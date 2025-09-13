Top 10 records made in England vs South Africa 2nd T20I now this world records is in the name of Eng इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच ने हिलाई रिकॉर्ड बुक, बने ये 10 हैरतअंगेज रिकॉर्ड्स; पहली बार हुआ ये करिशमा, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Top 10 records made in England vs South Africa 2nd T20I now this world records is in the name of Eng

इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच ने हिलाई रिकॉर्ड बुक, बने ये 10 हैरतअंगेज रिकॉर्ड्स; पहली बार हुआ ये करिशमा

पहले बैटिंग ने करते हुए इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में मात्र 2 विकेट के नुकसान पर 304 रन बोर्ड पर लगाए, जिसके जवाब में साउथ की पूरी टीम 16.1 ओवर में 158 के स्कोर पर ही सिमट गई। इंग्लैंड ने यह मैच 146 रनों के बड़े अंतर से जीता।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 13 Sep 2025 07:21 AM
share Share
Follow Us on
इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच ने हिलाई रिकॉर्ड बुक, बने ये 10 हैरतअंगेज रिकॉर्ड्स; पहली बार हुआ ये करिशमा

फिल सॉल्ट के तूफानी शतक के दम पर इंग्लैंड की टीम T20I क्रिकेट में पहली पारी 300 रन का आंकड़ा पार करने में कामयाब रही। इंग्लैंड के लिए यह बड़ी उपलब्धि थी। दरअसल, इससे पहले नेपाल और जिम्बाब्वे की टीमें T20I में 300 रन बना चुकी है, मगर इन दोनों ही मौकों पर उनके सामने छोटी टीमें थी। इंग्लैंड ने यह कारनामा साउथ अफ्रीका जैसी बड़ी टीम के खिलाफ करके दिखाया है। पहले बैटिंग ने करते हुए इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में मात्र 2 विकेट के नुकसान पर 304 रन बोर्ड पर लगाए, जिसके जवाब में साउथ की पूरी टीम 16.1 ओवर में 158 के स्कोर पर ही सिमट गई। इंग्लैंड ने यह मैच 146 रनों के बड़े अंतर से जीता। आईए एक नजर इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच में बने टॉप-10 रिकॉर्ड्स पर डालते हैं-

ये भी पढ़ें:इंग्लैंड ने मचाया गदर; T20I में पार किया 300 रन का आंकड़ा; रचा इतिहास
  • फिल सॉल्ट और जोस बटलर की सलामी जोड़ी ने इंग्लैंड को तूफानी शुरुआत दी और मात्र 35 गेंदों पर 100 रन बोर्ड पर लगा दिए। किसी फुल मेंबर टीम के खिलाफ यह दूसरा सबसे तेज 100 है। वेस्टइंडीज के नाम यह वर्ल्ड रिकॉर्ड है जिन्होंने 2023 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ ही 5.3 ओवर में 100 रन बनाए थे।
  • जोस बटलर और फिल सॉल्ट के बीच 47 गेंदों पर 126 रनों की साझेदारी हुई। इस दौरान रन रेट 16.06 का रहा, जो किसी भी फुल मेंबर टीम द्वारा T20I में 100+ रन की ओपनिंग साझेदारी का हाईएस्ट है।
  • इंग्लैंड ने इतिहास रचते हुए पहले 10 ओवर में सबसे बड़े स्कोर का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। इंग्लिश टीम ने 10 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 166 रन बनाए जो T20I क्रिकेट के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है।

T20I में पहले 10 ओवर के बाद सबसे बड़ा स्कोर

166/1 इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका मैनचेस्टर 2025

156/3 ऑस्ट्रेलिया बनाम स्कॉटलैंड एडिनबर्ग 2024

152/1 भारत बनाम बांग्लादेश हैदराबाद 2024

150/3 ज़िम्बाब्वे बनाम गाम्बिया नैरोबी 2024

  • इंग्लैंड ने 12.1 ओवर में 200 रन बनाए। क्रिकब्ज के अनुसार T20I में यह किसी टीम द्वारा अब तक का सबसे तेज दोहरा शतक है, जहां गेंद-दर-गेंद विवरण उपलब्ध है। पिछला सबसे तेज दोहरा शतक जिम्बाब्वे ने गाम्बिया के खिलाफ 2024 में 12.5 ओवर में बनाया था।
  • फिल सॉल्ट ने इस मैच में 39 गेंदों पर शतक जड़ा जो इंग्लैंड के T20I क्रिकेट के इतिहास में किसी बल्लेबाज द्वारा जड़ा गया सबसे तेज शतक है। इससे पहले यह रिकॉर्ड लियाम लिविंगस्टोन के नाम था जिन्होंने 2021 में पाकिस्तान के खिलाफ 42 गेंदों में यह कारनामा किया था। सॉल्ट ने इस मैच में नाबाद 141 रन बनाए जो इंग्लैंड के किसी भी बल्लेबाज द्वारा इस फॉर्मेट में हाईएस्ट स्कोर है।

ये भी पढ़ें:PAK का एशिया कप में धमाकेदार आगाज, मगर भारत को पॉइंट्स टेबल में नहीं दे पाया मात
  • इंग्लैंड ने इस मैच में 30 चौके और 18 छक्के समेत कुल 48 बाउंड्री लगाई, यह टी20 इंटरनेशनल में अब तक लगाई गई दूसरी सबसे अधिक बाउंड्री है। जिम्बाब्वे ने गाम्बिया के खिलाफ 57 बार गेंद को बाउंड्री तक पहुंचाया था।
  • इंग्लैंड की टीम T20I क्रिकेट के इतिहास की पहली ऐसी टीम बन गई है जिसने फुल मेंबर टीम के खिलाफ 300 रन का आंकड़ा पार किया हो। वहीं टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में नेपाल और जिम्बाब्वे के बाद इंग्लैंड 300 रन बनाने वाली मात्र तीसरी टीम बनी है।

फुल मेंबर टीम के खिलाफ T20I में हाईएस्ट स्कोर

304/2 इंग्लैंड बनाम साउथ अफ्रीका मैनचेस्टर 2025

297/6 भारत बनाम बांग्लादेश हैदराबाद 2024

283/1 भारत बनाम साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग 2024

278/3 अफगानिस्तान बनाम आयरलैंड देहरादून 2019

267/3 इंग्लैंड बनाम वेस्टइंडीज तारूबा 2023

T20I में हाईएस्ट स्कोर

344/4 जिम्बाब्वे बनाम गाम्बिया, नैरोबी 2024

314/3 नेपाल बनाम मंगोलिया, हांग्जो 2023

304/2 इंग्लैंड बनाम साउथ अफ्रीका, मैनचेस्टर 2025

297/6 भारत बनाम बांग्लादेश, हैदराबाद 2024

286/5 जिम्बाब्वे बनाम सेशेल्स, नैरोबी 2024

  • इंग्लैंड ने जहां पावरप्ले में 100 रन बनाए, वहीं साउथ अफ्रीका ने भी 66 रन जोड़े। यह दोनों टीमों द्वारा एक मैच में पावरप्ले में बना तीसरा सबसे बड़ा स्कोर है।

T20I में दोनों टीमों द्वारा पावरप्ले में बने सबसे ज्यादा रन

172 दक्षिण अफ्रीका बनाम इंग्लैंड वानखेड़े 2016

169 स्कॉटलैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया एडिनबर्ग 2024

166 इंग्लैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका मैनचेस्टर 2025

164 वेस्टइंडीज बनाम दक्षिण अफ्रीका सेंचुरियन 2023

  • इंग्लैंड की सबसे बड़ी जीत- इंग्लैंड ने इस मैच में साउथ अफ्रीका को 146 रनों से हराया, यह T20I में उनकी रनों के मामले में अब तक की सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज को 2019 में 137 रनों से हराया था।
  • साउथ अफ्रीका की सबसे बड़ी हार- वहीं साउथ अफ्रीका की रनों के मामले में T20I क्रिकेट में यह अब तक की सबसे बड़ी हार है। साउथ अफ्रीका को इससे पहले भारत ने 2024 में 135 रनों से धूल चटाई थी।

England Cricket Team Phil Salt Jos Buttler
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |