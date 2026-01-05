Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Top 5 batsmen with the most centuries among active players Virat Kohli tops the list
एक्टिव प्लेयर्स में सर्वाधिक शतक लगाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज, विराट कोहली टॉप पर; रूट औस स्मिथ भी लिस्ट में

एक्टिव प्लेयर्स में सर्वाधिक शतक लगाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज, विराट कोहली टॉप पर; रूट औस स्मिथ भी लिस्ट में

संक्षेप:

जो रूट ने टेस्ट क्रिकेट में अपना 41वां शतक जड़ा, वहीं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में जो रूट के शतकों की संख्या 60 हो गई है। इन शतकों के साथ जो रूट इंटरनेशनल क्रिकेट में एक्टिव प्लेयर्स में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज हैं।

Jan 05, 2026 01:49 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच जारी पांच मैचों की एशेज सीरीज के पांचवें और आखिरी मैच में दिग्गज इंग्लिश बल्लेबाज जो रूट ने कमाल की बल्लेबाजी की। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अपना 41वां शतक जड़ा, वहीं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में जो रूट के शतकों की संख्या 60 हो गई है। इन शतकों के साथ जो रूट इंटरनेशनल क्रिकेट में एक्टिव प्लेयर्स में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रन मशीन के नाम से मशहूर विराट कोहली 84 अंतरराष्ट्रीय शतकों के साथ सक्रिय खिलाड़ियों की सूची में पहले स्थान पर काबिज हैं। उन्होंने यह ऐतिहासिक मुकाम 556 मैचों की 623 पारियों में 52.58 की शानदार औसत के साथ हासिल किया है। कोहली न केवल शतकों के मामले में बल्कि रनों की गति और निरंतरता के मामले में भी दुनिया के अन्य बल्लेबाजों से काफी आगे निकल चुके हैं।

सक्रिय खिलाड़ियों में सर्वाधिक शतक लगाने वाले टॉप-5 बल्लेबाजों की सूची में विराट कोहली और जो रूट के बाद सूची में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा 50 शतकों के साथ तीसरे स्थान पर मौजूद हैं। रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट में 12 शतक लगाए हैं। टी-20 में उनके नाम 5 शतक हैं। दाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज अब सिर्फ वनडे क्रिकेट में एक्टिव हैं और इस फॉर्मेट में उनके नाम 33 शतक हैं।

स्टीव स्मिथ और केन विलियमसन का नाम भी सूची में शामिल है। न्यूजीलैंड के केन विलियमसन और ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ क्रमशः 48-48 शतकों के साथ संयुक्त रूप से चौथे स्थान पर बने हुए हैं।

सर्वाधिक शतक लगाने वाले टॉप-5 एक्टिव प्लेयर्स की सूची

विराट कोहली (भारत)-84

जो रूट (इंग्लैंड)-60

रोहित शर्मा (भारत)-50

केन विलियमसन (न्यूजीलैंड)-48

स्टीव स्मिथ (ऑस्ट्रेलिया)-48

ये भी पढ़ें:न्यूजीलैंड के खिलाफ विराट कोहली तोड़ सकते हैं सचिन तेंदुलकर का ये महारिकॉर्ड

बता दें कि विराट कोहली की नजरें अब महान सचिन तेंदुलकर के 100 शतकों के महारिकॉर्ड पर टिकी हैं। हालांकि सचिन अब भी इतिहास में सबसे आगे हैं, लेकिन सक्रिय खिलाड़ियों में कोहली ही एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं जो इस आंकड़े के सबसे करीब हैं। विराट कोहली इन दिनों शानदार फॉर्म से गुजर रहे हैं और उनसे उम्मीद लगाई जा रही है कि वे न्यूजीलैंड सीरीज में भी शतक जड़कर सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड के और करीब होंगे।

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार लाइव हिंदुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2022 में इन्होंने यहीं से बतौर ट्रेनी अपने करियर की शुरुआत की। यहां पर पिछले दो सालों से लाइफस्टाइल, हेल्थ, ट्रेंडिंग, खेल, मनोरंजन, खानपान आदि से जुड़ी खबरें लिख रहे हैं। हेल्थ के क्षेत्र में हो रही नई- नई रिसर्च को खंगालकर लोगों के लिए जरूरी जानकारी लाना, रिलेशनशिप जैसे संवेदनशील विषय पर भरोसेमंद कन्टेंट उपलब्ध कराना, संघर्ष करके जीवन में आगे बढ़े लोगों की सफलता की कहानी लिखना आदि चीजों में विमलेश की गहरी पकड़ और दिलचस्पी है। राजनीति और खेल से जुड़े मुद्दों पर विश्लेषण करना हमेशा से विमलेश के लिए रुचिकर रहा है। विमलेश ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से रेडियो और टेलीविजन पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इन्होंने अपना ग्रैजुएशन इंदौर के होलकर साइंस कॉलेज से पूरा किया है। ग्रेजुएशन के दौरान दैनिक भास्कर और दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर के क्षेत्रीय अखबारों में कॉपी एडिटिंग और कंटेंट राइटिंग का काम किया। B.Sc की पढ़ाई के साथ- साथ विमलेश ने SJMC इंदौर से मास मीडिया में इंटर्नशिप भी की। और पढ़ें
Cricket News
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |