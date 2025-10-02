किस टीम के नाम सबसे लंबी विनिंग स्ट्रीग का वर्ल्ड रिकॉर्ड? वेस्टइंडीज से 23 सालों से नहीं हारा भारत

भारत-वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज का आगाज हो चुका है। टीम इंडिया पिछले 23 सालों से वेस्टइंडीज से कोई मैच नहीं हारी है। भारत मई 2002 में वेस्टइंडीज से आखिरी टेस्ट मैच हारा था।

भारत बनाम वेस्टइंडीज दो मैच की टेस्ट सीरीज का पहला मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस सीरीज में टीम इंडिया की नजरें वेस्टइंडीज के खिलाफ जारी विनिंग स्ट्रीक को बरकरार रखने पर होगी। बता दें, भारत पिछले 23 सालों में वेस्टइंडीज के खिलाफ 25 टेस्ट मैच खेल चुका है और इस दौरान उन्हें एक भी बार हार का सामना नहीं करना पड़ा है। टीम इंडिया को मई 2002 में आखिरी बार वेस्टइंडीज के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। बात किसी विपक्षी टीम के खिलाफ सबसे लंबी अपराजित स्ट्रीक की करें तो भारत लिस्ट में चौथा पायदान पर है। जी हां, टीम इंडिया के ऊपर वेस्टइंडीज और इंग्लैंड जैसी टीमें हैं 20वीं सदी में अपना दबदबा बनाया था।

इंग्लैंड के नाम किसी विपक्षी टीम के खिलाफ सबसे लंबी अपराजित स्ट्रीक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 1930 से 1975 के बीच उन्होंने लगातार न्यूजीलैंड को 47 मुकाबलों में धूल चटाई थी। उनके अलावा आज तक कोई टीम लगातार इतने मैचों में किसी टीम से नहीं हारी है।

वहीं इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ 1961 से 1982 के बीच लगातार 30 मैचों में हार का सामना नहीं किया था।

वेस्टइंडीज की टीम लिस्ट में तीसरे पायदान पर है, उन्होंने इंग्लैंड पर 1976 से 1988 के बीच दबदबा बनाए रखा और लगातार 29 मैचों में एक भी नहीं हाराय।

भारत की टीम इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है, हालांकि टीम इंडिया के नाम खास रिकॉर्ड है। 21वीं सदी में किसी भी टीम के खिलाफ सबसे लंबी विनिंग स्ट्रीक का रिकॉर्ड है। भारत के अलावा कोई टीम किसी अन्य टीम पर इतना दबदबा नहीं बना पाई।

किसी विपक्षी टीम के खिलाफ सबसे लंबी विनिंग स्ट्रीक- 47 इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड (1930-75)

30 इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान (1961-82)

29 वेस्टइंडीज बनाम इंग्लैंड (1976-88)

25 भारत बनाम वेस्टइंडीज (2002-23)*

24 ऑस्ट्रेलिया बनाम साउथ अफ्रीका (1911-52)

24 वेस्टइंडीज बनाम भारत (1948-71)

बात भारत-वेस्टइंडीज टेस्ट की करें तो, वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। खबर लिखे जाने तक मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह वेस्टइंडीज को 2 झटके दे चुके हैं। भारत इस मैच में दो तेज गेंदबाज, तीन स्पिनर और एक ऑलराउंडर के साथ उतरा है।

भारत (प्लेइंग इलेवन): यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुबमन गिल (कप्तान), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, वाशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रित बुमरा, मोहम्मद सिराज