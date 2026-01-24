Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़TOP 5 Fastest Fifty Against New Zealand By Indians in T20I Ishan Kishan becomes number 1 in the list
T20I में न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे तेज फिफ्टी ठोकने वाले भारतीय, ईशान किशन एक झटके में बने नंबर-1

T20I में न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे तेज फिफ्टी ठोकने वाले भारतीय, ईशान किशन एक झटके में बने नंबर-1

संक्षेप:

ईशान किशन T20I में न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे तेज फिफ्टी जड़ने वाले भारतीय बन चुके हैं। 27 वर्षीय बल्लेबाज ने रायपुर टी20 में धमाकेदार अर्धशतकीय पारी खेली।

Jan 24, 2026 03:14 pm ISTMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
ईशान किशन ने भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरे टी20 में गर्दा उड़ा दिया। उन्होंने रायपुर के मैदान पर 209 के टारगेट का पीछा करते हुए 32 गेंदों में 76 रनों की तूफानी पारी खेली। उन्होंने 11 चौके और चार छक्के लगाए। यह उनका सबसे छोटे फॉर्मेट में सातवां अर्धशतक था। 27 वर्षीय बल्लेबाज ने अपने इंटरनेशनल करियर में वहली बार न्यूजीलैंड के सामने फिफ्टी जमाई। दो साल बाद भारतीय टीम की ओर से सीरीज खेल रहे ईशान को शानदार बल्लेबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत ने 15.2 ओवर में सात विकेट से दमदार जीत हासिल की और सीरीज में 2-0 की बढ़त बनाई।

ईशान किशन एक झटके में बने नंबर-1

ईशान ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे तेज फिफ्टी जड़ने का भारतीय रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। उन्होंने रायपुर टी20 में महज 21 गेंदों में 50 रन का आंकड़ा छू लिया था। वह एक झटके में अभिषेक शर्मा से लेकर रोहित शर्मा तक को पछाड़कर लिस्ट में नंबर-1 बन गए। अभिषेक न्यूजीलैंड के खिलाफ 22 गेंदों में अर्धशतक जमा चुके हैं। उन्होंने नायपुर में आयोजित पहले मैच में आतिशी पारी खेली थी। वहीं, रोहित, केएल राहुल और सूर्यकुमार यादव ने कीवी टीम के खिलाफ 23-23 गेंदों में फिफ्टी ठोकी। सूर्यकुमार ने रायुपर मैच में यह कमाल किया।

T20I में न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे तेज फिफ्टी ठोकने वाले टॉप 5 भारतीय

21 ईशान किशन, रायपुर 2026

22 अभिषेक शर्मा, नागपुर 2026

23 केएल राहुल, ऑकलैंड 2020

23 रोहित शर्मा, हैमिल्टन 2020

23 सूर्यकुमार यादव, रायपुर 2026

ईशान और सूर्या ने की अहम साझेदारी

ईशान और कप्तान सूर्यकुमार ने दूसरे टी20 में तीसरे विकेट के लिए 122 रनों की अहम साझेदारी की और कीवी टीम को बैकफुट पर धकेल दिया। ईशान 11वें ओवर में आउट हुए, जिसके बाद सूर्या ने शिवम दुबे के साथ 81 रनों की अटूट साझेदारी की और भारत को जीत की दहलीज पार कराई। सूर्या ने टी20 वर्ल्ड कप से पहले लय हासिल करते हुए सूर्यकुमार ने 23 पारियों से चले आ रहे अर्धशतक के सूखे को खत्म किया। उन्होंने 37 गेंद की नाबाद 82 पारी के दौरान नौ चौके और चार छक्के लगाए। दुबे ने 18 गेंदों में नाबाद 36 रन जुटाए। उनके बल्ले स एक चौका और तीन छक्के निकले। भारत ने टी20 इंटरनेशनल में लक्ष्य का सफलता से सबसे बड़े स्कोर के पीछा करने के अपने रिकॉर्ड की बराबरी की। टीम ने इससे पहले 2023 में विशाखापट्टनम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी लक्ष्य का पीछा करते हुए 209 रन बनाए थे।

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram
मोहम्मद अकरम, लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। अकरम को पत्रकारिता में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं। अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। और पढ़ें
