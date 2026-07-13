रोहित शर्मा की नजरें इंजमाम उल हक के रिकॉर्ड पर, क्या विराट कोहली कर पाएंगे ये कमाल?

रोहित शर्मा इंग्लैंड के खिलाफ धमाल मचाने पर है। 3 मैच की इस सीरीज में उनकी नजरें पाकिस्तान के इंजमाम उल हक का रिकॉर्ड तोड़ने पर होगी। यह रिकॉर्ड है वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने का। हिटमैन फिलहाल 8वें नंबर पर है।

इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 3 मैच की वनडे सीरीज का आगाज मंगलवार, 14 जुलाई से होने जा रहा है। इस सीरीज के दौरान हर किसी की नजरें एक बार फिर रोहित शर्मा और विराट कोहली पर रहने वाली है। हिटमैन ने अफगानिस्तान के खिलाफ आखिरी सीरीज खेली थी, मगर विराट कोहली चोट के बाद वापसी कर रहे हैं। आईपीएल 2026 फाइनल के दौरान उनके पैर में चोट लगी थी, जिस वजह से वह अफगानिस्तान के खिलाफ नहीं खेल पाए थे। कोहली ने भारत के लिए आखिरी वनडे जनवरी में खेला था। अब 6 महीने बाद रो-को की जोड़ी एक साथ धमाल मचाते हुए नजर आएंगी। इस दौरान इन दोनों की नजरें वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में ऊपर की ओर कदम बढ़ाने पर होगी।

रोहित शर्मा इंजमाम उल हक का रिकॉर्ड तोड़ने की कगार पर रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की रेस में फिलहाल 8वें पायदान पर हैं। 285 मैचों की 277 पारियों में 48.83 की औसत और 92.97 के स्ट्राइक रेट के साथ 11720 रन बनाए हैं। उनके नाम इस दौरान 62 अर्धशतक और 33 शतक दर्ज हैं।

रोहित शर्मा के ठीक ऊपर इस लिस्ट में पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक हैं, जिनके नाम वनडे क्रिकेट में 11739 रन दर्ज हैं।

हिटमैन इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में 20 रन बनाते ही इंजमाम को पछाड़ 7वें नंबर पर पहुंच जाएंगे। इसके बाद उनके टारगेट पर श्रीलंका के पूर्व कप्तान महेला जयवर्धने होंगे जो 12650 रनों के साथ 6ठे पायदान पर हैं।

टॉप-5 में जगह बनाने के लिए रोहित शर्मा को काफी मेहनत करनी पड़ेगी। श्रीलंका के सनथ जयसूर्या 13430 रनों के साथ फिलहाल 5वें पायदान पर हैं। रोहित और जयसूर्या के बीच 1710 रनों का अंतर है।

विराट कोहली की नजरें 15000 वनडे रन पर रन मशीन के नाम से मशहूर भारतीय स्टार बल्लेबाज विराट कोहली फिलहाल वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे पायदान पर हैं। 311 मैचों की 299 पारियों में उन्होंने 58.71 की औसत के साथ 14797 रन बनाए हैं। किंग कोहली 15 हजार रन के आंकड़े से 203 रन दूर हैं। विराट कोहली का बल्ला चला तो वह इसी सीरीज में यह मुकाम हासिल कर लेंगे।

विराट कोहली अगर ऐसा करने में कामयाब रहते हैं तो वह वनडे क्रिकेट के इतिहास 15 हजार रन का आंकड़ा छूने वाले मात्र दूसरे बल्लेबाज बनेंगे।

सचिन तेंदुलकर सबसे अधिक 18426 रनों के साथ लिस्ट में टॉप पर हैं।

वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाज-