विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में सर्वाधिक विकेट लेने वाले टॉप-10 गेंदबाज; जीशान अंसारी प्रिंस यादव जैसे IPL स्टार का जलवा

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का समापन हो चुका है। इस पूरे घरेलू सत्र में गेंदबाजों का बोलबाला रहा, जिन्होंने अपनी सटीक लाइन-लेंथ से चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर खींचा। टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में सौराष्ट्र के अंकुर पनवार शीर्ष पर रहे। टॉप-10 की लिस्ट देखिए।

Jan 19, 2026 04:29 pm IST Vimlesh Kumar Bhurtiya
विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का समापन बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 1 मैदान पर विदर्भ और सौराष्ट्र के बीच रोमांचक फाइनल मुकाबले के साथ हुआ। इस पूरे घरेलू सत्र में गेंदबाजों का बोलबाला रहा, जिन्होंने अपनी सटीक लाइन-लेंथ से चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर खींचा। टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में सौराष्ट्र के अंकुर पनवार शीर्ष पर रहे। पनवार ने पूरे टूर्नामेंट के दौरान अपनी धारदार गेंदबाजी को बरकरार रखा और 10 मैचों में सर्वाधिक 25 विकेट अपने नाम किए। उनकी सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने 27 रन देकर 5 विकेट लेने का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और 21.32 के शानदार औसत से विकेट चटकाए।

दूसरे और तीसरे पायदान पर आंध्र प्रदेश के पीवीएसएन राजू और उत्तर प्रदेश के जीशान अंसारी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। राजू ने मात्र 7 मुकाबलों में अपनी गेंदबाजी का लोहा मनवाया और 21 विकेट झटके, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5/44 रहा। उनका गेंदबाजी औसत 16.00 का रहा, जो टॉप-10 में सर्वश्रेष्ठ में से एक है। वहीं, आईपीएल 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में खेलने वाले स्पिनर जीशान अंसारी ने 8 मैचों में 21 विकेट लेकर उत्तर प्रदेश की टीम को मजबूती दिलाई और मैच जिताने में अहम भूमिका निभाई। जीशान ने 4.62 की किफायती इकोनॉमी रेट से रन दिए और 29 रन देकर 4 विकेट उनका सर्वश्रेष्ठ स्पैल रहा।

टूर्नामेंट में विदर्भ के गेंदबाजों का भी जलवा देखने को मिला। यश ठाकुर ने विदर्भ के लिए शानदार प्रदर्शन करते हुए 9 मैचों में 19 विकेट अपने नाम किए, जिसमें उनका बेस्ट 4/50 रहा। आईपीएल फ्रेंचाइजी लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम का अहम हिस्सा और दिल्ली के उभरते सितारे प्रिंस यादव ने भी अपनी गति और मिश्रण से प्रभावित किया और 8 मैचों में 18 विकेट चटकाए। प्रिंस का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 3/28 रहा, जबकि उनकी इकोनॉमी 5.16 की रही। इसी कड़ी में विदर्भ के ही नचिकेत भुते ने भी अपनी छाप छोड़ी और 9 मैचों में 18 विकेट झटके। भुते ने 51 रन देकर 4 विकेट लेने का कारनामा किया और अपनी टीम को सेमीफाइनल तथा फाइनल तक पहुंचाने में मदद की।

टॉप-10 की इस सूची में अंतिम चार स्थानों पर वासुकि कौशिक, रामकृष्ण घोष, अभिलाष शेट्टी और अनुभवी चेतन सकारिया का कब्जा रहा। गोवा के वासुकि कौशिक ने 7 मैचों में 17 विकेट लिए। वहीं, महाराष्ट्र के रामकृष्ण घोष ने 7 मैचों में 17 विकेट लेकर तहलका मचाया। 7/42 का आंकड़ा टूर्नामेंट का उनका सबसे बेहतरीन व्यक्तिगत स्पैल रहा। कर्नाटक के अभिलाष शेट्टी ने भी 7 मैचों में 17 विकेट हासिल किए, जबकि सौराष्ट्र के प्रमुख गेंदबाज और आईपीएल स्टार चेतन सकारिया ने 8 मैचों में 17 विकेट लेकर सूची में 10वां स्थान प्राप्त किया। सकारिया का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 4/60 रहा, जिसने सौराष्ट्र की गेंदबाजी इकाई को काफी मजबूती प्रदान की।

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26: सर्वाधिक विकेट लेने वाले टॉप-10 गेंदबाज

1. अंकुर पनवार (सौराष्ट्र): 10 मैच, 25 विकेट (बेस्ट: 5/27)

2. पीवीएसएन राजू (आंध्र प्रदेश): 7 मैच, 21 विकेट (बेस्ट: 5/44)

3. जीशान अंसारी (उत्तर प्रदेश): 8 मैच, 21 विकेट (बेस्ट: 4/29)

4. यश ठाकुर (विदर्भ): 9 मैच, 19 विकेट (बेस्ट: 4/50)

5. प्रिंस यादव (दिल्ली): 8 मैच, 18 विकेट (बेस्ट: 3/28)

6. नचिकेत भुते (विदर्भ): 9 मैच, 18 विकेट (बेस्ट: 4/51)

7. वासुकि कौशिक (गोवा): 7 मैच, 17 विकेट (बेस्ट: 4/40)

8. रामकृष्ण घोष (महाराष्ट्र): 7 मैच, 17 विकेट (बेस्ट: 7/42)

9. अभिलाष शेट्टी (कर्नाटक): 7 मैच, 17 विकेट (बेस्ट: 4/57)

10.चेतन सकारिया (सौराष्ट्र): 8 मैच, 17 विकेट (बेस्ट: 4/60)

Vijay Hazare Trophy
