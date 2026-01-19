विजय हाजरे ट्रॉफी 2025-26 में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले टॉप 10 प्लेयर, हार्दिक ने तो गर्दा उड़ा दिया

संक्षेप: विजय हाजरे ट्रॉफी 2025-26 में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले टॉप 10 खिलाड़ियों की लिस्ट में हार्दिक पांड्या और देवदत्त पडिक्कल भी शामिल हैं। शीर्ष पर केरल का बल्लेबाज रहा।

विजय हाजरे ट्रॉफी 2025-26 का समापन हो चुका है। विदर्भ ने फाइनल में सौराष्ट्र को 38 रन से शिकस्त दी। विदर्भ ने अथर्व तायडे (128) के शतक के दम पर 317 रन का विशाल स्कोर बनाया। जवाब में सौराष्ट्र की टीम 48.5 ओवर में 279 रन पर सिमट गई। सौराष्ट्र ने 30 रन पर दो विकेट गिरने के बावजूद काफी देर तक संघर्ष किया। विदर्भ ने पहली बार 50 ओवर फॉर्मेट का घरेलू टूर्नामेंट अपने नाम किया है। टूर्नामेंट में जमकर छक्कों की बरसात हुई। चलिए, आपको बताते हैं कि विजय हाजरे ट्रॉफी के इस संस्करण में सर्वाधिक छक्के मारने वाले खिलाड़ियों की टॉप 10 लिस्ट में कौन-कौन शामिल?

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

केरल का खिलाड़ी शीर्ष पर रहा केरल के 32 वर्षीय विकेटकीपर बल्लेबाज विष्णु विनोद ने विजय हाजरे ट्रॉफी 2025-26 में सबसे अधिक छक्के ठोकने का कारनामा किया। उन्होंने सात मुकाबलों में कुल 29 हवाई फायर किया। दूसरे नंबर पर रवि सिंह हैं, जिन्होंने रेवले के लिए मैच खेलने के बाद 22 सिक्स उड़ाए। मुंबई के बल्लेबाज सरफराज खान ने 6 मुकाबलों में 21 सिक्स जमाए। वह चोटिल होने के कारण कर्नाटक के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में नहीं खेले थे। मुंबई को कर्नाटक के हाथों हार मिली थी। कर्नाटक का हिस्सा देवदत्त पडिक्कल ने 9 मैचों में 21 छक्के लगाए। कर्नाटक को सेमीफाइनल में विदर्श ने मात दी थी।

हार्दिक पांड्या ने तो गर्दा उड़ा दिया स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या लिस्ट में पांचवें पायदान पर हैं। उन्होंने विजय हाजरे ट्रॉफी में बदौड़ा के लिए सिर्फ दो मैच खेले लेकिन गर्दा उड़ा दिए। हार्दिक ने कुल 20 छक्के ठोके। उन्होंने एक शतकीय और एक अर्धशतकीय पारी खेली थी। केरल के रोहन कुन्नुमल ने सात मैचों 20 हवाई फायर किए। दिल्ली की ओर से खेलने वाले युवा बल्लेबाज प्रियांश आर्य ने आठ मुकाबलों में 18 सिक्स जमाए। हैदराबाद का हिस्सा अमन राव ने चार मैचों में 17 सिक्स जड़े। उन्होंने टूर्नामेंट में दोहरा शतक लगाया। फेहरिस्त में अमन मोखाड़े दसवें स्थान पर हैं। विदर्भ के लिए खेलने वाले मोखाड़े ने 10 मुकाबलों में 17 छक्के उड़ाए।

विजय हाजरे ट्रॉफी 2025-26 में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले टॉप 10 प्लेयर विष्णु विनोद (केरल) सात मैच, 28 छक्के

रवि सिंह (रेलवे) पांच मैच, 22 छक्के

सरफराज खान (मुंबई) छह मैच, 21 छक्के

देवदत्त पडिक्कल (कर्नाटक) नौ मैच, 21 छक्के

हार्दिक पांड्या (बड़ौदा) दो मैच, 20 छक्के

रोहन कुन्नुमल (केरल) सात मैच, 20 छक्के

ध्रुव जुरेल (उत्तर प्रदेश) सात मैच, 18 छक्के

प्रियांश आर्य (दिल्ली) आठ मैच, 18 छक्के

अमन राव (हैदराबाद) चार मैच, 17 छक्के