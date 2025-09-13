इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच ने हिलाई रिकॉर्ड बुक, बने ये 10 हैरतअंगेज रिकॉर्ड्स; पहली बार हुआ ये करिशमा

फिल सॉल्ट के तूफानी शतक के दम पर इंग्लैंड की टीम T20I क्रिकेट में पहली पारी 300 रन का आंकड़ा पार करने में कामयाब रही। इंग्लैंड के लिए यह बड़ी उपलब्धि थी। दरअसल, इससे पहले नेपाल और जिम्बाब्वे की टीमें T20I में 300 रन बना चुकी है, मगर इन दोनों ही मौकों पर उनके सामने छोटी टीमें थी। इंग्लैंड ने यह कारनामा साउथ अफ्रीका जैसी बड़ी टीम के खिलाफ करके दिखाया है। पहले बैटिंग ने करते हुए इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में मात्र 2 विकेट के नुकसान पर 304 रन बोर्ड पर लगाए, जिसके जवाब में साउथ की पूरी टीम 16.1 ओवर में 158 के स्कोर पर ही सिमट गई। इंग्लैंड ने यह मैच 146 रनों के बड़े अंतर से जीता। आईए एक नजर इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच में बने टॉप-10 रिकॉर्ड्स पर डालते हैं-