T20I में न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे तेज फिफ्टी ठोकने वाले भारतीय, ईशान किशन एक झटके में बने नंबर-1
ईशान किशन T20I में न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे तेज फिफ्टी जड़ने वाले भारतीय बन चुके हैं। 27 वर्षीय बल्लेबाज ने रायपुर टी20 में धमाकेदार अर्धशतकीय पारी खेली।
ईशान किशन ने भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरे टी20 में गर्दा उड़ा दिया। उन्होंने रायपुर के मैदान पर 209 के टारगेट का पीछा करते हुए 32 गेंदों में 76 रनों की तूफानी पारी खेली। उन्होंने 11 चौके और चार छक्के लगाए। यह उनका सबसे छोटे फॉर्मेट में सातवां अर्धशतक था। 27 वर्षीय बल्लेबाज ने अपने इंटरनेशनल करियर में वहली बार न्यूजीलैंड के सामने फिफ्टी जमाई। दो साल बाद भारतीय टीम की ओर से सीरीज खेल रहे ईशान को शानदार बल्लेबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारत ने 15.2 ओवर में सात विकेट से दमदार जीत हासिल की और सीरीज में 2-0 की बढ़त बनाई।
ईशान ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे तेज फिफ्टी जड़ने का भारतीय रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। उन्होंने रायपुर टी20 में महज 21 गेंदों में 50 रन का आंकड़ा छू लिया था। वह एक झटके में अभिषेक शर्मा से लेकर रोहित शर्मा तक को पछाड़कर लिस्ट में नंबर-1 बन गए। अभिषेक न्यूजीलैंड के खिलाफ 22 गेंदों में अर्धशतक जमा चुके हैं। उन्होंने नायपुर में आयोजित पहले मैच में आतिशी पारी खेली थी। वहीं, रोहित, केएल राहुल और सूर्यकुमार यादव ने कीवी टीम के खिलाफ 23-23 गेंदों में फिफ्टी ठोकी। सूर्यकुमार ने रायुपर मैच में यह कमाल किया।
T20I में न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे तेज फिफ्टी ठोकने वाले टॉप 5 भारतीय
21 ईशान किशन, रायपुर 2026
22 अभिषेक शर्मा, नागपुर 2026
23 केएल राहुल, ऑकलैंड 2020
23 रोहित शर्मा, हैमिल्टन 2020
23 सूर्यकुमार यादव, रायपुर 2026
ईशान और सूर्या ने की अहम साझेदारी
ईशान और कप्तान सूर्यकुमार ने दूसरे टी20 में तीसरे विकेट के लिए 122 रनों की अहम साझेदारी की और कीवी टीम को बैकफुट पर धकेल दिया। ईशान 11वें ओवर में आउट हुए, जिसके बाद सूर्या ने शिवम दुबे के साथ 81 रनों की अटूट साझेदारी की और भारत को जीत की दहलीज पार कराई। सूर्या ने टी20 वर्ल्ड कप से पहले लय हासिल करते हुए सूर्यकुमार ने 23 पारियों से चले आ रहे अर्धशतक के सूखे को खत्म किया। उन्होंने 37 गेंद की नाबाद 82 पारी के दौरान नौ चौके और चार छक्के लगाए। दुबे ने 18 गेंदों में नाबाद 36 रन जुटाए। उनके बल्ले स एक चौका और तीन छक्के निकले। भारत ने टी20 इंटरनेशनल में लक्ष्य का सफलता से सबसे बड़े स्कोर के पीछा करने के अपने रिकॉर्ड की बराबरी की। टीम ने इससे पहले 2023 में विशाखापट्टनम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी लक्ष्य का पीछा करते हुए 209 रन बनाए थे।