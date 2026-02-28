रणजी ट्रॉफी 2025-26 में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले टॉप-5 बैटर, एक ने तो 6 पारियों में ही कमाल कर दिया
रणजी ट्रॉफी 2025-26 के दौरान कई खिलाड़ी उभरकर सामने आए हैं। इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा सिक्स किन पांच बल्लेबाजों ने लगाए हैं आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देंगे।
रणजी ट्रॉफी 2025-26 का सीजन खत्म हो चुका है। अक्टूबर से शुरू होकर फरवरी तक चले इस टूर्नामेंट में जम्मू-कश्मीर ने अपना कब्जा जमाया। कश्मीर की टीम ने 67 साल के इतिहास में पहली बार यह खिताब अपने नाम किया है और इतिहास रच दिया है। रणजी ट्रॉफी 2025-26 के दौरान कई खिलाड़ी उभरकर सामने आए हैं। इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा सिक्स किन पांच बल्लेबाजों ने लगाए हैं आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देंगे।
रणजी ट्रॉफी 2025-26 में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड पांडुचेरी के अमन हकीम खान के नाम है, जिन्होंने अपनी बल्लेबाजी से मैदान पर तबाही मचा दी है। अमन ने इस सीजन में कुल 27 छक्के जड़े हैं, जो उनकी पावर हिटिंग क्षमता को दर्शाता है। उन्होंने 11 पारियों में 113.46 के अविश्वसनीय स्ट्राइक रेट से 455 रन बनाए हैं। उनकी बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उन्होंने केवल 401 गेंदों का सामना करते हुए इतने बड़े छक्कों का रिकॉर्ड बनाया है।
जम्मू और कश्मीर के अब्दुल समद और गोवा के ए. तेजरानी भी इस सूची में शामिल हैं। अब्दुल समद ने 10 मैचों की 15 पारियों में 18 छक्के लगाए हैं और उनके द्वारा बनाए गए 748 रन उनकी निरंतरता और अटैंकिंग बैटिंग के संतुलन को दर्शाते हैं। दूसरी ओर, ए. तेजरानी ने 788 रनों के साथ 16 छक्के और 80 चौके जड़े हैं, जो उनकी क्लास और पावर का बेहतरीन मिश्रण पेश करता है। राजस्थान के कार्तिक शर्मा का प्रदर्शन भी उल्लेखनीय रहा है, जिन्होंने महज 6 पारियों में 16 छक्के लगाकर सबको चौंका दिया है।
इस सूची में झारखंड के आर. मिन्ज़ पांचवें स्थान पर हैं, जिन्होंने इस सीजन 15 छक्कों के साथ अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। मिन्ज़ का स्ट्राइक रेट 94.72 का रहा है, जो उनकी आक्रामक सोच की गवाही देता है।
रणजी ट्रॉफी 2025-2026 में सर्वाधिक सिक्स (छक्के) जड़ने वाले टॉप-5 बल्लेबाज
अमन हकीम खान (PONDI): इन्होंने सबसे अधिक 27 छक्के लगाए हैं।
अब्दुल समद (J + K): इन्होंने कुल 18 छक्के जड़े हैं।
कार्तिक शर्मा (RAJ): इन्होंने अपनी पारियों में 16 छक्के लगाए हैं।
ए. तेजरानी (GOA): इन्होंने भी कुल 16 छक्के मारे हैं।
आर. मिन्ज़ (JHK): इस सूची में पांचवें स्थान पर हैं, जिन्होंने 15 छक्के लगाए हैं।
