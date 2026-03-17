IPL के एक सीजन में सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले टॉप-5 बैटर, लिस्ट में क्रिस गेल का जलवा
आईपीएल के एक सीजन में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज कौन-कौन से हैं, आइए आज हम आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं। इस सूची में वेस्टइंडीज के धाकड़ बल्लेबाज क्रिस गेल का जलवा देखने को मिल रहा है।
28 मार्च से आईपीएल का आगाज होने जा रहा है। इंडियन प्रीमियर लीग का यह 19वां सीजन है। ऐसे में इस आईपीएल के इतिहास में कई बल्लेबाजों ने अपना कीर्तिमान स्थापित किया है और नाम ऊंचा किया है। एक आईपीएल सीजन में सबसे अधिक छक्के किन पांच बल्लेबाजों ने लगाए हैं यह सवाल भी कई लोगों के मन में होगा। ऐसे में आइए आज हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं।
शीर्ष स्थान पर क्रिस गेल
आईपीएल के एक सीजन में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज और क्रिकेट की दुनिया में यूनिवर्स बॉस के नाम से मशहूर क्रिस गेल का जलवा देखने को मिलता है। टॉप-5 की लिस्ट में क्रिस गेल का नाम 3 बार है। वे इस लीग के इतिहास में एक सीजन में सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले बैटर हैं। गेल ने साल 2012 के सीजन में कमाल का प्रदर्शन करते हुए 59 छक्के जड़ दिए थे जो किसी भी बल्लेबाज द्वारा एक सीजन में सर्वाधिक है।
टॉप-5 में तीन बार नाम
इस सूची में दूसरे स्थान पर वेस्टइंडीज के धाकड़ बल्लेबाज आंद्रे रसेल का नाम है। उन्होंने साल 2019 के सीजन में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 52 छक्के लगाए थे। सूची में 51 छक्कों के साथ एक बार फिर गेल का नाम है। उन्होंने 2013 में भी शानदार लय दिखाते हुए 51 छक्के जड़े थे। इस सूची में चौथे स्थान पर इंग्लैंड के धाकड़ बल्लेबाज जोस बटलर हैं जिन्होंने साल 2022 के आईपीएल सीजन में कुल 45 छक्के लगाए थे। टॉप-5 में एक बार फिर क्रिस गेल का नाम है। उन्होंने साल 2011 में 44 छक्के जड़ दिए थे।
आईपीएल के एक सीजन में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले टॉप-5 बैटर
क्रिस गेल (2012) 59 छक्के
आंद्रे रसेल (2019) 52 छक्के
क्रिस गेल (2013) 51 छक्के
जोस बटलर (2022) 45 छक्के
क्रिस गेल (2011) 44 छक्के
आईपीएल के इतिहास में 1 सीजन में सर्वाधिक छक्के लगाने के मामले में क्या कोई बल्लेबाज क्रिस गेल को पीछे करके लिस्ट में अपना नाम लिखा पाएगा यह देखना दिलचस्प होगा। वैभव सूर्यवंशी, प्रियांश आर्य आदि कई ऐसे युवा विस्फोटक बल्लेबाज हैं, जिनसे उम्मीद लगाई जा रही है कि ये बल्लेबाज इस रिकॉर्ड को अपने नाम कर सकते हैं। हाल ही में वैभव सूर्यवंशी ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा है कि वे क्रिस गेल के 175 रनों के रिकॉर्ड को तोड़ना चाहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह आईपीएल के इतिहास में किसी भी बल्लेबाज द्वारा बनाया गया सर्वोच्च स्कोर है।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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