यूजीलैंड की टीम इस रिकॉर्ड में नंबर वन रही और सबसे ज्यादा मैच जीतने का रिकॉर्ड कायम किया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

न्यूजीलैंड ने मैच जीतने के मामले में सभी देशों को पीछे छोड़ दिया। वहीं दक्षिण अफ्रीका ने 'चोकर्स' का टैग हटाकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीतकर इतिहास रचा। पाकिस्तान ने भी अपना प्रदर्शन बेहतर किया। ऑस्ट्रेलिया ने साल के अंत में टेस्ट में दबदबा कायम किया।

न्यूजीलैंड की टीम ने जीते सबसे ज्यादा मैच न्यूजीलैंड की टीम के लिए 2025 बेहद खास रहा। रचिन रवींद्र और मैट हेनरी जैसे सितारों के दम पर न्यूजीलैंड ने टेस्ट क्रिकेट में अपना दबदबा बनाए रखा और वनडे फॉर्मेट में चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल तक का सफर तय किया। कीवी टीम ने इस साल सबसे अधिक 33 मैच जीते। वे साल 2025 में टेस्ट क्रिकेट में अजेय रहने वाली इकलौती टीम रहे। टेस्ट में न्यूजीलैंड ने 8 मैच खेले और 6 जीते, दो मैच ड्रॉ रहे। वनडे में कीवी टीम ने कुल 18 मैच खेले, जिसमें से 14 जीते और चार गंवाए। वहीं टी20 इंटरनेशनल में टीम ने 21 मुकाबले खेले और 13 जीते, जबकि 8 में उसे हार मिली। न्यूजीलैंड ने कुल 47 मैच खेले और 33 में जीत हासिल की। टीम ने 12 मुकाबले गंवाए।

भारत दूसरे स्थान पर रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव और शुभमन गिल के नेतृत्व में भारतीय टीम ने सफेद गेंद के क्रिकेट में गजब का प्रदर्शन किया। भारतीय टीम ने साल की शुरुआत में दुबई में न्यूजीलैंड को हराकर तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता। इसके बाद एशिया कप 2025 में पाकिस्तान को धूल चटाते हुए ट्रॉफी अपने नाम की। हालांकि, टेस्ट में भारत के लिए यह साल कठिन रहा। टीम को घरेलू मैदान पर दक्षिण अफ्रीका से हार का सामना करना पड़ा और WTC फाइनल की दौड़ से बाहर होना पड़ा। भारतीय टीम ने इस साल 45 मैच खेले और 31 जीते, जबकि टीम को 12 मैचों में हार का मुंह देखना पड़ा। टेस्ट में भारत ने 10 मैच खेले हैं और 4 जीते, जबकि 5 में उसे हार मिली। वनडे में 14 मैच खेलते हुए 11 जीते और तीन गंवाए। जबकि टी20 में 21 मैच खेले और 16 जीते। तीन गंवाए और दो बेनतीजा रहे।

पाकिस्तान का प्रदर्शन रहा संतोषजनक पाकिस्तान ने इस साल सबसे ज्यादा 56 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले। हालांकि जीत का प्रतिशत न्यूजीलैंड और भारत से कम रहा, लेकिन सलमान अली आगा की कप्तानी में टीम ने टी20 और वनडे में कई यादगार जीतें दर्ज कीं। पाकिस्तान ने इस साल 30 मैच जीते और 24 मैच गंवाए हैं। पाकिस्तान ने टेस्ट में 7 मैच खेले और सिर्फ एक ही जीत सकी। टीम ने 4 मुकाबले गंवाए, जबकि दो मैच ड्रॉ या बेनतीजा रहे। वनडे में टीम ने 22 मैच खेले और 14 में जीत हासिल की। टीम ने 8 मुकाबले गंवाए। पाकिस्तान ने 27 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले और 15 जीते, जबकि 12 गंवाए।

ऑस्ट्रेलिया को मिला चौथा स्थान ऑस्ट्रेलिया ने सीमित ओवरों के बजाय टेस्ट क्रिकेट को प्राथमिकता दी। उन्होंने एशेज सीरीज में इंग्लैंड पर अपना दबदबा बनाए रखा, हालांकि WTC फाइनल में दक्षिण अफ्रीका के हाथों मिली हार उनके लिए एक बड़ा झटका रही। ऑस्ट्रेलिया ने इस साल कुल 38 मैच खेले, जिसमें से 23 मैच जीते और 15 मुकाबले गंवाए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने टेस्ट में 11 मैच खेले और 9 में जीत हासिल की। टीम ने दो मैच गंवाए। वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने 12 मैच खेले, जिसमें 6 गंवाए और इतने में ही जीत हासिल की। टी20 में ऑस्ट्रेलिया ने 15 मैच खेले और 8 में जीत हासिल की और 7 मैच गंवाए।