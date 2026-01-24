T20I में न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे तेज फिफ्टी ठोकने वाले भारतीय, ईशान किशन एक झटके में बने नंबर-1

संक्षेप: ईशान किशन T20I में न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे तेज फिफ्टी जड़ने वाले भारतीय बन चुके हैं। 27 वर्षीय बल्लेबाज ने रायपुर टी20 में धमाकेदार अर्धशतकीय पारी खेली।

ईशान किशन ने भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरे टी20 में गर्दा उड़ा दिया। उन्होंने रायपुर के मैदान पर 209 के टारगेट का पीछा करते हुए 32 गेंदों में 76 रनों की तूफानी पारी खेली। उन्होंने 11 चौके और चार छक्के लगाए। यह उनका सबसे छोटे फॉर्मेट में सातवां अर्धशतक था। 27 वर्षीय बल्लेबाज ने अपने इंटरनेशनल करियर में वहली बार न्यूजीलैंड के सामने फिफ्टी जमाई। दो साल बाद भारतीय टीम की ओर से सीरीज खेल रहे ईशान को शानदार बल्लेबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत ने 15.2 ओवर में सात विकेट से दमदार जीत हासिल की और सीरीज में 2-0 की बढ़त बनाई।

ईशान किशन एक झटके में बने नंबर-1 ईशान ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे तेज फिफ्टी जड़ने का भारतीय रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। उन्होंने रायपुर टी20 में महज 21 गेंदों में 50 रन का आंकड़ा छू लिया था। वह एक झटके में अभिषेक शर्मा से लेकर रोहित शर्मा तक को पछाड़कर लिस्ट में नंबर-1 बन गए। अभिषेक न्यूजीलैंड के खिलाफ 22 गेंदों में अर्धशतक जमा चुके हैं। उन्होंने नायपुर में आयोजित पहले मैच में आतिशी पारी खेली थी। वहीं, रोहित, केएल राहुल और सूर्यकुमार यादव ने कीवी टीम के खिलाफ 23-23 गेंदों में फिफ्टी ठोकी। सूर्यकुमार ने रायुपर मैच में यह कमाल किया।

T20I में न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे तेज फिफ्टी ठोकने वाले टॉप 5 भारतीय 21 ईशान किशन, रायपुर 2026

22 अभिषेक शर्मा, नागपुर 2026

23 केएल राहुल, ऑकलैंड 2020

23 रोहित शर्मा, हैमिल्टन 2020

23 सूर्यकुमार यादव, रायपुर 2026