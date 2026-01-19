Cricket Logo
विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में सर्वाधिक रन बनाने वाले टॉप-10 बैटर, जड़ेजा-जुरैल सहित ये बड़े नाम लिस्ट में

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में सर्वाधिक रन बनाने वाले टॉप-10 बैटर, जड़ेजा-जुरैल सहित ये बड़े नाम लिस्ट में

संक्षेप:

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का सीजन भारतीय घरेलू क्रिकेट में बल्लेबाजों के शानदार दबदबे के लिए जाना जाएगा। इस टूर्नामेंट में विदर्भ के अमन मोखाड़े ने अपनी बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित किया और 10 मैचों में सर्वाधिक 814 रन बनाकर शीर्ष स्थान हासिल किया। टॉप-10 की लिस्ट देखिए।

Jan 19, 2026 03:14 pm IST
विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का सीजन भारतीय घरेलू क्रिकेट में बल्लेबाजों के शानदार दबदबे के लिए जाना जाएगा। इस टूर्नामेंट में विदर्भ के अमन मोखाड़े ने अपनी बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित किया और 10 मैचों में सर्वाधिक 814 रन बनाकर शीर्ष स्थान हासिल किया। उन्होंने इस सीजन में 5 शतक जड़े और 90.44 की औसत से रन बनाए। उनके बाद कर्नाटक के देवदत्त पडिक्कल ने अपनी फॉर्म का लोहा मनवाया और 9 मैचों में 90.62 की शानदार औसत के साथ 725 रन बटोरे, जिसमें 4 शतक और 2 अर्धशतक शामिल रहे। सौराष्ट्र के हार्विक देसाई भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने 10 मैचों में 581 रन बनाकर टूर्नामेंट के तीसरे सबसे सफल बल्लेबाज का गौरव प्राप्त किया।

टूर्नामेंट की सूची में चौथे और पांचवें स्थान पर हिमाचल प्रदेश के पुखराज मान और उत्तर प्रदेश के ध्रुव जुरैल रहे। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने शानदार निरंतरता दिखाते हुए 558-558 रन बनाए। पुखराज मान ने अपनी 6 पारियों में 3 शतक जड़े, जबकि भारतीय टीम के उभरते सितारे ध्रुव जुरैल ने 7 मैचों में 93.00 की औसत और 122.90 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। जुरैल का सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 160* रन रहा। सौराष्ट्र के एक और बल्लेबाज विश्वराज जडेजा ने 10 मैचों में 545 रन बनाकर टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसमें नाबाद 165* रनों की एक विशाल पारी भी शामिल थी।

सूची में अगले स्थानों पर पंजाब के अनमोलप्रीत सिंह और विदर्भ के ध्रुव शौरी का नाम आता है। अनमोलप्रीत सिंह ने 9 मैचों में 75.28 की औसत से 527 रन बनाए, जिसमें नाबाद 105* रनों की पारी के साथ 2 शतक शामिल थे। वहीं, विदर्भ के ध्रुव शौरी ने अपनी टीम को फाइनल तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई और 9 मैचों में 73.57 की औसत से कुल 515 रन अपने नाम किए। उत्तर प्रदेश के कप्तान आर्यन जुयाल ने भी 8 मैचों में शानदार बल्लेबाजी की और नाबाद 150* रनों की सर्वश्रेष्ठ पारी के साथ कुल 492 रन जोड़कर नौवां स्थान हासिल किया।

टॉप-10 की इस प्रतिष्ठित सूची को राजस्थान के करण लांबा ने पूरा किया, जिन्होंने 7 मैचों में 78.50 की प्रभावशाली औसत से 471 रन बनाए। लांबा ने इस सीजन में 3 शतक और 2 अर्धशतक भी लगाए।

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में सर्वाधिक रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाज:

1. अमन मोखाड़े (विदर्भ): 10 मैचों में 814 रन

2. देवदत्त पडिक्कल (कर्नाटक): 9 मैचों में 725 रन

3. हार्विक देसाई (सौराष्ट्र): 10 मैचों में 581 रन

4. पुखराज मान (हिमाचल प्रदेश): 7 मैचों में 558 रन

5. ध्रुव जुरैल (उत्तर प्रदेश): 7 मैचों में 558 रन

6. विश्वराज जडेजा (सौराष्ट्र): 10 मैचों में 545 रन

7. अनमोलप्रीत सिंह (पंजाब): 9 मैचों में 527 रन

8. ध्रुव शौरी (विदर्भ): 9 मैचों में 515 रन

9. आर्यन जुयाल (उत्तर प्रदेश): 8 मैचों में 492 रन

10.करण लांबा (राजस्थान): 7 मैचों में 471 रन

