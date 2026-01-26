T20I में भारत के लिए 5 सबसे तेज फिफ्टी प्लस पारियां, अभिषेक शर्मा यहां भी छाए

संक्षेप: अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 में महज 20 गेंदों में 68 रनों की नाबाद और धुआंधार पारी खेली। टी20 इंटरनेशनल में ये किसी भी भारतीय की दूसरी सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट से फिफ्टी प्लस पारी थी। लक्ष्य का पीछा करते हुए ये किसी भी भारतीय की टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज फिफ्टी प्लस की पारी है।

दुनिया के नंबर एक टी20 बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का धुरंधर अवतार जारी है। अपनी विध्वंसक पारियों से वह लगातार नई-नई उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में उन्होंने महज 20 गेंदों में 68 रनों की नाबाद और धुआंधार पारी खेली। टी20 इंटरनेशनल में ये किसी भी भारतीय की दूसरी सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट से फिफ्टी प्लस पारी थी। लक्ष्य का पीछा करते हुए ये किसी भी भारतीय की टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज फिफ्टी प्लस की पारी है।

अभिषेक शर्मा ने अपनी नाबाद पारी में 7 चौके और 5 छक्के जड़े। उनका स्ट्राइक रेट 340 का रहा। भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भी 26 गेंद में 57 रनों की नाबाद तूफानी पारी खेली। यादव ने 6 चौके और 3 छक्के उड़ाए और उनका स्ट्राइक रेट 219.23 का रहा। इनके अलावा ईशान किशन ने भी 13 गेंदों में 28 रन की पारी खेली थी। भारत ने महज 10वें ओवर में ही 154 रनों के लक्ष्य को हासिल कर लिया।

1- युवराज सिंह, 362.5 स्ट्राइक रेट टी20 इंटरनेशनल में अगर सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट से फिफ्टी प्लस खेलने वाले भारतीयों की बात करें तो अभिषेक शर्मा के गुरु युवराज सिंह टॉप पर हैं। यूवी ने 19 सितंबर 2007 को इंग्लैंड के खिलाफ डर्बन में महज 16 गेंदों में 58 रन की पारी खेली थी। उनका स्ट्राइक रेट 362.5 का रहा था। उन्होंने अपनी पारी में 3 चौके और 7 छक्के जड़े थे। उस मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी की थी।

2- अभिषेक शर्मा, 340 स्ट्राइक रेट लिस्ट में दूसरे नंबर पर अभिषेक शर्मा की 25 जनवरी 2026 को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली गई 68 रनों की पारी रही, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 340 की रही। शर्मा ने लक्ष्य का पीछा करते हुए ये पारी खेली।

3- सूर्यकुमार यादव, 277.27 स्ट्राइक रेट लिस्ट में तीसरे नंबर पर भारत के मौजूदा कप्तान सूर्यकुमार यादव का नाम है। सूर्या ने 2 अक्टूबर 2022 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ गुवाहाटी में 22 गेंदों में 61 रन की पारी खेली थी। उनका स्ट्राइक रेट 277.27 का था। सूर्या ने अपनी उस पारी में 5 चौके और 5 छक्के जड़े थे। उस मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी की थी।

4- रोहित शर्मा, 274.41 स्ट्राइक रेट सबसे तेज स्ट्राइक रेट के साथ फिफ्टी प्लस की पारी खेलने वाले भारतीयों की लिस्ट में पूर्व कप्तान रोहित शर्मा चौथे स्थान पर हैं। हिटमैन ने 22 दिसंबर 2017 को इंदौर में श्रीलंका के खिलाफ सिर्फ 43 गेंद में 118 रन की जबरदस्त पारी खेली थी। उन्होंने अपनी पारी के दौरान 12 चौके और 10 छक्के जड़े थे और उनका स्ट्राइक रेट 274.41 का रहा। उस मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी की थी।