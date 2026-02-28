होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

रणजी ट्रॉफी 2025-26 में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले टॉप-5 बैटर, एक ने तो 6 पारियों में ही कमाल कर दिया

Feb 28, 2026 06:52 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

रणजी ट्रॉफी 2025-26 के दौरान कई खिलाड़ी उभरकर सामने आए हैं। इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा सिक्स किन पांच बल्लेबाजों ने लगाए हैं आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देंगे।

रणजी ट्रॉफी 2025-26 में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले टॉप-5 बैटर, एक ने तो 6 पारियों में ही कमाल कर दिया

रणजी ट्रॉफी 2025-26 का सीजन खत्म हो चुका है। अक्टूबर से शुरू होकर फरवरी तक चले इस टूर्नामेंट में जम्मू-कश्मीर ने अपना कब्जा जमाया। कश्मीर की टीम ने 67 साल के इतिहास में पहली बार यह खिताब अपने नाम किया है और इतिहास रच दिया है। रणजी ट्रॉफी 2025-26 के दौरान कई खिलाड़ी उभरकर सामने आए हैं। इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा सिक्स किन पांच बल्लेबाजों ने लगाए हैं आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देंगे।

रणजी ट्रॉफी 2025-26 में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड पांडुचेरी के अमन हकीम खान के नाम है, जिन्होंने अपनी बल्लेबाजी से मैदान पर तबाही मचा दी है। अमन ने इस सीजन में कुल 27 छक्के जड़े हैं, जो उनकी पावर हिटिंग क्षमता को दर्शाता है। उन्होंने 11 पारियों में 113.46 के अविश्वसनीय स्ट्राइक रेट से 455 रन बनाए हैं। उनकी बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उन्होंने केवल 401 गेंदों का सामना करते हुए इतने बड़े छक्कों का रिकॉर्ड बनाया है।

ये भी पढ़ें:रणजी ट्रॉफी 2025-26 में चमके ये 5 बल्लेबाज, देखिए सर्वाधिक रन बनाने वाले टॉप-5
ये भी पढ़ें:कौन हैं आकिब नबी डार, जिन्होंने जीता रणजी ट्रॉफी 2025-26प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड

जम्मू और कश्मीर के अब्दुल समद और गोवा के ए. तेजरानी भी इस सूची में शामिल हैं। अब्दुल समद ने 10 मैचों की 15 पारियों में 18 छक्के लगाए हैं और उनके द्वारा बनाए गए 748 रन उनकी निरंतरता और अटैंकिंग बैटिंग के संतुलन को दर्शाते हैं। दूसरी ओर, ए. तेजरानी ने 788 रनों के साथ 16 छक्के और 80 चौके जड़े हैं, जो उनकी क्लास और पावर का बेहतरीन मिश्रण पेश करता है। राजस्थान के कार्तिक शर्मा का प्रदर्शन भी उल्लेखनीय रहा है, जिन्होंने महज 6 पारियों में 16 छक्के लगाकर सबको चौंका दिया है।

ये भी पढ़ें:ये काम करके समीफाइनल में पहुंच सकता है पाकिस्तान, आकाश चोपड़ा ने दी नेक सलाह

इस सूची में झारखंड के आर. मिन्ज़ पांचवें स्थान पर हैं, जिन्होंने इस सीजन 15 छक्कों के साथ अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। मिन्ज़ का स्ट्राइक रेट 94.72 का रहा है, जो उनकी आक्रामक सोच की गवाही देता है।

रणजी ट्रॉफी 2025-2026 में सर्वाधिक सिक्स (छक्के) जड़ने वाले टॉप-5 बल्लेबाज

अमन हकीम खान (PONDI): इन्होंने सबसे अधिक 27 छक्के लगाए हैं।

अब्दुल समद (J + K): इन्होंने कुल 18 छक्के जड़े हैं।

कार्तिक शर्मा (RAJ): इन्होंने अपनी पारियों में 16 छक्के लगाए हैं।

ए. तेजरानी (GOA): इन्होंने भी कुल 16 छक्के मारे हैं।

आर. मिन्ज़ (JHK): इस सूची में पांचवें स्थान पर हैं, जिन्होंने 15 छक्के लगाए हैं।

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

और पढ़ें
Ranji Trophy
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, लाइव स्कोर, क्रिकेट शेड्यूल, T20 वर्ल्ड कप 2026, T20 वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल और T20 वर्ल्ड कप 2026 प्वाइंट टेबल की पूरी जानकारी और खिलाड़ियों के आंकड़े हिंदी में पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।