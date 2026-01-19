Cricket Logo
ODI में चेज करते हुए 100+ की स्ट्राइक रेट से सर्वाधिक शतक लगाने वाले टॉप-5 बैटर; कोहली शीर्ष पर

ODI में चेज करते हुए 100+ की स्ट्राइक रेट से सर्वाधिक शतक लगाने वाले टॉप-5 बैटर; कोहली शीर्ष पर

संक्षेप:

विराट कोहली वनडे क्रिकेट में चेज करते हुए 100 से अधिक की स्ट्राइक रेट से सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में मजबूती से शीर्ष पर बने हुए हैं। कोहली के नाम अब ऐसे 20 शतक दर्ज हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस सूची में दूसरे स्थान पर मौजूद रोहित शर्मा के नाम कोहली से आधे यानी 10 शतक हैं।

Jan 19, 2026 03:52 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उन्हें 'चेज मास्टर' क्यों कहा जाता है। न्यूजीलैंड के खिलाफ इंदौर के होल्कर क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए तीसरे वनडे मैच में भले ही भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन कोहली ने अपनी शतकीय पारी से एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है।

रविवार, 18 जनवरी 2026 को खेले गए इस मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। न्यूजीलैंड ने डेरिल मिचेल (137) और ग्लेन फिलिप्स (106) के शतकों की मदद से 50 ओवरों में 337 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत खराब रही, लेकिन विराट कोहली ने एक छोर संभाले रखा। कोहली ने 108 गेंदों पर 124 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 10 चौके और 3 छक्के शामिल थे। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 114.81 का रहा। हालांकि, कोहली का यह प्रयास टीम को जीत नहीं दिला सका और पूरी भारतीय टीम 46 ओवर में 296 रनों पर सिमट गई, जिससे न्यूजीलैंड ने यह मैच 41 रनों से जीत लिया।

इस पारी के साथ ही विराट कोहली वनडे क्रिकेट में लक्ष्य का पीछा करते हुए (Chase) 100 से अधिक की स्ट्राइक रेट से सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में मजबूती से शीर्ष पर बने हुए हैं। कोहली के नाम अब ऐसे 20 शतक दर्ज हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस सूची में दूसरे स्थान पर मौजूद रोहित शर्मा के नाम कोहली से आधे यानी 10 शतक हैं। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि कोहली न केवल रन बनाते हैं, बल्कि दबाव की स्थिति में तेजी से रन बनाने की अद्भुत क्षमता भी रखते हैं।

ODI चेज में 100+ स्ट्राइक रेट से सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाज:

• विराट कोहली (भारत): 20 शतक

• रोहित शर्मा (भारत): 10 शतक

• सचिन तेंदुलकर (भारत): 09 शतक

• जेसन रॉय (इंग्लैंड): 08 शतक

• एबी डिविलियर्स (दक्षिण अफ्रीका) / जो रूट (इंग्लैंड) / सनथ जयसूर्या (श्रीलंका): 07 शतक

बता दें कि विराट कोहली ने चेज करते हुए अब तक कुल 29 शतक लगाए हैं और उनमें से 20 शतक तेज गति से यानी 100 से अधिक की स्ट्राइक रेट के साथ लगाए हैं। रनों का पीछा करते हुए विराट कोहली के नाम सर्वाधिक 29 शतक हैं, जबकि सचिन तेंदुलकर और रोहित शर्मा 17-17 शतकों के साथ सूची में दूसरे स्थान पर बने हुए हैं। तिलक रत्ने दिलशान 11 शतकों के साथ तीसरे जबकि सनथ जयसूर्या और समीद अनवर 10-10 शतकों के साथ चौथे स्थान पर हैं। चेज के दौरान वनडे में सर्वाधिक शतक लगााने वाले बल्लेबाजों की सूची में मार्टिन गुप्टिल, ब्रायन लारा और जो रूट 9-9 शतकों के साथ पांचवें स्थान पर हैं।

