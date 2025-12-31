Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Top 5 Most Successful Cricket Teams in 2025 New Zealand India Lead the Race for Global Dominance Champions Trophy wtc
2025 में किस टीम ने जीते सबसे ज्यादा मैच, भारत से आगे सिर्फ ये देश; पाकिस्तान भी टॉप-3 में

2025 में किस टीम ने जीते सबसे ज्यादा मैच, भारत से आगे सिर्फ ये देश; पाकिस्तान भी टॉप-3 में

संक्षेप:

क्रिकेट के नजरिए से 2025 एक ऐतिहासिक साल रहा। जीत के आंकड़ों को देखें तो न्यूजीलैंड की टीम इस साल की सबसे सफल टीम बनकर उभरी है, जबकि टीम इंडिया बड़े खिताबों (चैंपियंस ट्रॉफी, एशिया कप) की विजेता रही।

Dec 31, 2025 05:34 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

साल 2025 क्रिकेट फैंस के लिए काफी यादगार रहा है। भारतीय टीम ने इस साल दो ट्रॉफी अपने नाम की और टीम साल के अंत तक तक व्हाइट बॉल फॉर्मेट में नंबर वन टीम बनने का गौरव हासिल किया। भारतीय टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी और एशिया कप जीतकर सफेद गेंद के खेल में अपनी बादशाहत कायम रखी। हालांकि टेस्ट में घर पर भारतीय टीम उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सकी। वहीं साल 2025 में सबसे ज्यादा मैच जीतने के मामले में भारतीय टीम दूसरे स्थान पर रही। न्यूजीलैंड की टीम इस रिकॉर्ड में नंबर वन रही और सबसे ज्यादा मैच जीतने का रिकॉर्ड कायम किया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

न्यूजीलैंड ने मैच जीतने के मामले में सभी देशों को पीछे छोड़ दिया। वहीं दक्षिण अफ्रीका ने 'चोकर्स' का टैग हटाकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीतकर इतिहास रचा। पाकिस्तान ने भी अपना प्रदर्शन बेहतर किया। ऑस्ट्रेलिया ने साल के अंत में टेस्ट में दबदबा कायम किया।

न्यूजीलैंड की टीम ने जीते सबसे ज्यादा मैच

न्यूजीलैंड की टीम के लिए 2025 बेहद खास रहा। रचिन रवींद्र और मैट हेनरी जैसे सितारों के दम पर न्यूजीलैंड ने टेस्ट क्रिकेट में अपना दबदबा बनाए रखा और वनडे फॉर्मेट में चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल तक का सफर तय किया। कीवी टीम ने इस साल सबसे अधिक 33 मैच जीते। वे साल 2025 में टेस्ट क्रिकेट में अजेय रहने वाली इकलौती टीम रहे। टेस्ट में न्यूजीलैंड ने 8 मैच खेले और 6 जीते, दो मैच ड्रॉ रहे। वनडे में कीवी टीम ने कुल 18 मैच खेले, जिसमें से 14 जीते और चार गंवाए। वहीं टी20 इंटरनेशनल में टीम ने 21 मुकाबले खेले और 13 जीते, जबकि 8 में उसे हार मिली। न्यूजीलैंड ने कुल 47 मैच खेले और 33 में जीत हासिल की। टीम ने 12 मुकाबले गंवाए।

भारत दूसरे स्थान पर

रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव और शुभमन गिल के नेतृत्व में भारतीय टीम ने सफेद गेंद के क्रिकेट में गजब का प्रदर्शन किया। भारतीय टीम ने साल की शुरुआत में दुबई में न्यूजीलैंड को हराकर तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता। इसके बाद एशिया कप 2025 में पाकिस्तान को धूल चटाते हुए ट्रॉफी अपने नाम की। हालांकि, टेस्ट में भारत के लिए यह साल कठिन रहा। टीम को घरेलू मैदान पर दक्षिण अफ्रीका से हार का सामना करना पड़ा और WTC फाइनल की दौड़ से बाहर होना पड़ा। भारतीय टीम ने इस साल 45 मैच खेले और 31 जीते, जबकि टीम को 12 मैचों में हार का मुंह देखना पड़ा। टेस्ट में भारत ने 10 मैच खेले हैं और 4 जीते, जबकि 5 में उसे हार मिली। वनडे में 14 मैच खेलते हुए 11 जीते और तीन गंवाए। जबकि टी20 में 21 मैच खेले और 16 जीते। तीन गंवाए और दो बेनतीजा रहे।

पाकिस्तान का प्रदर्शन रहा संतोषजनक

पाकिस्तान ने इस साल सबसे ज्यादा 56 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले। हालांकि जीत का प्रतिशत न्यूजीलैंड और भारत से कम रहा, लेकिन सलमान अली आगा की कप्तानी में टीम ने टी20 और वनडे में कई यादगार जीतें दर्ज कीं। पाकिस्तान ने इस साल 30 मैच जीते और 24 मैच गंवाए हैं। पाकिस्तान ने टेस्ट में 7 मैच खेले और सिर्फ एक ही जीत सकी। टीम ने 4 मुकाबले गंवाए, जबकि दो मैच ड्रॉ या बेनतीजा रहे। वनडे में टीम ने 22 मैच खेले और 14 में जीत हासिल की। टीम ने 8 मुकाबले गंवाए। पाकिस्तान ने 27 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले और 15 जीते, जबकि 12 गंवाए।

ये भी पढ़ें:टी20 विश्व कप से कॉमनवेल्थ गेम्स तक, 2026 में देखें भारत का स्पोर्ट्स कैलेंडर

ऑस्ट्रेलिया को मिला चौथा स्थान

ऑस्ट्रेलिया ने सीमित ओवरों के बजाय टेस्ट क्रिकेट को प्राथमिकता दी। उन्होंने एशेज सीरीज में इंग्लैंड पर अपना दबदबा बनाए रखा, हालांकि WTC फाइनल में दक्षिण अफ्रीका के हाथों मिली हार उनके लिए एक बड़ा झटका रही। ऑस्ट्रेलिया ने इस साल कुल 38 मैच खेले, जिसमें से 23 मैच जीते और 15 मुकाबले गंवाए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने टेस्ट में 11 मैच खेले और 9 में जीत हासिल की। टीम ने दो मैच गंवाए। वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने 12 मैच खेले, जिसमें 6 गंवाए और इतने में ही जीत हासिल की। टी20 में ऑस्ट्रेलिया ने 15 मैच खेले और 8 में जीत हासिल की और 7 मैच गंवाए।

दक्षिण अफ्रीका बना टेस्ट चैंपियन

दक्षिण अफ्रीका के लिए 2025 'चमत्कारों का साल' रहा। तेम्बा बावुमा की कप्तानी में दक्षिण अफ्रीका ने लॉर्ड्स के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया को हराकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीता। यह 1998 के बाद उनका पहला आईसीसी खिताब था। दक्षिण अफ्रीका का टेस्ट में दबदबा रहा। टीम ने इस साल 9 मैच खेले और सात में जीत हासिल की। टीम ने सिर्फ एक मैच गंवाए और एक मैच ड्रॉ या बेनतीजा रहा। वनडे में अफ्रीका ने 16 मैच खेले और सात में जीत हासिल की। नौ मुकाबले टीम ने गंवाए। टी20 में अप्रीका ने 18 मैच खेले और सिर्फ सात ही जीत सके। 11 मुकाबलों में टीम को हार का मुंह देखना पड़ा।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
Indian Cricket Team New Zealand Cricket Team Asia Cup 2025 अन्य..
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |